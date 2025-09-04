Kirjoitan, koska haluan!
Suomalaiset nuoret lukevat nykyään kenties enemmän kuin koskaan, mutta lukeminen on sirpaloitunut kännykkäaikakaudella lyhyiden viestien ja tekstien lukemiseen. Vaikka kirjojenkin lukeminen on edelleen yleistä, luettujen kirjojen määrä on laskenut jyrkästi. Erityisesti aktiivilukijoiden määrä on laskenut 15–24-vuotiaiden nuorten joukossa. Herättääksemme osaltamme lukemisintoa julkaisemme valtakunnallisen kirjoituskilpailun 13–16-vuotiaille sekä 17–20-vuotiaille nuorille. Nykytrendin mukaisesti kilpailuraadin parhaiksi valitsemista kirjoituksista julkaistaan kaikille kuunneltavaksi ilmaiset ääniteokset suomalaisessa VoiceBooks-äänikirjasovelluksessa.
Haluamme kannustaa kirjoituskilpailuun mukaan erilaisia sanaseppoja. Siksi osallistuva teos voi olla tekstilajiltaan mikä tahansa, esimerkiksi rap, essee, novelli tai laululyriikka. Pääasia on sen sisältämä tarina!
Nuoret ovat kiinnostuneita tarinoista ja kirjoittamisesta, kun heille luodaan kanavia ja mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen kirjallisesti. Vaikkapa Rap-musiikki on saanut monen nuoren runosuonen kukkimaan. Rap on nykyajan sanalaulantaa. Siinä sanoitukset ovat musiikin keskiössä.
Äänikirjojen suosio kasvaa koko ajan kovaa vauhtia. Äänikirjat eivät ole uhka lukemisharrastukselle, vaan niiden avulla saadaan nuoretkin innostumaan uudelleen jännittävistä tarinoista. Ns. tavallisten ihmisten omasta elämästään kertomat tarinat “korttelikirjallisuuden” muodossa ovat jo huippusuosiossa mm. Ranskassa. Meillä nuoret kuuntelevat podcasteja. Tarinat kiinnostavat!
Tarinat herättävät tunteita ja välittävät meille tärkeitä arvoja. Tarinoiden avulla voidaan välittää myös kulttuuriperintöämme. Ne ovat tärkeitä myös lapsen kielellisen ja psykologisen kehityksen kannalta. Tarinoiden avulla herätetään lapsen kiinnostus kirjallisuuteen, ja lukeminenhan kannattaa aina!
Yhteistyössä
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos / Peda.net-kouluverkko
The VoiceBooks
Äidinkielen opettajain liitto
Paviljonki, Jyväskylän kirjamessut
Hotelli Verso, Jyväskylä
