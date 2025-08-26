Perhonjoen veden samentuminen vähenemässä (Keski-Pohjanmaa)
Vetelissä Räyringin kylässä käynnissä olevat Haapajärven kunnostustyöt ovat aiheuttaneet veden hetkellistä samentumista Perhonjoessa. Samentuminen johtuu pohjapadon rakentamisesta. Vedenlaadun odotetaan paranevan lähipäivinä.
Räyringissä sijaitsevan Haapajärven luusuaan rakennetaan parhaillaan pohjapatoa osana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnostushanketta. Viime päivinä Perhonjoen vedenlaatu on heikentynyt vedessä havaitun samentuman vuoksi. Kunnostushankkeen yhteydessä siltti- ja savipitoisia maamassoja on huuhtoutunut virtaavaan veteen. Ohitusuoman kaivuun lisäksi uoman pohjan pettäminen ja luiskan ennalta arvaamaton sortuma ovat lisänneet samentumaa.
– Vielä eilen torstaina samentuma oli voimakasta etenkin Vetelin kirkonkylän kohdalla, jossa vesi oli erittäin ruskeaa. Samea vesi kulkeutuu alavirtaan, jossa se laimenee ja osa kiintoaineesta laskeutuu pohjaan, kertoo alueita torstaina kiertänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Marko Aalto.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen torstain maastotarkastuksen perusteella, sortuma ei enää aiheuta samentumista ja alapuolisen Perhonjoen samentuman arvioidaan vähenevän lähipäivinä. Mahdollisiin uusiin sortumiin varaudutaan asentamalla työmaan alapuoliseen uomaan silttiverho, jolla voidaan vähentää kiinto- ja hienoaineksen sekoittumista veteen. Lisäksi ohitusuoman luiskien vakavuutta pyritään parantamaan.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkkaillut vesistövaikutuksia ja suorittanut vesinäytteenottoa suunnitellusti. Näytteenottoa on tehostettu ja samentuman laajuuden selvittämistä jatketaan tulevina päivinä maastokartoituksin ja dronelennoin.
Yhteyshenkilöt
Vesitalousasiantuntija Marko Aalto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 971
Säännöstely- ja patoturvallisuusryhmän päällikkö Pekka Hyytiäinen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 014
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
