Vihreiden Virta: “Hallituksen julkinen riitely käy kestämättömäksi, kun se leviää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulkintoihin”

Ulkoministeri Valtonen kertoi tänään perjantaina hallituksen liittyvän Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta. Ministerit Sari Essayah ja Riikka Purra jättivät asiaan eriävän mielipiteen ja perustelivat kantaansa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisella selonteolla. Pääministeri Orpo korjasi julkisuudessa, että hänen näkemyksensä mukaan julkilausuma on linjassa selonteon kanssa.

Virta pitää tilannetta poikkeuksellisena.

– Kysyin eilen kyselytunnilla pääministeriltä, voiko hän luvata, että hallituksen sekoilu loppuu. Selvästi se ei lopu ainakaan tänään. Saman päivän aikana eri mieltä keskenään ovat julkisesti olleet pääministeri, valtiovarainministeri, ulkoministeri sekä maa- ja metsätalousministeri, Virta päivittelee.

Virran mukaan hallituksen on välittömästi korjattava tilanne ja suoristettava linjansa. Hän kertoo tukevansa Antti Lindtmanin ajatusta mahdollisesta välikysymyksestä, mikäli hallitus ei ryhdistäydy ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä.

– Hallituksella on näköjään vain yksi yhteinen linja ja se on suomalaisilta ja meidän hyvinvointivaltioltamme leikkaaminen. Se ei kuitenkaan riitä. Historiallisesti olemme kyenneet olemaan yhtä mieltä edes ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Joko olisi aika tehdä johtopäätöksiä, pääministeri Orpo? kysyy Virta.