Varsinais-Suomessa haettavissa yrityksen kehittämisavustusta 1,3 miljoonaa euroa
Yritysten kehittämishankkeille Varsinais-Suomessa on tarjolla yrityksen kehittämisavustusta (EAKR). Haettavissa oleva rahoituksen määrä on 1,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään hankkeisiin, jotka tukevat yrityksen kasvua tai kansainvälistymistä. Hakuaika on 2.9.–15.11.2025.
Yrityksen kehittämisavustuksen tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tukea uusien toimijoiden kehittymistä kilpailukykyisiksi viennissä. Rahoitus kohdentuu erityisesti omien tuotteiden, palveluiden sekä tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Hakemusten pisteytyksessä etusijalle nousevat hankkeet, joiden toimenpiteillä edistetään kansainvälistymis- ja vientivalmiuksia. Rahoitusta haetaan EURA 2021 -järjestelmästä.
Kehittämisavustusta kohdennetaan pääasiassa alle viisi vuotta toimineiden pk-yritysten kehittämishankkeisiin. Avustuksen tukitaso voi olla enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Kehittämisavustusta voidaan tällä hakujaksolla myöntää suurempiin hankkeisiin kuin aikaisemmin: hyväksyttävien kustannusten yläraja on 200 000 euroa, jolloin avustus voi olla enimmillään 100 000 euroa hanketta kohden.
Avustusta voidaan myös poikkeuksellisesti myöntää yli viisi vuotta toimineille pk-yrityksille, jos yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta tai onnistumista suunnitelmallisesta viennistä.
Lisätietoja hakuehdoista Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiasta (rakennerahastot.fi).
Hae avustusta EURA-järjestelmän kautta marraskuun puoliväliin mennessä
Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2021 -järjestelmän kautta. Hakuaika on 2.9.–15.11.2025.
Vuoden 2025 viimeinen hakujakso päättyy aiemmista vuosista poiketen jo marraskuun puolivälissä. Syynä muutokseen on vuodenvaihteeseen 2025–2026 ajoittuva aluehallinnon uudistus, jonka myötä ELY-keskusten tehtävät siirtyvät uusiin elinvoimakeskuksiin (ely-keskus.fi).
Ole yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan ennen hakemista
Suosittelemme olemaan ennen hakemista yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Varsinais-Suomen yritys- ja rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta (ely-keskus.fi).
Hakemuksen laatimiseen liittyvissä asioissa hakijoiden apuna ja tukena toimii myös ELY-keskusten valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta. Valtakunnallisen rahoitusneuvonnan asiantuntijat tavoittaa ma-pe klo 9–15 puhelimitse 0295 024 800 tai sähköpostitse pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi.
Lisätietoja hakuilmoituksesta (eura2021.fi).
