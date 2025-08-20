Valtio laskee liikkeeseen uuden 7-vuotisen viitelainan
Valtio laskee tänään liikkeeseen uuden viitelainan, joka erääntyy maksettavaksi 15.4.2032.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan.
Tarjouskirja avattiin keskiviikkona 20.8.2025. Valtiokonttori viestii liikkeeseenlaskusta lisää lainan hinnoittelun jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Sammallahtifinanssijohtaja, osastonjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 2575anu.sammallahti@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
Lue lisää julkaisijalta Valtiokonttori
Staten emitterar ett nytt 7-årigt benchmarklån20.8.2025 10:59:56 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterar ett nytt benchmarklån. Lånet förfaller till betalning den 15 april 2032.
Blogi: Luottoluokituksen muutos on seuraus, ei syy14.8.2025 14:54:33 EEST | Blogi
Kun luottoluokituksen lasku on markkinoiden odottama, se ei yleensä aiheuta suurta hinnoitteluliikettä. Markkinat hinnoittelevat riskien kasvun etukäteen, kirjoittaa Jussi Tuulisaari.
Statskontoret ordnade en auktion för statens benchmarklån: resultat12.8.2025 13:45:10 EEST | Pressmeddelande
Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 499 miljoner euro. Lån förfaller till betalning 15.9.2035 och 15.9.2040.
Valtiokonttori myi valtion viitelainoja huutokaupassa: tulokset12.8.2025 13:39:48 EEST | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 10- ja 15-vuotisia viitelainoja. Huutokauppa kasvatti lainojen kantaa yhteensä 1 499 miljoonalla eurolla.
Moody’s fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg16.6.2025 11:41:00 EEST | Pressmeddelande
Moody’s Ratings fattade inget beslut om finska statens kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 13 juni 2025.
