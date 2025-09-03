Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kaivinkoneen kauha putosi työntekijän jalalle – sakkoja työnantajan edustajalle ja yhtiölle

3.9.2025

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 8.8.2025 hautausalan yrityksen toimitusjohtajan viidenkymmenen päiväsakon rangaistukseen sekä viidentuhanne euron yhteisösakon yhtiölle. Tapaus koski marraskuussa 2022 tapahtunutta työtapaturmaa, jossa työntekijä loukkaantui haudan kaivamisen yhteydessä. Lisäksi asiassa oli kyse vammantuottamuksesta ja työsyrjinnästä.

Työntekijä oli työskennellyt apumiehenä matalan haudan kaivamisessa. Hautaa oli kaivettu noin 70 cm syvyyteen. Haudan lopullinen syvyys oli 1,5 metriä. Tarkoituksena oli alkaa asentamaan kehikkoa, jonka ulkopuolelle hautakaivannon seinämille tulevat tukilaudat painetaan kaivinkoneen kauhalla, jos maalaji sen sallii.

Työntekijä oli ollut hautakaivannossa niin sanotussa pääpäässä ja yhtiön toimitusjohtaja oli työskennellyt kaivinkoneella haudan alapäässä. Toimitusjohtaja oli vaihtanut kaivinkoneeseen kapeamman kauhan, mutta ei ollut riittävällä tavalla varmistanut kauhan kiinnittymistä työlaitekiinnikkeeseen ennen kuin oli siirtänyt kauhan työntekijän työskentelyalueelle. Kauha oli ainoastaan kiilautunut kiinni ja työlaitekiinnikkeessä olevat lukitustapit eivät olleet menneet kauhassa olevan poikittaisen tangon alle vaan sen yli.

Kun kaivinkonetta oli ryhdytty siirtämään haudalle, oli tärinä löystyttänyt kiilausta sen verran, että kauha on lopulta pudonnut kaivannon reunalle ja siitä alas kaivantoon. Haudan pohjalle osuessa kauha pyörähti osuen työntekijän jalkaan.

Käräjäoikeus katsoi kirjallisena todisteluna esitetyn kaivinkoneen käyttöohjeen osoittaneen, että kauhan kiinnityksestä olisi tullut varmistua pyöräyttämällä kauhaa ja painamalla sitä maata vasten. Koska toimitusjohtaja ei ollut menetellyt näin, oli hän syyllistynyt työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen.

Lisäksi asiassa oli kyse siitä, oliko työnantaja päättänyt työntekijän työsuhteen sairauspoissaolojen vuoksi ja siten syyllistynyt työsyrjintään. Käräjäoikeus piti ilmeisenä, että työsopimus on päätetty työntekijän sairaspoissaolojen vuoksi, koska hän oli ollut sairauslomalla juuri ennen työsuhteen päättämistä eikä asiassa ollut esitetty mitään muutakaan varteenotettavaa syytä työntekijän työsopimuksen päättämiselle.

Koneiden vaara-alueella työskentely on lähtökohtaisesti kiellettyä

Työsuojeluviranomainen korostaa, että työskentely koneiden vaara-alueilla on pääsääntöisesti kielletty. On kuitenkin olemassa työtehtäviä, joissa työntekijän on pakko olla koneen vaara-alueella, jotta työtehtävä on ylipäätään mahdollista suorittaa. Yksi tavallisimmista tällaisista töistä on kaivinkoneen lapiomiehen työ.

Tilanteessa, jossa vaara-alueella on pakko työskennellä eikä vaaroja siten voida poistaa, korostuu työnantajan velvollisuus muilla tavoin huolehtia, että vaara on mahdollisimman pieni. Työnantajan on esimerkiksi perehdytysvelvollisuutensa ja tarkkailuvelvollisuutensa perusteella huolehdittava, ettei vaara-alueella oleskella tarpeettomasti.

Lisäksi työnantajan tulee riittävällä tavalla varmistua siitä, että koneeseen liitetyt, vaara-alueella käytettävät työvälineet ovat tosiasiallisesti niin hyvin kiinnitetty, etteivät ne pääse putoamaan työntekijän päälle. Siitä huolimatta, että kauhassa on kauhan kiinnittymiseen liittyvää automatiikkaa, tulee kauhan kiinnittyminen aina testata luotettavalla tavalla.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 8.8.2025, asianumero R 758/2024/5736.

Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Juristi Sari-Anne Salminen, 0295 018682, sari-anne.salminen@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojeluhallinto

Työsuojelu − tervettä työtä!
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.

Työsuojeluviranomaisen toiminta siirtyy 1.1.2026 uuteen Lupa- ja valvontavirastoon. Uuden viraston työsuojeluosasto aloittaa tällöin toimivaltaisena valtakunnallisena työsuojeluviranomaisena.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu Tyosuojelu.fi.

