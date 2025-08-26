Kalannin Vahterus Oy sai kiitosta kulttuuriympäristön vaalimisesta

Vahterus Oy on tehnyt merkittävän kulttuuriympäristöteon toteuttaessaan paikallisesti arvokkaan Kalannin vanhan osuusmeijerin ja sen pihapiirissä olevien vanhojen asuinrakennusten korjauksen Vahterus Oy:n tehtaan käyttöön sekä Veteraanimuseon tiloiksi. Meijerin vanhin osa on noin vuodelta 1904 ja uudempi, nykyinen rakennus vuodelta 1929. 1990-luvulla tehty laajennus on sovitettu ympäristöönsä luontevasti. Vanhat asuinrakennukset ovat vuosilta 1904 ja 1917. Kohde sijaitsee Männäisten ruukin lähellä ja meijerin vanhat hyvin säilyneet rakennukset kylätien varressa ovat merkittävä osa kulttuuriympäristöä. Vahterus Oy on näyttänyt hyvää esimerkkiä rakennetun kulttuuriperinnön vaalimisesta ja vanhojen rakennusten uusiokäytöstä. Kulttuuriympäristötyöryhmä toivottaa vanhalle meijerikokonaisuudelle elinvoimaista tulevaisuutta.

Kulttuuriympäristöteko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille

Nyt viidettä kertaa jaettavan Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille. Viime vuonna palkinto annettiin Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittiselle ohjelmalle.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, Museovirasto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset, Finska Hushållningssällskapet, Senaatti-kiinteistöt, Bryggman-instituutti, Valonia, Turun kaupunki, Naantalin kaupunki, Salon kaupunki, Paraisten kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Loimaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Kosken Tl kunta, Marttilan kunta ja Oripään kunta. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

