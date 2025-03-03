Tutkimus paljastaa: johtajien puutteellinen tekoälyosaaminen estää organisaatioiden kasvun – uusi valmennus täyttää kriittisen aukon

Johtajien osaamiskuilu kasvaa teknologian kehityksen tahdissa

Rastor-instituutin asiakastutkimus paljastaa, että vain reilu 4 prosenttia johtajista hallitsee tekoälyn strategisen käytön. Lähes 80 prosenttia vastaajista kamppailee tekoälyn käyttökohteiden tunnistamisen kanssa. Johtajilta puuttuu strateginen ymmärrys siitä, miten tekoäly sitoutuu liiketoimintatavoitteisiin ja miten sitä johdetaan organisaatiossa. Rastor-instituutin uusi Tekoälyjohtamisen valmennusohjelma vastaa tähän tarpeeseen yhdistämällä strategisen näkemyksen käytännön liiketoiminnan ratkaisuihin.

“Tekoälykoulutusta on hyvin tarjolla jo monille substanssialoille kuten myyntiin, markkinointiin ja HR:ään, mutta johtamisen alueella on ollut selkeä aukko. Organisaatiot etsivät uusia tapoja hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan, ja tämä edellyttää ennen kaikkea johdon osaamista ja ymmärrystä. Strateginen tekoälyn hyödyntäminen on paljon muutakin kuin pelkkä ICT-hanke”, muistuttaa Rastor-instituutin tarjoomapäällikkö Liisa Tuhkanen.

Miksi valmennus juuri johdolle ja hallituksille?

Median ylläpitämä ristiriitainen kuva tekoälystä hidastaa sen käyttöönottoa ja estää teknologian kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Tekoälyn todellinen hyöty liiketoimintaan syntyy vasta kun se on integroituna koko organisaation toimintaan. Yksittäiset sovellukset eri aloilla tuottavat hyötyjä, mutta organisaation laajuinen muutos edellyttää johdon ymmärrystä ja ohjausta. Jos johtajalta puuttuu näkemys tekoälyn potentiaalista, jää sen käyttö pistemäiseksi eikä todellista kilpailuetua synny.

Ainutlaatuinen asiantuntijajoukko vastaa tarpeeseen

Rastor-instituutin lokakuussa alkava valmennus tuo yhteen Suomen johtavat tekoäly-, liiketoiminta- ja johtamisasiantuntijat. Seitsemän moduulin kokonaisuus yhdistää strategisen näkemyksen konkreettisiin työkaluihin ja muutoksen johtamisen käytäntöihin.

Valmennuksen All stars -asiantuntijajoukkoon kuuluu Elevin tekoälyvalmennuksista vastaava johtaja Antti Merilehto, AI Finlandin KärkiNaiset-listalle nimetty Hanna Hagström, GoForen johtava konsultti tekoälyssä ja johtamisessa Pasi Lehtimäki, muutosjohtamisen asiantuntija Antti Kiukas, Head of AI, muutosjohtaja Jukka Ala-Mutka, kansainvälisesti tunnustettu AI-asiantuntija Mikko Alasaarela sekä modernin myynnin ja liiketoiminnan digitalisoinnin asiantuntija Sani Leino.

“Suomessa ei ole aiemmin ollut näin konkreettista ja kovatasoista ohjelmaa, johon on saatu yhtä nimekäs ja meritoitunut joukko tekoälyn asiantuntijoita auttamaan osallistujia. Puhutaan varmasti yli sadasta vuodesta johtamisen ja konsultoinnin käytännön kokemusta yhteensä", kuvailee Sani Leino.

Ei tekoälyhypeä, vaan konkreettisia työkaluja arkeen

Valmennuksen tavoitteena on, että tekoäly tulee osaksi johtajan ja organisaation arkea – ei enää hypeä, vaan konkreettisia hyötyjä.

“Valmennuksen jälkeen johtaja osaa keskustella tekoälystä asiantuntevasti kumppaneiden kanssa ja johtaa sekä teknistä että strategista muutosta”, summaa Liisa Tuhkanen.

Tekoälyn haltuunottoa ei voi enää lykätä

Tekoäly kehittyy valtavan nopeasti. Ne, jotka ottavat tekoälyn haltuun strategisella tasolla nyt, rakentavat kestävää kilpailuetua tulevaisuutta varten.

"Jos jätät tekoälyn huomiotta, annat muille etumatkaa. Organisaatioilla ei ole varaa menettää tekoälyn tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, toteaa Liisa Tuhkanen.

Käytännönläheinen kokonaisuus