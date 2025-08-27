Lidlin tilinpäätös 2024: panostuksia asiakkaisiin ja työntekijöihin

Näin koulujen alku näkyy ruokakaupassa 7.8.2025 12:41:28 EEST | Tiedote

Ruokakaupan myynneistä näkee, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on meneillään. Nyt kun kesälomat päättyvät ja jälkikasvu menee kouluun, myös kaupassakäynti muuttuu ja sieltä ostetaan eri asioita. Arjen alkaessa ostoskärryt täyttyvät arkisista tuotteista ja kaupassa asioidaan eri aikaan kesään verrattuna. Kaupasta tarttuu elokuussa mukaan enemmän esimerkiksi valmisruokia ja välipaloja arjen kiireisiin.