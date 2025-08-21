Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi Timo Heikkinen
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt laamanni Timo Heikkisen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi uudelle seitsemän vuoden määräajalle 1.1.2026 alkaen.
Heikkinen on toiminut Vantaan käräjäoikeuden laamannina 1.1.2017-31.12.2018 ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannina 1.1.2019 alkaen. Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Heikkinen on toiminut myös käräjätuomarina ja osaston johtajana. Lisäksi hän on ollut esittelijänä ja oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, oikeusneuvosmiehenä raastuvanoikeudessa sekä esittelijänä hovioikeudessa. Heikkinen on toiminut myös oikeusavustajan ja kaupunginviskaalin tehtävissä.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Lapinjärven, Loviisan, Mäntsälän, Myrskylän, Nurmijärven, Pornaisen, Porvoon, Pukkilan, Pyhtään, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan kunnat.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asiamäärältään Suomen suurin ja tuomiopiirin asukas- ja henkilöstömäärältään toiseksi suurin käräjäoikeus. Vuonna 2024 käräjäoikeuteen saapui yli 120 000 asiaa. Käräjäoikeudessa työskentelee yli 250 henkilöä.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
hallintojohtaja Jenni Engberg, p. 02956 45327, jenni.engberg@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
