Vuoden 2027 Helsinki Biennaalin kuratoivat Mami Kataoka ja Arja Miller

Mami Kataoka toimii Tokiossa sijaitsevan Mori Art Museumin johtajana. Hänen kuratointityössään korostuvat yhteiskunnalliset teemat, kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja taiteen rooli globaalien rakenteiden ja maailmankaikkeuden perusainesten tasapainon tarkastelussa. Kataoka tuo Helsinki Biennaaliin monipuolisia näkökulmia sekä laajan kansainvälisen verkoston Aasiasta ja sen ulkopuolelta, joka avaa uusia mahdollisuuksia suomalaiselle taiteelle.

Kataoka on toiminut Tokyo Opera City -taidegallerian pääkuraattorina (1997–2002), Hayward Galleryn kansainvälisenä kuraattorina Lontoossa (2007–2009), yhdeksännen Gwangju-biennaalin taiteellisena johtajana (2012), Sydneyn biennaalin taiteellisena johtaja (2018) sekä Aichi-triennaalin taiteellisena johtajana (2022). Hän on toiminut CIMAMin hallituksessa (2014–2022) ja puheenjohtajana (2020–2022), ja toimii Kasselin Documentan Advisory Boardissa. Kataoka valitsee vuoden 2025 Ars Fennica -kuvataidepalkinnon saajan.

Arja Miller on HAM Helsingin taidemuseon ja Helsinki Biennaalin johtaja. Hänen työssään yhdistyvät taiteellinen kunnianhimo ja strateginen kaupunkikehitys. Hän on kuratoinnissaan kiinnostunut paikkasidonnaisista ja moniaistisista teoksista, jotka käsittelevät universaaleja teemoja ja kartoittavat vielä tuntemattomia alueita. Millerille on tärkeää löytää nykytaiteelle mahdollisuuksia hengittää, muuntua ja jättää myös pysyviä jälkiä. Hän pyrkii vahvistamaan Helsingin asemaa kansainvälisesti tunnustettuna taidekaupunkina.

Miller on toiminut Espoon modernin taiteen museo EMMAn näyttelyintendenttinä ja pääkuraattorina (2017–2023), Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmaintendenttinä (2008–2017) sekä Helsingin kaupungin taidemuseon yleisötyön päällikkönä (2002–2008). Hän on kuratoinut lukuisia kansainvälisiä näyttelyitä, kuten teknologiaa ja tekoälyä taiteessa tutkivan Nykyaikaa etsimässä -näyttelyn EMMAssa, osallistunut kahden ARS-näyttelyn kuratointiin Kiasmassa ja työskennellyt useiden kansainvälisten huipputaiteilijoiden kanssa.

”Yhteinen kuratointimme perustuu ajatukseen taiteesta, joka yhdistää laajoja yleisöjä, rohkaisee kulttuurienväliseen dialogiin ja uusiin näkökulmiin, sekä jakaa yleismaailmallisia näkemyksiä ympäristöstä ja maailmankaikkeudesta. Tavoitteemme on luoda moniääninen ja ajatuksia herättävä biennaali, joka puhuttelee sekä paikallisesti että kansainvälisesti.”

– Mami Kataoka & Arja Miller

Pia Sirénin teos Suojan alla tervehtii vuoden 2025 Helsinki Biennaalin kävijöitä Vallisaaressa. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Henni Hyvärinen.

Helsinki Biennaali 2025 jatkuu 21.9.2025 asti

Helsinki Biennaali 2025 on koettavissa Vallisaaressa, Esplanadin puistossa ja HAM Helsingin taidemuseossa 21.9.2025 asti. Blanca de la Torren ja Kati Kivisen kuratoiman kuvataiteen suurtapahtuman teema on Suoja: Pinnan alla ja yläilmoissa, joksikin tullen ja jonnekin kuuluen.

Helsinki Biennaali 2025 esittelee 37 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että maailmalta. Taiteilijoista ja kollektiiveista 25 nähdään Vallisaaressa, 5 Esplanadin puistossa ja 15 HAM Helsingin taidemuseossa. Teoksia ja teoskokonaisuuksia on kaikkiaan 57 ja niistä noin puolet on saanut ensiesityksensä Helsingissä.

Kaikki lisätiedot tapahtumasta löytyvät osoitteesta helsinkibiennaali.fi

Helsinki Biennaali 2025 aukioloajat 8.6.–21.9.2025

Esplanadin puisto

Teokset koettavissa vuorokauden ympäri jokaisena päivänä

Vallisaari

ma suljettu

ti–su klo 11–18

osa ulkoteoksista koettavissa aukioloaikojen ulkopuolella

HAM Helsingin taidemuseo

ma suljettu

ti klo 10–17

ke–pe klo 11–19

la–su klo 11–17

Helsinki Biennaalin kävijämääristä ja tavoitteiden saavuttamisesta tiedotetaan tapahtuman päätyttyä syyskuun lopulla.