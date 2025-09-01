ReOrbitin 45 miljoonan A-rahoituskierros on tehnyt suomalaista startup-historiaa
Satelliittiyhtiö ReOrbitin 45 miljoonan euron A-rahoituskierros on Suomen startup-historian suurin laatuaan. Se oli myös poikkeuksellinen yhdistelmä eri rahoituslähteitä, ja kotimaisten sijoittajien osuus oli huomattavan korkea. Lisäksi kierroksen järjestäjänä toiminut sijoituspalveluyhtiö Springvest saavutti oman nopeusennätyksensä: yleisöannissa saatiin sijoituksia 8 miljoonaa euroa alle viidessä tunnissa.
Satelliittiyhtiö ReOrbit on saanut 45 miljoonaa euroa rahoitusta tiiminsä kasvattamiseen, tuotekehitykseen ja tuotantotilojen rakentamiseen. Rahoituskierros on Suomen historian suurin A-kierros startupille* sekä yksi Euroopan merkittävimmistä rahoituskierroksista avaruusalan ja puolustusteknologia-alan yhtiöille.
Lisäksi se on Suomessa uudenlainen yhdistelmä erilaisia rahoituslähteitä: yksityissijoittajat ja perheyhtiöt pääsivät kasvuyhtiöön omistajiksi samaan aikaan yhdessä eläkevakuutusyhtiöiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa.
”Tämä on juuri sellaista uudenlaista ajattelua, jota Suomi tarvitsee. Sijoitusvaroja on suunnattava yhä monipuolisemmin maailmaa muuttaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin, jotta talous voi kasvaa”, sanoo Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.
ReOrbit on avaruus- ja puolustusteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa uuden sukupolven innovatiivisia ohjelmistokeskeisiä satelliitteja. Yhtiön satelliitit tarjoavat valtioille kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun turvalliseen ja itsenäiseen viestintään aikana, jona maanpäälliset yhteydet voivat haavoittua esimerkiksi geopoliittisten muutosten seurauksena.
Sijoituspalveluyhtiö Springvest Oyj toimi rahoituskierroksella sijoittajakonsortion vetäjänä sekä järjestäjänä kierroksen osana olleessa yleisöannissa.
Yleisöannissa 30 000 euroa minuutissa
Suomalaisille yksityissijoittajille ja perheyhtiöille järjestetty 8 miljoonan euron julkinen osakeanti avattiin 16. kesäkuuta, ja se täyttyi vain 4,5 tunnissa, mikä on nopeammin kuin yksikään Springvestin järjestämä osakeanti aikaisemmin. Sijoituksia tuli keskimäärin lähes 30 000 euroa minuutissa.
Private placement -anti puolestaan suunnattiin ammattimaisille ja institutionaalisille sijoittajille. Siinä saatiinkin sijoituksia summa, joka on ilman yleisöannin osuuttakin erittäin merkittävä A-kierroksella: yhteensä 37 miljoonaa euroa. Sijoittajina olivat työeläkeyhtiö Varma, työeläkeyhtiö Elo, Icebreaker.vc, Expansion VC, 10x Founders ja Inventure VC.
Suomen historiassa lähes kaikilla yli 30 miljoonan euron rahoituskierroksilla suurin rooli on tähän mennessä ollut ulkomaisilla sijoittajilla, jolloin myös omistajuus on siirtynyt herkästi ulkomaille. ReOrbitin rahoituskierroksella oli toisin: yli 80 prosenttia euroista tuli suomalaisilta sijoittajilta.
Satelliittiyhtiön toimitusjohtaja Sethu Saveda Suvanam kertoo, että kotimaisen rahoituspohjan ja omistajuuden vahvistaminen on ReOrbitille tärkeää. ReOrbit haluaa olla vahva kumppani Suomelle, jonka maine kansainvälisissä suhteissa voi tukea yhtiön kasvua.
Suvanam uskoo, että rahoituskierros voi antaa yhä useammalle kasvuyhtiölle luottoa kotimaisen pääoman saatavuuteen.
”Suomalaisten startupien haaste on ollut, että jossain vaiheessa katse on pitänyt kääntää ulkomaille, vaikka Suomessakin olisi ollut pääomaa tarjolla. Tämä on rohkea ja hieno askel siihen suuntaan, mitä Suomi nyt tarvitsee, ei vain talouskasvun vaan myös innovaatioiden kannalta.”
Suuria rahoituskierroksia voi järjestää myös Suomessa
Tämän kokoluokan kansainvälisen liidisijoittajakonsortion vetäminen oli uudenlainen pelinavaus Springvestille, joka on historiassaan tehnyt yli 100 onnistunutta julkista osakeantia suomalaisille listaamattomille yhtiöille.
”Suomessa ollaan liian usein tilanteessa, jossa kasvuyhtiölle olisi useita halukkaita rahoittajia mutta johtava sijoittaja tai rahoittajakonsortion yhteen saattaja puuttuu. Meillä on paljon puhetta kasvuyritysten tehokkaammasta rahoittamisesta, mutta valitettavasti vähemmän konkreettisia tekoja”, Aki Soudunsaari sanoo.
”Näimme Springvestillä, että nyt oli aika siirtyä sanoista teoiksi ja olla apuna yhdelle Suomen kasvuyrityskentän potentiaalisimmista yrityksistä, sekä samalla pääomasijoituksia tekeville yrityksille. Suomessa on etsittävä uusia tapoja yhdistää erilaisia rahoituslähteitä, jotta huippupotentiaalin omaavat yhtiöt saavat tarvitsemaansa vauhtia kasvuun”, hän jatkaa.
ReOrbitin Sethu Saveda Suvanam uskoo, että Springvestin ja ReOrbitin yhteinen avaus voi muuttaa koko kasvuyrittämisen ja -sijoittamisen pelikenttää ja muuttaa alan mindsetiä.
”Isojen rahoituskierrosten tarpeesta on puhuttu Suomessa tietojeni mukaan kauan, ja jonkun on pitänyt ottaa ensimmäinen askel. Nyt Springvest otti sen, ja se on todella vahva signaali paitsi Suomelle myös kansainvälisesti.”
*Suuremman A-sarjan kierroksen on toteuttanut Suomessa yksi yhtiö: HMD Global 84 miljoonan euron kierroksellaan maaliskuussa 2018. Kyseisen yhtiön liikevaihto oli kuitenkin 1,8 miljardia euroa vuonna 2017, joten se ei ole verrattavissa startup-yhtiöihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki SoudunsaaritoimitusjohtajaSpringvest OyjPuh:040 822 6322aki.soudunsaari@springvest.fi
Sethu Saveda SuvanamCEOReOrbit Oysethu@reorbit.space
Markus RäikkönenCCOReOrbit Oymarkus.raikkonen@reorbit.space
Kuvat
Linkit
Springvest Oyj
Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö, joka järjestää rahoituskierroksia ja yhdistää niillä suomalaiset maailmaa muuttavat kasvuyhtiöt ja korkeaa tuottoa tavoittelevat riskinottokykyiset kasvusijoittajat.
Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli sata onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 300 miljoonaa euroa. Tulemme jokaisella kierroksella kohdeyhtiön vähemmistöosakkaaksi, ja portfolioomme kuuluu osakkeita noin 40 yhtiöstä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Springvest Oyj
Kvanttialan kärkiyhtiö muutti Suomeen – taustalla sarjayrittäjä ja Applelle myydyn VocallQ:n kasvun vauhdittaja1.9.2025 10:35:19 EEST | Tiedote
Ohjelmistoyhtiö QuantrolOx kiihdyttää maailmanlaajuista kehitystä kohti kaupallisia kvanttitietokoneita. Yhtiön toimitusjohtaja Vishal Chatrath on työskennellyt mm. Nokialla sen huippuvuosina sekä ollut ydinroolissa Applelle myydyssä VocallQ:ssa. QuantrolOxin 6.5 miljoonan osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta ylimerkittiin alle kahdessa vuorokaudessa perjantaina 29.8.
Kansainvälisen merenkulun päästöjen sääntely tiukentumassa dramaattisesti – suomalaisella Norsepowerilla valmis ratkaisu26.5.2025 09:48:27 EEST | Tiedote
Merenkulkuvaltioiden uusi sopimus laivojen päästömaksuista pakottaa alaa etsimään uusia keinoja hiilipäästöjen hillintään päästömaksujen uhalla. Norsepower tarjoaa tehokkaan ratkaisun Norsepower Rotor Sail™ -roottoripurjeellaan, jollaisia voisi nytkin asentaa 30 000 laivaan. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta.
Suomalaisen Pesmelin digitaalinen kaksonen mullistaa teollisuuden materiaalivirtoja – strategiauudistus johtanut ennätyskauppoihin15.4.2025 10:51:59 EEST | Tiedote
Kauhajokinen Pesmel on noussut teollisuuden varastoautomaation globaaliksi edelläkävijäksi. Kasvun moottorina on digitaalinen kaksonen, jonka avulla korkeavaraston toiminta ja materiaalivirrat optimoidaan jo ennen rakentamisen alkua. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa.
Iso osa lääkkeistä ei sovi lapsille – CurifyLabs helpottaa räätälöintiä maailman johtavissa sairaaloissa ja apteekeissa19.2.2025 09:08:02 EET | Tiedote
Euroopassa peräti puolella lääkkeistä ei ole myyntilupaa lapsille, mistä seuraa ongelmia niin apteekeissa kuin perheissä. Ratkaisun tarjoaa suomalainen CurifyLabs, jonka teknologialla voi automatisoida lääkkeiden räätälöinnin apteekeissa ja sairaala-apteekeissa. CurifyLabs on juuri solminut useita sopimuksia useiden maailman johtavien sairaaloiden kanssa. Yhtiöllä on parhaillaan käynnissä osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa.
Suomalainen Rocsole auttaa vähentämään öljyntuotannon ympäristövaikutuksia – yhteistyö laajenee pohjoisamerikkalaisen EnerCorpin kanssa22.1.2025 10:26:42 EET | Tiedote
Eri teollisuuden aloille kohdistuu painetta ympäristökuorman pienentämiseen. Öljy- ja kaasualalla moni yhtiö hyödyntää suomalaisen Rocsolen nesteprosessien mittausteknologiaa, jolla voi ehkäistä tuotannosta syntyviä päästöjä. Yksi niistä on pintahiekan käsittelylaitteiden ja -palvelujen tarjoaja EnerCorp, joka on juuri tehnyt merkittävän lisäoston ja modernisoi järjestelmiään Rocsolen teknologian avulla. Rocsolella on parhaillaan meneillään 5 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme