Perhonjoen veden samentuminen vähenemässä (Keski-Pohjanmaa)

Räyringissä sijaitsevan Haapajärven luusuaan rakennetaan parhaillaan pohjapatoa osana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnostushanketta. Viime päivinä Perhonjoen vedenlaatu on heikentynyt vedessä havaitun samentuman vuoksi. Kunnostushankkeen yhteydessä siltti- ja savipitoisia maamassoja on huuhtoutunut virtaavaan veteen. Ohitusuoman kaivuun lisäksi uoman pohjan pettäminen ja luiskan ennalta arvaamaton sortuma ovat lisänneet samentumaa.

– Vielä eilen torstaina samentuma oli voimakasta etenkin Vetelin kirkonkylän kohdalla, jossa vesi oli erittäin ruskeaa. Samea vesi kulkeutuu alavirtaan, jossa se laimenee ja osa kiintoaineesta laskeutuu pohjaan, kertoo alueita torstaina kiertänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Marko Aalto.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen torstain maastotarkastuksen perusteella, sortuma ei enää aiheuta samentumista ja alapuolisen Perhonjoen samentuman arvioidaan vähenevän lähipäivinä. Mahdollisiin uusiin sortumiin varaudutaan asentamalla työmaan alapuoliseen uomaan silttiverho, jolla voidaan vähentää kiinto- ja hienoaineksen sekoittumista veteen. Lisäksi ohitusuoman luiskien vakavuutta pyritään parantamaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkkaillut vesistövaikutuksia ja suorittanut vesinäytteenottoa suunnitellusti. Näytteenottoa on tehostettu ja samentuman laajuuden selvittämistä jatketaan tulevina päivinä maastokartoituksin ja dronelennoin.