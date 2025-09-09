Mediakutsu: Lääkepolitiikan symposium – Tieteellisen näytön vahvistaminen päätöksenteossa

Lääkepolitiikan symposium

Aika: Tiistai 23.9.2025, klo 9.30–15.30

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot järjestävät Lääkepolitiikan symposiumin Tieteiden talossa Helsingissä tiistaina 23.9.2025. Symposiumissa keskustellaan, miten näytön lääkkeiden tehosta ja vaikuttavuudesta tulisi auttaa päätöksentekoa sekä millaisia rajoitteita siihen liittyy.

– Terveydenhuollon rahoituksen ollessa rajallinen uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönotto syrjäyttää aiemmin käytettyjä hoitoja. Esimerkiksi tänä vuonna arvostetussa The Lancet -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan Englannissa uudet lääkkeet tuottivat vähemmän terveyttä kuin niiden syrjäyttämät vanhemmat hoidot, kertoo yliopistonlehtori Jarno Rutanen Tampereen yliopistosta.

Symposiumin pääpuhujina ovat Sirkku Jyrkiö ja Lancetissa julkaistun artikkelin pääkirjoittaja Huseyin Naci. LT Sirkku Jyrkiö on dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) operatiivisen alojen tulosryhmäjohtaja. Naci toimii apulaisprofessorina London School of Economics and Political Science (LSE) terveyspolitiikan laitoksella.

Symposiumissa kuulemme sekä koti- että ulkomaisten asiantuntijoiden esityksiä niin yhteiskunnallisesta kuin yksilön näkökulmasta. Symposium on suunnattu terveydenhuollon päättäjille ja ammattilaisille, viranomaisille, tutkijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

– Suomessakin tulee aloittaa keskustelu, millaisella tutkimusnäytöllä uusia lääkkeitä voidaan ottaa käyttöön ja mistä olemme terveydenhuollossa valmiita luopumaan, Rutanen sanoo.

Symposiumin esityksistä osa on suomen ja osa englannin kielellä.

Symposiumista kiinnostuneet median edustajat voivat ottaa yhteyttä Jarno Rutaseen: jarno.rutanen@tuni.fi.

Symposiumin mahdollistaa Yrjö Jahnssonin säätiö, Tampereen yliopiston Transform tutkimusalusta sekä Terveystaloustieteen seura.

Sitaatissa mainittu tutkimus:

Naci H, Murphy P, Woods B, Lomas J, Wei J ja Papanicolas I. Population-health impact of new drugs recommended by the National Institute for Health and Care Excellence in England during 2000–20: a retrospective analysis. Lancet, Volume 405, Issue 10472, p 50-60.