Mediakutsu: Lääkepolitiikan symposium – Tieteellisen näytön vahvistaminen päätöksenteossa
Uusien lääkkeiden korkeat hinnat ja terveydenhuollon rajalliset resurssit asettavat terveysjärjestelmämme kasvavan haasteen eteen. Millaista lääkehoitoa yhteiskuntamme tulee rahoittaa ja millä perusteilla?
Lääkepolitiikan symposium
Aika: Tiistai 23.9.2025, klo 9.30–15.30
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot järjestävät Lääkepolitiikan symposiumin Tieteiden talossa Helsingissä tiistaina 23.9.2025. Symposiumissa keskustellaan, miten näytön lääkkeiden tehosta ja vaikuttavuudesta tulisi auttaa päätöksentekoa sekä millaisia rajoitteita siihen liittyy.
– Terveydenhuollon rahoituksen ollessa rajallinen uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönotto syrjäyttää aiemmin käytettyjä hoitoja. Esimerkiksi tänä vuonna arvostetussa The Lancet -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan Englannissa uudet lääkkeet tuottivat vähemmän terveyttä kuin niiden syrjäyttämät vanhemmat hoidot, kertoo yliopistonlehtori Jarno Rutanen Tampereen yliopistosta.
Symposiumin pääpuhujina ovat Sirkku Jyrkiö ja Lancetissa julkaistun artikkelin pääkirjoittaja Huseyin Naci. LT Sirkku Jyrkiö on dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) operatiivisen alojen tulosryhmäjohtaja. Naci toimii apulaisprofessorina London School of Economics and Political Science (LSE) terveyspolitiikan laitoksella.
Symposiumissa kuulemme sekä koti- että ulkomaisten asiantuntijoiden esityksiä niin yhteiskunnallisesta kuin yksilön näkökulmasta. Symposium on suunnattu terveydenhuollon päättäjille ja ammattilaisille, viranomaisille, tutkijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
– Suomessakin tulee aloittaa keskustelu, millaisella tutkimusnäytöllä uusia lääkkeitä voidaan ottaa käyttöön ja mistä olemme terveydenhuollossa valmiita luopumaan, Rutanen sanoo.
Symposiumin esityksistä osa on suomen ja osa englannin kielellä.
Symposiumista kiinnostuneet median edustajat voivat ottaa yhteyttä Jarno Rutaseen: jarno.rutanen@tuni.fi.
Symposiumin mahdollistaa Yrjö Jahnssonin säätiö, Tampereen yliopiston Transform tutkimusalusta sekä Terveystaloustieteen seura.
Sitaatissa mainittu tutkimus:
Naci H, Murphy P, Woods B, Lomas J, Wei J ja Papanicolas I. Population-health impact of new drugs recommended by the National Institute for Health and Care Excellence in England during 2000–20: a retrospective analysis. Lancet, Volume 405, Issue 10472, p 50-60.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno Rutanen, kliinisen epidemiologian yliopiston lehtori, Tampereen yliopisto
puh. 050 571 6910
jarno.rutanen@tuni.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Väitös: Uudet verkottuneet menetelmät mahdollistavat paikannuksen, jos satelliittisignaali puuttuu9.9.2025 09:17:00 EEST | Tiedote
Satelliittipaikannus ei ole enää itsestäänselvyys – miten pelastajat paikannetaan, kun signaalit katoavat? DI Maija Mäkelän väitöstyö esittelee uudenlaisia verkottuneita paikannusmenetelmiä, jotka yhdistävät sensoritiedon ja etäisyysmittaukset. Tuloksena on satelliittivapaa paikannusratkaisu, joka mahdollistaa jalankulkijaryhmien seurannan myös haastavissa olosuhteissa.
Mediakutsu: Nyt murretaan vesihuollon myyttejä!1.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Onko vesihuollossa liian monta osapuolta? Ovatko yksityisomisteiset vesihuoltolaitokset julkisia tehokkaampia? Tampereen yliopiston tutkijat murtavat sitkeimpiä vesihuollon myyttejä tuoreessa Dispelling Myths About Water Services -teoksessaan nyt kansainvälisestä näkökulmasta.
AI Champion tuo tekoälyn rakentamisen ja datatalouden tueksi1.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopisto koordinoi datatalouden kasvuohjelman kolmatta pilottia, jossa edistetään rakentamisen alan dataperustaista kasvua ja elinkaarikestävyyttä. AI Champion -pilotissa tutkimusorganisaatiot ja yritykset yhdistävät voimansa vauhdittaakseen alan digitalisaatiota ja kilpailukykyä tekoälyn avulla.
Kutsu medialle: Tampereen yliopisto juhlii lukuvuoden avajaisia 2. syyskuuta28.8.2025 13:15:00 EEST | Kutsu
Tampereen yliopiston lukuvuoden 2025–2026 avajaisjuhlaa vietetään tiistaina 2.9.2025 klo 12 alkaen keskustakampuksella Päätalon juhlasalissa. Tervetuloa seuraamaan juhlaa!
Digitalisaatio vierittää julkisen hallinnon taakkaa kansalaisille28.8.2025 13:10:02 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston monitieteinen tutkimus osoittaa, että itsepalvelun ja automaation aiheuttama digitaalinen taakka kuormittaa merkittävästi mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä. Digitaalisten julkisten palvelujen käyttö omien asioiden hoitamisessa ja vuorovaikutus viranomaisten kanssa saa mielenterveyskuntoutujat kokemaan syvää eriarvoisuutta. Tutkimus toteutti aineistonkeruussa kansalaistieteen menetelmiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme