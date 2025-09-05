Vihreiden Inka Hopsu: Orpon hallitus on toimillaan torpannut palestiinalaisten mahdollisuuden työntekoon Suomessa

Työperäisen oleskeluluvan saamisen ongelmien taustalla on pääministeri Orpon hallituksen esitykseen perustuva heinäkuussa 2024 voimaan tullut lainsäädäntömuutos, jossa tiukennettiin hakijan tunnistamiseen oleskeluluvan yhteydessä koskevia vaatimuksia. Lain muutoksen mukaan hakija on tunnistettava, ja hänen henkilöllisyytensä on luotettavasti todennettava voimassa olevalla kansallisella matkustusasiakirjalla. Aiemmin vaatimuksena oli ainoastaan matkustusasiakirja ilman mainintaa sen kansallisuudesta. Maahanmuuttoviraston linjauksen mukaan, koska Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota, ei Palestiinan passia katsota oleskelulupia koskevan lainsäädännön osalta kansalliseksi matkustusasiakirjaksi.

– Käytännössä laki ja Migrin tulkinta siitä tekee työperäisen oleskeluluvan saamisen palestiinalaisille mahdottomaksi. Haluaisin tietää onko hallituksen tarkoituksena todella ollut se, että työkykyiset ja Suomessa mahdollisesti kouluttautuneet henkilöt käännytetään vain siitä syystä, että Suomi on ollut kykenemätön tunnustamaan Palestiinan valtiota? Hopsu jyrähtää.

Palestiinalaisten lisäksi Maahanmuuttoviraston tulkinta koskenee myös esimerkiksi vironvenäläisiä, jotka ovat niin ikään kansalaisuudettomia. Tulkinta on eri kuin ulkoministeriön linjaus, joka rinnastaa Palestiinan passin kansalliseen matkustusasiakirjaan, mikä mahdollistaa esimerkiksi viisumin myöntämisen siihen. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanutkin tarkastelevansa tulkintaansa vielä uudelleen.

– Jos Maahanmuuttoviraston tulkintalinja jatkuu, on hallituksen ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin lainsäädännön tarkistamiseksi, jotta tämä absurdi ja epäoikeudenmukainen tilanne voidaan korjata. Siksi olen jättänyt tänään asiasta toimenpidealoitteen, Hopsu toteaa.

Hopsu huomauttaa, että ongelmia voimassa olevan kansallisen matkustusasiakirjan edellyttämisessä on ollut myös jo ennen lainsäädäntömuutosta. Monella Suomessa jo olevalla maahanmuuttajilla on ollut hankaluuksia uusia passia heistä itsestään riippumattomista syistä.

– Matkustusasiakirjaan liittyvät ongelmat koskettavat laajemmin myös muita kuin kansalaisuudettomia henkilöitä. Jotta mahdollistamme kaikkien maahanmuuttajien työskentelyn Suomessa tulisikin oleskeluluvan saamisen edellytyksiä tarkistaa niin että henkilöllisyys voitaisiin katsoa riittävästi selvitetyksi myös muulla tavalla kuin voimassa olevalla matkustusasiakirjalla, kuten biometrisin tunnistein ja henkilöllisyyttä koskevan selvityksen perusteella. Tällainen selvitys usein on myös tunnistamisen tarkoituksen kannalta luotettavampi kuin pelkkä kansallinen matkustusasiakirja, Hopsu päättää.