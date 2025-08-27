Lidl Suomi

Lidlin tilinpäätös 2024: panostuksia asiakkaisiin ja työntekijöihin

28.8.2025 14:30:00 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Lidlin 28.2.2025 päättyneen tilikauden tilinpäätös on julkaistu. Lidlin liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia ja oli yhteensä 2 021 miljoonaa euroa. Lidl työllistää 5 750 suomalaista, teki investointeja 56,8 miljoonalla eurolla ja maksoi yhteisöveroa 8,5 miljoonaa euroa.

Lidl on julkaissut 28.2.2025 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen. Siitä käy ilmi, että yhtiön liikevaihto ylitti ensi kertaa kahden miljardin rajan ollen 2021 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 1999 miljoonaa euroa). Yhtiön liikevoitto oli 65,1 miljoonaa euroa (edellinen 72,7 miljoonaa euroa). Bruttoinvestointeja tehtiin 56,8 miljoonalla eurolla (edellinen tilikausi 42,9 miljoonaa euroa).    

Tilikaudella 2024 Lidl teki merkittäviä rahallisia panostuksia asiakkaisiin ja työntekijöihin. Tilikauden aikana laskettiin satojen tuotteiden hintoja, asennettiin pikakassat kaikkiin myymälöihin sekä otettiin käyttöön henkilöstöalennus, jonka myötä kaikki työntekijät saavat 6 prosentin alennuksen ostoksistaan Lidleissä. Työntekijämäärä kasvoi noin 180 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

– Olemme sijoittaneet paljon rahaa pitääksemme hinnat alhaisina sekä tarjotaksemme jopa 10 prosentin bonusta asiakkaillemme. Lidl Plus -kanta-asiakkaiden määrä onkin kasvussa, ja rekisteröityneitä on nyt jo 1,8 miljoonaa. Nykyajan kuluttaja arvostaa nopeutta ja helppoutta, joten olemme asentaneet pikakassat kaikkiin myymälöihimme. Niiden kautta tehdäänkin jo 30 prosenttia ostoksista. Haluamme myös olla työntekijöillemme ykkösvalinta, joten olemme satsanneet työntekijöihimme. Nämä toimet heijastuvat kannattavuuteen tänä vuonna, mutta näemme nämä pitkinä tulevaisuuden investointeina, Lidlin CFO Sami Pyykönen kertoo. 

Asiakkaat säästivät Lidl Plus -etuohjelman tarjousten ja kuponkien kautta yli 49 miljoonaa euroa.

Myymäläverkosto kasvaa muutamalla myymälällä vuodessa

Tilikauden 2024 aikana Lidl avasi viisi myymälää: Vantaalle Asolaan ja Jokiniemeen, Tuusulaan Hyrylään, Ouluun Kaakkuriin sekä Kirkkonummelle. Kirkkonummen myymälän kohdalla kyseessä oli vanhan myymälän muutto uusiin tiloihin. Vaalimaalla sijaitseva myymälä suljettiin. Tilikauden päättyessä helmikuussa 2025 myymälöitä oli 207. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä myymälöitä on 208 ja uusia myymälöitä on suunnitteilla muutamia.

– Joensuun Hukanhaudalle rakennetaan parhaillaan uutta myymälää, ja Lahden Karistossa rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyn aikana, Pyykönen sanoo.

