Joka kuudes jatkaa alkoholin käyttöä raskausaikana. FASD-päivänä 9.9. alkoholinmyynti aloitetaan 9 minuuttia myöhemmin.
Suomessa syntyy vuosittain satoja tai jopa tuhansia lapsia, joilla on alkoholivaurio. Syntyvän lapsen kannalta turvallisin vaihtoehto on jättää alkoholi kokonaan, sillä raskauden aikaiselle alkoholin käytölle ei ole turvarajaa. Tärkeästä asiasta muistutetaan FASD-päivänä 9.9. Alkoissa, R-kioskeissa sekä S-ryhmän myymälöissä, joissa alkoholinmyynti aloitetaan yhdeksän minuuttia tavallista myöhemmin.
Syntyvistä lapsista arviolta peräti neljä prosenttia on FASD-lapsia, ja Suomessa syntyy joka vuosi 600–3000 lasta, joita raskaana olleen alkoholinkäyttö on vaurioittanut pysyvästi. Alkon, R-kioskin, S-ryhmän, Kehitysvammaliiton sekä Ensi- ja turvakotien liiton yhteisessä kampanjassa lisätään tietoisuutta siitä, että FASD on täysin estettävissä oleva vamma – siihen riittää raskaana olevan täysraittius raskausaikana.
”Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kuvaava FASD koskettaa suurta joukkoa lapsia, nuoria ja aikuisia Suomessa. Voidaan arvioida, että joka koululuokalla on yksi lapsi, jolla on FASD. Alkoholin aiheuttamat vauriot näkyvät esimerkiksi vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä. Valitsemalla täysraittiuden odottava äiti suojaa vauvaansa”, toteaa Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala.
”Joka kuudes odottava äiti jatkaa alkoholin käyttöä raskauden aikana.** Monelle päihteiden käyttö näyttäytyy normaalina osana arkea – oma kupla ja tottumukset voivat hämärtää riskien todellista kuvaa. Tarvitsemme lisää avoimuutta, tukea ja ennaltaehkäisevää työtä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus syntyä terveenä”, kertoo pääsihteeri Oona Ylönen Ensi- ja turvakotien liitosta.
FASD-päivänä herätellään keskustelua aloittamalla alkoholinmyynti myöhemmin
Kansainvälisen FASD-päivän kampanjan tavoitteena on lisätä raskautta suunnittelevien ja odottavien perheiden ymmärrystä siitä, että alkoholi ja raskaus eivät sovi yhteen. Alko on jo vuodesta 2015 lähtien kampanjoinut aiheesta eri viestintäkanavissa ja avannut ovensa FASD-päivänä 9.9. yhdeksän minuuttia normaalia avaamisaikaa myöhemmin.
”Yksi raskaudenaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyvä virheellinen myytti on, että alkoholia voisi nauttia turvallisesti jossain raskauden vaiheessa. Alkoholi on kuitenkin haitallista kaikissa raskauden vaiheissa ja pienikin määrä voi vaurioittaa syntymättömän ihmisen loppuelämäksi”, kertoo Alkon vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.
Alkon lisäksi myös Kehitysvammaliitto, R-kioski, S-ryhmä sekä Ensi- ja turvakotien liitto ovat mukana kampanjoimassa raittiin raskauden puolesta. Alkoholinmyynti aloitetaan myös R-kioskeissa ja S-ryhmän myymälöissä 9 minuuttia tavallista myöhemmin ja herätellään näin tärkeän teeman äärelle. Kampanjan viesti näkyy Alkon 369 myymälän lisäksi noin 350 R-kioskissa ja reilussa tuhannessa S-ryhmän myymälässä.
Lisäksi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset jakavat 9.9. Alkon myymälöiden läheisyydessä sijaitsevilla esittelypisteillä tietoa FASDista sekä raskaudenaikaiseen päihteettömyyteen tukevista palveluista. Pisteitä on Lahti Karisman, Kotka Sutela Prisman, Kokkola Kosila Prisman, Turku keskusta Wiklundin, Kuopio Kolmisoppi Citymarketin, Rovaniemi Eteläkeskuksen ja Kaustisen myymälöiden edustoilla.
Mikä FASD on?
FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa. FASD koskettaa suurta joukkoa lapsia, nuoria ja aikuisia. Alkoholin aiheuttamat vauriot näkyvät vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Suomessa syntyy joka vuosi 600–3000 lasta, joita raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on vaurioittanut pysyvästi. FASD on 2,5 kertaa yleisempi kuin autismi, 19 kertaa yleisempi kuin CP-vamma ja 28 kertaa yleisempi kuin Downin syndrooma. Lue lisää Kehitysvammaliiton sivuilta.
