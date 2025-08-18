SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Essayahin olisi syytä katsoa peiliin – hallitus on halvaantunut ulkopolitiikassa

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Hallituksen Palestiina-halvaannuksen pitää päättyä syyskuuhun mennessä 14.8.2025 12:56:58 EEST | Tiedote

SDP vaatii Orpon hallitukselta välittömiä ja konkreettisia toimia Israelin hallituksen painostamiseksi sekä selkeyttämään vihdoin linjansa Palestiinan tunnustamiseksi. Lindtman painottaa, ettei Suomen ulkopolitiikka voi olla enää pitkään halvaannuksen tilassa, jossa presidentti ja hallitus ovat eri mieltä ulkopolitiikasta. Lääkkeeksi kotimaan talous- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumiseen Lindtman tarjoaa vielä viimeisen kerran yhteistyötä ja sopimista.