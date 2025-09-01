Aurinkovoiman tuotantokapasiteetti Suomessa kasvaa – sääntely ja teknologiset innovaatiot tukevat teollisuuden investointeja
Aurinkovoima on noussut nopeasti merkittäväksi osaksi Suomen sähköntuotantokenttää, ja sen kasvu jatkuu vauhdilla niin pienimuotoisessa kuin teollisessakin mittakaavassa. Lainsäädännön kehitys ja teknologiset innovaatiot, kuten energian varastointiratkaisut, luovat teollisuudelle uusia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen.
Kohti kustannustehokasta ja itsenäistä energiantuotantoa
Suomi tarjoaa hyvät edellytykset aurinkovoiman hyödyntämiselle myös teollisuuden tarpeisiin. Suomen Uusiutuvan Energian yhdistyksen mukaan teollisen aurinkovoiman kapasiteetti ylitti kesäkuussa 250 megawattia, ja sen arvioidaan kasvavan jopa 300 megawatilla vielä kuluvan vuoden aikana.
Monet teollisuusyritykset investoivat aurinkovoimaan paitsi ympäristösyistä myös merkittävien pitkän aikavälin kustannussäästöjen vuoksi. Aurinkovoiman avulla yritykset voivat tuottaa osan energiastaan omavaraisesti, ja varastointiratkaisut parantavat energian saatavuutta esimerkiksi pilvisinä päivinä ja kulutuspiikkien aikana.
Uudet sääntelylinjaukset tukevat aurinkovoiman laajentumista
EU:n päivitetty rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) asettaa uusia vaatimuksia aurinkoenergian hyödyntämiselle. Kaikki uudet yli 250 neliömetrin julkiset rakennukset on varustettava aurinkoenergialaitteistoilla. Velvoitteet laajenevat vaiheittain myös muihin rakennuksiin. Vuoteen 2030 mennessä kaikkiin yli 250 neliömetrin rakennuksiin vaaditaan aurinkoenergialaitteistot, mikäli se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa.
Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista lainsäädäntöä, jolla vastataan näihin EU:n vaatimuksiin. Uudet säädökset edistävät aurinkopaneelien lisäksi myös älykkäiden energiavarastointiratkaisujen käyttöönottoa.
Teknologiset innovaatiot vauhdittavat aurinkovoiman käyttöä
Aurinkovoiman teknologia kehittyy jatkuvasti, ja uudet innovaatiot tuovat entistä enemmän hyötyjä teollisuudelle. Esimerkiksi bifacial-paneelit, jotka keräävät valoa molemmilta puolilta, tehostavat tuotantoa huomattavasti.
Lisäksi älykkäät energianhallintaratkaisut, kuten varastointiteknologiat ja kuormanhallintajärjestelmät, mahdollistavat energian varastoinnin ja käytön entistä tehokkaammin.
Sweco mukana aurinkovoiman kasvussa
Sweco on mukana erilaisten aurinkovoimahankkeiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Tarjoamme asiantuntijapalveluita aurinkovoimahankkeiden kaikkiin vaiheisiin, aina aurinkopuistojen esiselvityksistä niiden rakentamiseen ja käyttöönottoon.
Lisätiedot:
Sweco Finland Oy
www.sweco.fi
Elis Petäjä
Energy Expert
[etunimi.sukunimi@sweco.fi]
Lähde:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elis PetäjäEnergy ExpertSweco Finlandelis.petaja@sweco.fi
Linkit
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 22 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,7 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sweco Finland Oy
Selvitys: Alle puolet suurimmista suomalaisista yrityksistä pitää biodiversiteettiä olennaisena vastuullisuuskysymyksenä1.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Swecon tekemän selvityksen mukaan yritykset tunnistavat kohtuullisesti oman liiketoimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, mutta luonnon monimuotoisuuden merkitystä omalle liiketoiminnalle ei tunnisteta juurikaan olennaiseksi. Selvitys tehtiin tarkastelemalla sadan suurimman suomalaisen yrityksen vastuullisuusraportteja ja vuosikertomuksia.
Uusia nimityksiä Sweco Finlandin johdossa6.8.2025 09:46:12 EEST | Tiedote
Swecolla on tehty kaksi uutta nimitystä, joilla tuetaan yhtiön kasvustrategian toteutumista. Talot ja kiinteistöt -toimialan johtajana toiminut Ismo Tawast on nimitetty 1.9.2025 alkaen Director, Mission Critical & Export for Built Environment tehtävään. Uudeksi toimialajohtajaksi ja Sweco Finlandin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Jouni Ylhäinen, joka aloittaa tehtävässään syyskuun alussa.
Sweco Finland Q2 2025: Useita merkittäviä kasvualueisiin liittyviä toimeksiantoja16.7.2025 14:44:42 EEST | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2025 toiselta neljännekseltä. Kalenterivaikutus huomioiden Sweco Finlandin tulos parani hieman edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kvartaalilla voitettiin myös useita merkittäviä toimeksiantoja, jotka edistävät vihreän siirtymän toteutumista.
Blogi: Tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvaa – uudet sääntelylinjaukset korostavat suunnittelun merkitystä15.7.2025 13:43:13 EEST | Blogi
Tuulivoima on tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Vuoden 2024 lopussa kokonaiskapasiteetti oli 8 358 megawattia, ja vuoden 2025 aikana sen odotetaan kasvavan noin 1 400 megawatilla. Kasvun rinnalla sääntelyn kiristyminen – erityisesti etäisyyssääntöjen tiukentuminen – korostaa huolellisen suunnittelun, kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin merkitystä.
Sweco Kotkan akkumateriaalitehtaan suunnittelukumppaniksi30.6.2025 09:03:00 EEST | Tiedote
Easpring Finland New Materials rakentaa Kotkaan akkumateriaalitehtaan, joka valmistuttuaan tuottaa 60 000 tonnia katodiaktiivimateriaalia vuodessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme