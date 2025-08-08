Lääkehuoltoa koskevat uudistusehdotukset ovat keskeneräisiä ja tavoitteiltaan osin ristiriitaisia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on arvioinut apteekkitalouden uudistusta, lääkesäästöjen toimeenpanoa ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajennusta koskevaa hallituksen esityksen luonnosta ensisijaisesti lääkitysturvallisuuden, lääkkeen käyttäjän edun ja koko lääkehuollon toimivuuden näkökulmasta.

Kokonaisuudessaan hallituksen esitysluonnos on Fimean näkemyksen mukaan keskeneräinen ja puutteellinen.

– Säädösmuutoskokonaisuus on hyvin laaja eivätkä kaikki säädösehdotukset ole esitetyssä muodossa toteuttamiskelpoisia. Esitys vaatii huomattavaa jatkovalmistelua, tarkennuksia ja korjauksia, joihin Fimea tarjoaa asiantuntemustaan sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön lausuntonsa muodossa ja jatkovalmistelussa, Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen toteaa.

Itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajennusehdotuksen hyödyt kansalaiselle ovat pienet

Fimean katsoo, että hallituksen esitys itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajennuksesta ei ole rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta perusteltu.

– Apteekkien ulkopuolella myytäväksi ehdotettu rajattu itsehoitolääkevalikoima on muodostettu hallitusohjelmassa olevan poliittisen kirjauksen lähtökohdista ja velvoitteesta. Fimea ei voi lääketurvallisuusviranomaisena kannattaa myyntikanavan laajennusehdotusta.

Fimea muistuttaa, että lääkehuollon toimintaympäristössä kehittämistyö on tasapainoilua, jossa tulee huomioida lääkehoidon turvallisuus, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus ja kokonaistaloudellisuus.

– Rationaalisen lääkehoidon tavoitetta ei tue itsehoitolääkkeiden myynnin kasvattaminen, yksittäisten itsehoitolääkevalmisteiden mahdollisimman halpa hinta eikä lääkkeiden myyntipaikkojen määrän huomattava lisääminen, Pelkonen tiivistää.

Fimean näkemyksen mukaan itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamisen hyödyt elinkeinopolitiikalle eivät ole järkevässä suhteessa muutoksesta toisaalle aiheutuviin kustannuksiin ja työmäärään.

– Esitys lisäisi yritysten ja viranomaisten työmäärää tilanteessa, jossa lääkehuollon ja -hoitojen kustannuksista etsitään koko ajan mittavia säästöjä. Samaan aikaan hyödyt kansalaisille ja itsehoitolääkkeiden käyttäjille ovat rationaalisen itsehoidon ja valmisteiden saavutettavuuden kannalta huomattavan vähäiset.

Fimean näkemyksen mukaan huomio ja lääkealan asiantuntijaresurssit olisi ensisijaisesti kohdistettava kansalaisten lääkehoitojen onnistumisen varmistamiseen ja oikean, turvallisen lääkekäytön tukemiseen sekä siihen, miten apteekkien osaaminen saadaan vahvemmin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tukemaan eli apteekin tehtävien määrittämiseen.

– Vain tätä kautta voidaan saavuttaa tarvittavat säästöt lääkekustannuksiin, Pelkonen huomauttaa.

Fimea huolissaan suunniteltujen uudistusten vaikutuksesta maankattavan lääkejakelun säilymiseen

Samanaikaisilla apteekkitalouteen kohdistuvilla säästöillä ja myyntikanaviin liittyvillä uudistuksilla voi olla vaikutusta erityisesti pienten paikkakuntien ja haja-asutusalueiden apteekkien toimintaedellytyksiin.

Lisäksi useiden samanaikaisten muutosten sekä peräkkäisten, lääkejakeluun jo aiemmin kohdistuneiden säästötoimenpiteiden vuoksi ehdotettujen muutosten vaikutusten arviointi on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi.

– Pahimmillaan uudistus heikentää resepti- ja itsehoitolääkkeiden saavutettavuutta erityisesti harvaanasutuilla alueilla, jos apteekki- tai sivuapteekkipalveluja suljetaan toiminnan muuttuessa kannattamattomaksi.

Nikotiinivalmisteille ja kaikille vähittäismyyntipisteille sama kohtelu sääntelyssä

Fimea ei pidä perusteltuna sitä, että nikotiinilääkevalmisteiden vähittäismyyntiä koskevaa sääntelyä ei ole ehdotettu yhdenmukaistettavan luonnoksessa. Toimijoiden ja hallinnon resurssien näkökulmasta ei ole järkevää, että nikotiinivalmisteiden ja rajoitetun itsehoitolääkevalikoiman vähittäismyynnin valvonta jakautuisi jatkossakin kuntien ja Fimean välillä tai että velvoitteet näiden itsehoitolääkeryhmien välillä eroaisivat toisistaan.

– Nikotiinivalmisteiden sääntelyn ja valvonnan yhdenmukaistaminen vähentäisi päällekkäistä hallinnollista työtä, toisi säästöjä kunnille ja selkeyttäisi vähittäismyynnin toteuttamista toimijoiden näkökulmasta.

Kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta Fimea pitää välttämättömänä, että lääkkeen vähittäismyyntipaikoille säädetään vastaavanlaiset velvoitteet kuin mitä on säädetty apteekeille.

– Lääkkeet eivät ole kulutushyödykkeitä. Tämän vuoksi koko lääkealan ja kaikkien alalla toimivien tulee olla tarkan sääntelyn ja valvonnan kohteena.

