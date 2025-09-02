Suun terveydenhuollon ”Vuoden vaikuttavuusteko 2025-palkinto” Sampoharjun hammashoitolaan

Lasten suun terveys parantunut

Palkinnon perusteena oli, että Sampoharjun hammashoitolassa saavutettiin parhaiten asetetut tavoitteet lasten omahoidon ja suun terveyden parantamisessa.

–Tuloksia arvioitiin muun muassa omahoidon laadun ja määrän mittareilla sekä kaikille viidesluokkalaisille tehdyn suun terveystarkastuksen perusteella. Sampoharjun tulokset olivat Keski-Suomen parhaat ja myös valtakunnallisesti korkealla tasolla, vaikkakaan täysin luotettavaa vertailutietoa lasten suun terveydestä ei ole kansallisesti saatavilla, toteaa apulaisylihammaslääkäri Teemu Taipale.

Riittävän laadukkaalla ja säännöllisellä hampaiden harjauksella voidaan ehkäistä yleisiä suun sairauksia, kuten hampaiden reikiintymistä, ientulehdusta ja parodontiittia. Tottumukset opitaan jo lapsena, ja niillä on merkittävä vaikutus koko elämän ajan.

Pitkäjänteistä työtä lasten hyväksi

Sampoharjun hammashoitolassa lasten suun terveyttä on edistetty jo pitkään suuhygienisti Riitta Hämäläisen johdolla.

–Hampaiden harjaus on kansalaistaito ja meidän suun terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on se kaikille opettaa. Ammattilaisten tulee suositusten sijaan asettaa tavoitteita yhdessä potilaan kanssa, ja tavoitteiden toteutumista pitää aktiivisesti seurata, Hämäläinen toteaa.