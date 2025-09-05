Vihreät - De Gröna

Vihreiden Hanna Holopainen järkyttyi linjaeroista: “Hallitus ei voi riidellä julkisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä”

5.9.2025 14:26:22 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen seuraa pöyristyneenä hallituksen julkista riitelyä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tulkinnasta. Hän pitää tilannetta ennenkuulumattomana jopa tämän hallituksen mittapuulla.

Ulkoministeri Valtonen kertoi tänään perjantaina hallituksen liittyvän Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta. Holopainen kiittää Valtosta suoraselkäisestä toiminnasta.

– Tätä päätöstä on odotettu jo pitkään ja kiitän ulkoministeriä asian edistämisestä. On välttämätöntä, että Suomi seisoo tässä kysymyksessä oikeassa joukossa tukemassa kahden valtion mallia. Tämä on ensimmäinen askel, seuraavaksi hallituksen tulisi tunnustaa Palestiinan valtio sekä voimistaa saktioita Israelia kohtaan, Holopainen toteaa.

Ei kuitenkaan kulunut kauaa, kun hallituksen perussuomalais- ja kristillisdemokraattiministerit kiirehtivät julkisuuteen kertomaan, että ovat päätöksestä eri mieltä. Sekä valtiovarainministeri Purra että maa- ja metsätalousministeri Essayah ovat todenneet omana näkemyksenään, että päätös on ristiriidassa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kanssa. Valtosen näkemys on erilainen.

– On jopa tämän hallituksen mittapuulla ennenkuulumatonta, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekoa tulkitaan näin ristiriitaisesti. Tästä on vain ja ainoastaan haittaa Suomen kansainväliselle asemalle ja uskottavuudelle, Holopainen ihmettelee.

– Näinä aikoina hallitus ei yksinkertaisesti voi riidellä julkisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Toivon ja odotan, että pääministeri Orpo suoristaa hallituksensa rivit yhteisten asioidemme hoitamiseksi, Holopainen päättää.

