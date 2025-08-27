Lidlin tilinpäätös 2024: panostuksia asiakkaisiin ja työntekijöihin
Lidlin 28.2.2025 päättyneen tilikauden tilinpäätös on julkaistu. Lidlin liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia ja oli yhteensä 2 021 miljoonaa euroa. Lidl työllistää 5 750 suomalaista, teki investointeja 56,8 miljoonalla eurolla ja maksoi yhteisöveroa 8,5 miljoonaa euroa.
Lidl on julkaissut 28.2.2025 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen. Siitä käy ilmi, että yhtiön liikevaihto ylitti ensi kertaa kahden miljardin rajan ollen 2021 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 1999 miljoonaa euroa). Yhtiön liikevoitto oli 65,1 miljoonaa euroa (edellinen 72,7 miljoonaa euroa). Bruttoinvestointeja tehtiin 56,8 miljoonalla eurolla (edellinen tilikausi 42,9 miljoonaa euroa).
Tilikaudella 2024 Lidl teki merkittäviä rahallisia panostuksia asiakkaisiin ja työntekijöihin. Tilikauden aikana laskettiin satojen tuotteiden hintoja, asennettiin pikakassat kaikkiin myymälöihin sekä otettiin käyttöön henkilöstöalennus, jonka myötä kaikki työntekijät saavat 6 prosentin alennuksen ostoksistaan Lidleissä. Työntekijämäärä kasvoi noin 180 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.
– Olemme sijoittaneet paljon rahaa pitääksemme hinnat alhaisina sekä tarjotaksemme jopa 10 prosentin bonusta asiakkaillemme. Lidl Plus -kanta-asiakkaiden määrä onkin kasvussa, ja rekisteröityneitä on nyt jo 1,8 miljoonaa. Nykyajan kuluttaja arvostaa nopeutta ja helppoutta, joten olemme asentaneet pikakassat kaikkiin myymälöihimme. Niiden kautta tehdäänkin jo 30 prosenttia ostoksista. Haluamme myös olla työntekijöillemme ykkösvalinta, joten olemme satsanneet työntekijöihimme. Nämä toimet heijastuvat kannattavuuteen tänä vuonna, mutta näemme nämä pitkinä tulevaisuuden investointeina, Lidlin CFO Sami Pyykönen kertoo.
Asiakkaat säästivät Lidl Plus -etuohjelman tarjousten ja kuponkien kautta yli 49 miljoonaa euroa.
Myymäläverkosto kasvaa muutamalla myymälällä vuodessa
Tilikauden 2024 aikana Lidl avasi viisi myymälää: Vantaalle Asolaan ja Jokiniemeen, Tuusulaan Hyrylään, Ouluun Kaakkuriin sekä Kirkkonummelle. Kirkkonummen myymälän kohdalla kyseessä oli vanhan myymälän muutto uusiin tiloihin. Vaalimaalla sijaitseva myymälä suljettiin. Tilikauden päättyessä helmikuussa 2025 myymälöitä oli 207. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä myymälöitä on 208 ja uusia myymälöitä on suunnitteilla muutamia.
– Joensuun Hukanhaudalle rakennetaan parhaillaan uutta myymälää, ja Lahden Karistossa rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyn aikana, Pyykönen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäPuh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Lidl tuo mullistavan keittiölaitteen Suomeen - Monsieur Cuisine haastaa kotikeittiön luottolaitteet27.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Lidl tuo Suomeen eurooppalaiskodeissa suursuosion saavuttaneen Monsieur Cuisine Smart -keittiölaitteen rajoitettuna eränä. Se yhdistää useiden keittiökoneiden toiminnot ja tuo älykästä ruoanlaittoa suomalaisten arkeen. Vastaavaa kokkausta nopeuttavaa ja helpottavaa keittiölaitetta ei ole juuri nähty ennen Suomen markkinoilla.
Henri Alén ja Lidl laittoivat hynttyyt yhteen – Alénin annoksia Lidlien hyllyille25.8.2025 12:59:29 EEST | Tiedote
Suomalaisten rakastama huippukokki Henri Alén ja Lidl ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyön. Yhteistyö polkaistaan käyntiin neljällä premium-valmisruoalla, jotka Alén on Lidlin asiakkaille suunnitellut. Suomessa valmistetut valmisruoat ovat saatavilla 27.8. alkaen kaikista Lidleistä ympäri maan.
Näin koulujen alku näkyy ruokakaupassa7.8.2025 12:41:28 EEST | Tiedote
Ruokakaupan myynneistä näkee, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on meneillään. Nyt kun kesälomat päättyvät ja jälkikasvu menee kouluun, myös kaupassakäynti muuttuu ja sieltä ostetaan eri asioita. Arjen alkaessa ostoskärryt täyttyvät arkisista tuotteista ja kaupassa asioidaan eri aikaan kesään verrattuna. Kaupasta tarttuu elokuussa mukaan enemmän esimerkiksi valmisruokia ja välipaloja arjen kiireisiin.
Kesän suosituimpaan työpaikkaan haussa kuutisenkymmentä uutta työntekijää6.8.2025 12:28:42 EEST | Tiedote
Lidl hakee kymmeniä myyjiä ja useita vuoropäälliköitä myymälöihin eri puolille Suomea. Syksyn saapuessa monet työntekijät palaavat esimerkiksi opintojen pariin tai muuttavat, joten uusille työntekijöille on tarvetta. Työntekijöitä haetaan Torniosta Hankoon ja paikat aukeavat hakuun elokuun aikana.
Päivässä loppuunmyyty Dubai-suklaa tekee paluun Lidleihin30.7.2025 09:57:16 EEST | Tiedote
Dubai-suklaa on saavuttanut suuren hypen, jolle ei näy loppua. Keväällä Lidleissä myytiin iso erä someilmiöksi noussutta Dubai-suklaata loppuun päivässä. Asiakkaat ovat kovasti kyselleet uuden Dubai-suklaaerän perään, ja nyt sitä taas saa. Torstaina 31.7. odotettu uusi erä Dubai-suklaata löytyy vihdoin kaikkien Lidl-myymälöiden hyllyiltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme