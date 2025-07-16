Raportti: Sähkökattilat tasapainottavat sähkömarkkinoita
Tuoreen raportin mukaan sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta niiden sähköntarve saadaan katettua maatuulivoimalla. Raportti tuo esiin kaukolämmön roolin sähkömarkkinoiden vakauttajana. Sähkökattiloiden vaikutuksesta kaukolämmön hinta saattaa olla laskusuunnassa.
Energiateollisuus ry teetti Aalto-yliopiston opiskelijoilla raportin, jossa opiskelijat tutkivat sähkökattiloiden määrän kasvamisen vaikutuksia sähkömarkkinoihin. Mallintamisessa hyödynnettiin AFRYn BID3 sähkömarkkinamallia. Tuloksena syntyi uusi raportti "The impact of electric boilers to the Finnish electricity system", joka korostaa sähkökattiloiden merkittävää roolia Suomen energiajärjestelmän hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.
Raportin mukaan sähkökattilat tarjoavat joustavan ja tehokkaan tavan muuntaa uusiutuvaa sähköä lämmöksi, mikä parantaa sähkömarkkinoiden tasapainoa ja vähentää päästöjä. Sähkökattilat voivat merkittävästi lisätä kaukolämmön tuotantoa erityisesti silloin, kun sähkön hinnat ovat alhaiset ja lämpöä voidaan tuottaa muilla tavoilla sähkön hintojen ollessa korkeat. Raportti tuo esiin kaukolämmön merkittävän roolin energiamarkkinoiden vakauttajana sekä tuo konkreettisesti esiin kaukolämmön energiajärjestelmätason hyödyt.
Raportissa arvioitiin sähkökattiloiden vaikutusta kolmessa eri skenaariossa: perusskenaario ilman lisäkapasiteettia, skenaario 3 GW:n sähkökattilakapasiteetilla ja skenaario 4,5 GW:n kapasiteetilla. Tulokset osoittavat, että suurempi sähkökattilakapasiteetti lisää sähkön kysyntää ja hintoja, mutta lisätty uusiutuva energiakapasiteetti, erityisesti maatuulivoima, käytännössä kompensoi hintojen nousun ja vakauttaa markkinoita. Sähkökattiloiden avulla voidaan lisätä uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi. Esimerkiksi 3 GW:n skenaariossa sähkökattiloiden vuosittainen lämmön / teollisuushöyryn tuotanto oli 8,5 TWh ja 4,5 GW:n skenaariossa 12 TWh.
Sähkökattilat auttavat tasoittamaan sähkön hintaprofiilia, vähentämällä markkinoiden volatiliteettia ja parantamalla verkon vakautta. Tämä on erityisen tärkeää Suomen sähkömarkkinoilla, joilla hintavaihtelut ovat Euroopan suurimpia. Sähkökattilat nostavat tuulivoiman saamaa sähkön hintaa ja täten kannustavat tuulivoiman lisärakentamiseen.
- Raportissa on ansiokkaasti pystytty tuomaan esille sähkökattiloiden positiivisia vaikutuksia ei vain kaukolämmön tuotantoon, vaan energiamarkkinoihin laajemminkin, toteaa Energiateollisuus ry:n johtaja Janne Kerttula. Vaikuttaa siltä, että kaukolämmön hinta on laskevalla käyrällä sähkökattiloiden ansiosta.
Janne Kerttula
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.
