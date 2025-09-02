Suun terveydenhuollon ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinto” Sampoharjun hammashoitolaan
Keski-Suomen hyvinvointialueen suun terveydenhuollon vaikuttavuusverkosto on myöntänyt ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinnon” Sampoharjun hammashoitolalle.
–Vaikuttavuusverkosto on toiminut vuodesta 2021 alkaen, ja sitä koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tietojohtamisen palveluista. Suun terveydenhuolto liittyi vaikuttavuustyöhön vuoden 2024 alussa, jonka jälkeen verkostoon on nimetty jokaisesta hammashoitolasta omat vaikuttavuusvastaavat. Vaikuttajaverkostomme toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen.
Lasten suun terveys parantunut
Palkinnon perusteena oli, että Sampoharjun hammashoitolassa saavutettiin parhaiten asetetut tavoitteet lasten omahoidon ja suun terveyden parantamisessa.
–Tuloksia arvioitiin muun muassa omahoidon laadun ja määrän mittareilla sekä kaikille viidesluokkalaisille tehdyn suun terveystarkastuksen perusteella. Sampoharjun tulokset olivat Keski-Suomen parhaat ja myös valtakunnallisesti korkealla tasolla, vaikkakaan täysin luotettavaa vertailutietoa lasten suun terveydestä ei ole kansallisesti saatavilla, toteaa apulaisylihammaslääkäri Teemu Taipale.
Riittävän laadukkaalla ja säännöllisellä hampaiden harjauksella voidaan ehkäistä yleisiä suun sairauksia, kuten hampaiden reikiintymistä, ientulehdusta ja parodontiittia. Tottumukset opitaan jo lapsena, ja niillä on merkittävä vaikutus koko elämän ajan.
Pitkäjänteistä työtä lasten hyväksi
Sampoharjun hammashoitolassa lasten suun terveyttä on edistetty jo pitkään suuhygienisti Riitta Hämäläisen johdolla.
–Hampaiden harjaus on kansalaistaito ja meidän suun terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on se kaikille opettaa. Ammattilaisten tulee suositusten sijaan asettaa tavoitteita yhdessä potilaan kanssa, ja tavoitteiden toteutumista pitää aktiivisesti seurata, Hämäläinen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Teemu Taipale, apulaisylilääkärihammaslääkäri, suun terveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, puh. 050 560 8507, teemu.taipale(at)hyvaks.fi
Elina Tuppurainen, ylilääkärihammaslääkäri, suun terveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, puh. 0400 980718, elina.tuppurainen(at)hyvaks.fi
Riitta Hämäläinen, suuhygienisti, suun terveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, puh. 050 307 1586, riitta.hamalainen(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville(at)hyvaks.fi
