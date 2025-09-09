Sopeudu kympillä! Tarjoa ilmastokokeiluasi, hankimme parhaat ideat 10 000 euron kokeilurahalla

Etsimme ekologisesti kestäviä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai ilmastoriskien hallintaan Pohjois-Savossa. Kullekin kokeilulle on varattu 10 000 euroa kokeilurahaa ja tavoitteena on rahoittaa 4-6 kokeilua vuosina 2025-2026.

Jaossa yhteensä 60 000 euroa sopeutumisen kokeiluihin Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen HIPOVA-hanke pyytää toimijoilta (yrityksiltä, yhteisöiltä) ideoita nopeasti käynnistettäviin kokeiluihin. Etsimme ekologisesti kestäviä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai ilmastoriskien hallintaan Pohjois-Savossa. Tarjoamme mahdollisuuden ehdottaa omaa kokeiluideaa, jolla sopeudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, varaudutaan ilmastoriskeihin tai hyödytään ilmastonmuutoksesta.

"Kokeiluhaulla halutaan luoda konkretiaa ilmastotyöhön tarjoamalla mahdollisuus kokeilla uutta ideaa, toimintamallia tai kampanjaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Pohjois-Savossa. Kokeilu voi liittyä esimerkiksi osaamisen vahvistamiseen, viestintään tai osallistamiseen. Se voi olla myös luontopohjainen tai tarjota kulttuurielämyksen. Olisi mahtavaa saada kokeiluideoita mahdollisimman erilaisilta organisaatioilta ja mahdollisimman laajalla skaalalla", kuvailee hankkeen projektipäällikkö Saara Karkulahti.

Muuttuva ilmasto vaatii toimenpiteitä ja uusia avauksia

Pohjois-Savon ilmastoasiantuntija Anna Peltosaaren mukaan ilmastomme muuttuu ja tuo eteen uudenlaisia olosuhteita:

"Viime vuosi 2024 oli mittaushistorian lämpimin, ja 1,5 asteen keskilämpötilannousun raja meni jo rikki. Enää kyse ei ole satunnaisista leudoista talvista tai kuumista kesistä, vaan myös meillä Pohjois-Savossa tullaan kokemaan enenevissä määrin kesäisin kuivuutta ja kuumia hellejaksoja, rankkasateet yleistyvät, myrskytuulet koettelevat ja talvista tulee vähälumisempia. Haluamme näillä kokeiluilla herätellä toimijoita aktiiviseen sopeutumis- ja varautumistyöhön."

Pohjois-Savossa työstetään nyt maakunnallista ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaa sekä laaditaan alueellista toimintamallia sopeutumiseen. Vuonna 2023 laadittu riskianalyysi Pohjois-Savon merkittävimmistä ilmastoriskeistä toimii työn pohjana.

Rahaa kokeiluihin on yhteensä 60 000 euroa (alv. 0 %) ja tavoitteena on päästä valitsemaan 4-6 ideaa toteutukseen vuosien 2025-2026 aikana. Kukin kokeilu hankitaan 10 000 euron hankintahinnalla (alv 0). Kokeilut hankitaan Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeelle, jota koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus.

Tarjouksia kokeiluista otetaan vastaan 26.9.2025 klo 16.00 saakka. Kokeilujen toteuttajat valitaan lokakuussa ja kokeilut voivat käynnistyä heti kun mahdollista. Kokeilujen toteuttajat raportoivat edistymisestä www.hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivuilla sekä Pohjois-Savon ilmastoverkoston tapahtumissa. Toteuttajat laativat myös loppuraportit ja esittelevät kokeiluaan videoilla, jotka ovat kaikkien nähtävissä viimeistään lokakuussa 2026.

Tarjouspyynnön tarkemmat tiedot löytyvät hankintailmoituksesta: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/sopeudu-kympilla-tarjoa-ilmastokokeiluasi-hankimme-parhaat-ideat-10-000-euron-kokeilurahalla/

Sopeutumisen kokeiluista lisää: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/sopeutumisen-kokeilut/