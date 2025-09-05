Vihreiden Virta: “Hallituksen julkinen riitely käy kestämättömäksi, kun se leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin”
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta seuraa järkyttyneenä hallituksessa vallitsevaa kaaosta. Hänen mielestään on huolestuttavaa, että sisäpoliittinen riitely leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin.
Ulkoministeri Valtonen kertoi tänään perjantaina hallituksen liittyvän Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta. Ministerit Sari Essayah ja Riikka Purra jättivät asiaan eriävän mielipiteen ja perustelivat kantaansa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisella selonteolla. Pääministeri Orpo korjasi julkisuudessa, että hänen näkemyksensä mukaan julkilausuma on linjassa selonteon kanssa.
Virta pitää tilannetta poikkeuksellisena.
– Kysyin eilen kyselytunnilla pääministeriltä, voiko hän luvata, että hallituksen sekoilu loppuu. Selvästi se ei lopu ainakaan tänään. Saman päivän aikana eri mieltä keskenään ovat julkisesti olleet pääministeri, valtiovarainministeri, ulkoministeri sekä maa- ja metsätalousministeri, Virta päivittelee.
Virran mukaan hallituksen on välittömästi korjattava tilanne ja suoristettava linjansa. Hän kertoo tukevansa Antti Lindtmanin ajatusta mahdollisesta välikysymyksestä, mikäli hallitus ei ryhdistäydy ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä.
– Hallituksella on näköjään vain yksi yhteinen linja ja se on suomalaisilta ja meidän hyvinvointivaltioltamme leikkaaminen. Se ei kuitenkaan riitä. Historiallisesti olemme kyenneet olemaan yhtä mieltä edes ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Joko olisi aika tehdä johtopäätöksiä, pääministeri Orpo? kysyy Virta.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hanna Holopainen järkyttyi linjaeroista: “Hallitus ei voi riidellä julkisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä”5.9.2025 14:26:22 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen seuraa pöyristyneenä hallituksen julkista riitelyä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tulkinnasta. Hän pitää tilannetta ennenkuulumattomana jopa tämän hallituksen mittapuulla.
Suomesta voidaan yhä tehdä hiilineutraali – nyt vihreät osoittavat, miten siinä onnistutaan5.9.2025 12:03:12 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on riidellyt julkisesti siitä, onko se oikeasti sitoutunut oman hallitusohjelmansa lupaukseen Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Koska hallitus ei ole kyennyt esittämään uskottavaa hiilineutraaliuspolkua, vihreät esittävät nyt oman mallinsa.
Vihreiden Hyrkkö ja Hopsu patistavat hallitusta tunnustamaan Palestiinan: ”Puheet kahden valtion mallista tarvitsevat villoja”4.9.2025 19:38:39 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu vaativat Orpon hallitusta toimimaan sanojensa mittaisesti palestiinalaisten kansanmurhan estämiseksi ja kahden valtion mallin mahdollisuuksien turvaamiseksi. Pääministeri Orpon mukaan hallitus puntaroi tänään kantaansa kahden valtion mallia koskevaan julkilausumaan.
Kansanedustaja Jenni Pitko: “Hallituksen budjettipäätöksiä leimaa ymmärtämättömyys asuntopolitiikasta”3.9.2025 12:53:44 EEST | Tiedote
Hallitus on päättänyt budjettiriihessä leikata kohtuuhintaisen asumisen lainavaltuuksia. Kansanedustaja ja vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko pitää päätöstä vastuuttomana ja tarpeettomana lisäaskeleena polulla, jossa hallitus on jo monin tavoin heikentänyt kohtuuhintaista asumista.
Sofia Virta: Miksi RKP katsoi läpi sormien rasismiriihtä, vaikka se ei edes saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa?2.9.2025 23:22:43 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miksi RKP antoi hallituksen pysyä pystyssä ja katsoi läpi sormien rasismiriihtä, jos se ei edes vastineeksi saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme