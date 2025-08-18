SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Essayahin olisi syytä katsoa peiliin – hallitus on halvaantunut ulkopolitiikassa
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti kovaa kritiikkiä SDP:lle Porin puoluekokouksessa. On kuitenkin syytä muistaa, että juuri SDP:n laaja tuki eduskunnassa mahdollisti rajaturvallisuuslain säätämisen. Ilman opposition tukea lakia ei olisi saatu aikaan.
"On vaikea muistaa hallitusta, jonka ulkopoliittinen linja olisi ollut näin sekaisin. Ehkä Essayahin kannattaisi käyttää energiansa oppositiopuolueiden tölvimisen sijaan siihen, että hallitus kykenisi vihdoin hoitamaan Suomen ulkopolitiikkaa yhtenäisesti ja vakaasti", SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.
SDP on toistuvasti esittänyt, että Suomen tulee liittyä Ranskan, Iso-Britannian, Kanadan ja Australian rinnalle ja tunnustaa Palestiinan valtio – kuten lähes 150 muuta maailman valtiota on jo tehnyt.
“Eduskuntapuolueiden enemmistö ja tasavallan presidentti Stubb kannattavat Palestiinan valtion tunnustamista, mutta Orpon hallitus on halvaantunut asiassa, sillä hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat ovat estäneet päätöksenteon. SDP esitti jo keväällä ratkaisuna tilanteeseen sitä, että hallitus antaisi asian eduskunnan ratkaistavaksi”, Näkkäläjärvi kiteyttää.
Hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat ja Kristillisdemokraattien vastustelu ovat kuitenkin estäneet päätöksenteon. Tämä ei suinkaan ole ainut kerta, kun hallituksen rivit rakoilevat ulkopolitiikassa. Hallituksen ja pääministeri Orpon ote on kirvonnut kinttaasta ulkopolitiikasta jo aikaa sitten.
“Suomen linja erilaisissa YK-äänestyksissä on ollut hapuilevaa, ja aiemmin Suomi jäi myös ulkopuolelle Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvästä tasa-arvoliittoumasta. Suomella ei ole varaa siihen, että ulkopolitiikka on täysin rempallaan”, Näkkäläjärvi toteaa.
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
