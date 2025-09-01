ReOrbitin 45 miljoonan A-rahoituskierros on tehnyt suomalaista startup-historiaa

Satelliittiyhtiö ReOrbit on saanut 45 miljoonaa euroa rahoitusta tiiminsä kasvattamiseen, tuotekehitykseen ja tuotantotilojen rakentamiseen. Rahoituskierros on Suomen historian suurin A-kierros startupille* sekä yksi Euroopan merkittävimmistä rahoituskierroksista avaruusalan ja puolustusteknologia-alan yhtiöille.

Lisäksi se on Suomessa uudenlainen yhdistelmä erilaisia rahoituslähteitä: yksityissijoittajat ja perheyhtiöt pääsivät kasvuyhtiöön omistajiksi samaan aikaan yhdessä eläkevakuutusyhtiöiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa.

”Tämä on juuri sellaista uudenlaista ajattelua, jota Suomi tarvitsee. Sijoitusvaroja on suunnattava yhä monipuolisemmin maailmaa muuttaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin, jotta talous voi kasvaa”, sanoo Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

ReOrbit on avaruus- ja puolustusteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa uuden sukupolven innovatiivisia ohjelmistokeskeisiä satelliitteja. Yhtiön satelliitit tarjoavat valtioille kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun turvalliseen ja itsenäiseen viestintään aikana, jona maanpäälliset yhteydet voivat haavoittua esimerkiksi geopoliittisten muutosten seurauksena.

Sijoituspalveluyhtiö Springvest Oyj toimi rahoituskierroksella sijoittajakonsortion vetäjänä sekä järjestäjänä kierroksen osana olleessa yleisöannissa.

Sijoituspalveluyhtiö Springvestin toimitusjohtajan Aki Soudunsaaren mukaan ReOrbitin rahoituskierros edustaa sellaista uudenlaista ajattelua, jota Suomi tarvitsee. ”Sijoitusvaroja on suunnattava yhä monipuolisemmin maailmaa muuttaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin, jotta talous voi kasvaa”, hän sanoo. Roosa Karhu

Yleisöannissa 30 000 euroa minuutissa

Suomalaisille yksityissijoittajille ja perheyhtiöille järjestetty 8 miljoonan euron julkinen osakeanti avattiin 16. kesäkuuta, ja se täyttyi vain 4,5 tunnissa, mikä on nopeammin kuin yksikään Springvestin järjestämä osakeanti aikaisemmin. Sijoituksia tuli keskimäärin lähes 30 000 euroa minuutissa.

Private placement -anti puolestaan suunnattiin ammattimaisille ja institutionaalisille sijoittajille. Siinä saatiinkin sijoituksia summa, joka on ilman yleisöannin osuuttakin erittäin merkittävä A-kierroksella: yhteensä 37 miljoonaa euroa. Sijoittajina olivat työeläkeyhtiö Varma, työeläkeyhtiö Elo, Icebreaker.vc, Expansion VC, 10x Founders ja Inventure VC.

Suomen historiassa lähes kaikilla yli 30 miljoonan euron rahoituskierroksilla suurin rooli on tähän mennessä ollut ulkomaisilla sijoittajilla, jolloin myös omistajuus on siirtynyt herkästi ulkomaille. ReOrbitin rahoituskierroksella oli toisin: yli 80 prosenttia euroista tuli suomalaisilta sijoittajilta.

Satelliittiyhtiön toimitusjohtaja Sethu Saveda Suvanam kertoo, että kotimaisen rahoituspohjan ja omistajuuden vahvistaminen on ReOrbitille tärkeää. ReOrbit haluaa olla vahva kumppani Suomelle, jonka maine kansainvälisissä suhteissa voi tukea yhtiön kasvua.

Suvanam uskoo, että rahoituskierros voi antaa yhä useammalle kasvuyhtiölle luottoa kotimaisen pääoman saatavuuteen.

”Suomalaisten startupien haaste on ollut, että jossain vaiheessa katse on pitänyt kääntää ulkomaille, vaikka Suomessakin olisi ollut pääomaa tarjolla. Tämä on rohkea ja hieno askel siihen suuntaan, mitä Suomi nyt tarvitsee, ei vain talouskasvun vaan myös innovaatioiden kannalta.”

ReOrbitin ohjelmistokeskeisille uuden sukupolven viestintäsatelliiteille on suuri tarve nykypäivänä. Ne tarjoavat valtioille ratkaisun turvalliseen ja luotettavaan viestintään aikana, jossa maanpäälliset yhteydet ovat alttiita haavoittumaan luonnonkatastrofeissa tai konflikteissa. Lisäksi asiakas saa operoida itse järjestelmäänsä ja hallita dataansa. ReOrbit

Suuria rahoituskierroksia voi järjestää myös Suomessa

Tämän kokoluokan kansainvälisen liidisijoittajakonsortion vetäminen oli uudenlainen pelinavaus Springvestille, joka on historiassaan tehnyt yli 100 onnistunutta julkista osakeantia suomalaisille listaamattomille yhtiöille.

”Suomessa ollaan liian usein tilanteessa, jossa kasvuyhtiölle olisi useita halukkaita rahoittajia mutta johtava sijoittaja tai rahoittajakonsortion yhteen saattaja puuttuu. Meillä on paljon puhetta kasvuyritysten tehokkaammasta rahoittamisesta, mutta valitettavasti vähemmän konkreettisia tekoja”, Aki Soudunsaari sanoo.

”Näimme Springvestillä, että nyt oli aika siirtyä sanoista teoiksi ja olla apuna yhdelle Suomen kasvuyrityskentän potentiaalisimmista yrityksistä, sekä samalla pääomasijoituksia tekeville yrityksille. Suomessa on etsittävä uusia tapoja yhdistää erilaisia rahoituslähteitä, jotta huippupotentiaalin omaavat yhtiöt saavat tarvitsemaansa vauhtia kasvuun”, hän jatkaa.

ReOrbitin Sethu Saveda Suvanam uskoo, että Springvestin ja ReOrbitin yhteinen avaus voi muuttaa koko kasvuyrittämisen ja -sijoittamisen pelikenttää ja muuttaa alan mindsetiä.

”Isojen rahoituskierrosten tarpeesta on puhuttu Suomessa tietojeni mukaan kauan, ja jonkun on pitänyt ottaa ensimmäinen askel. Nyt Springvest otti sen, ja se on todella vahva signaali paitsi Suomelle myös kansainvälisesti.”

*Suuremman A-sarjan kierroksen on toteuttanut Suomessa yksi yhtiö: HMD Global 84 miljoonan euron kierroksellaan maaliskuussa 2018. Kyseisen yhtiön liikevaihto oli kuitenkin 1,8 miljardia euroa vuonna 2017, joten se ei ole verrattavissa startup-yhtiöihin.