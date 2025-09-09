Sopeudu kympillä! Tarjoa ilmastokokeiluasi, hankimme parhaat ideat 10 000 euron kokeilurahalla
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokeilut on avoin hankinta, jossa pyydämme toimijoilta ideoita nopeisiin kokeiluihin toteutettavaksi Pohjois-Savon alueella tai pohjoissavolaisille kohdennettuna.
Etsimme ekologisesti kestäviä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai ilmastoriskien hallintaan Pohjois-Savossa. Kullekin kokeilulle on varattu 10 000 euroa kokeilurahaa ja tavoitteena on rahoittaa 4-6 kokeilua vuosina 2025-2026.
Jaossa yhteensä 60 000 euroa sopeutumisen kokeiluihin Pohjois-Savossa
Pohjois-Savon ELY-keskuksen HIPOVA-hanke pyytää toimijoilta (yrityksiltä, yhteisöiltä) ideoita nopeasti käynnistettäviin kokeiluihin. Etsimme ekologisesti kestäviä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai ilmastoriskien hallintaan Pohjois-Savossa. Tarjoamme mahdollisuuden ehdottaa omaa kokeiluideaa, jolla sopeudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, varaudutaan ilmastoriskeihin tai hyödytään ilmastonmuutoksesta.
"Kokeiluhaulla halutaan luoda konkretiaa ilmastotyöhön tarjoamalla mahdollisuus kokeilla uutta ideaa, toimintamallia tai kampanjaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Pohjois-Savossa. Kokeilu voi liittyä esimerkiksi osaamisen vahvistamiseen, viestintään tai osallistamiseen. Se voi olla myös luontopohjainen tai tarjota kulttuurielämyksen. Olisi mahtavaa saada kokeiluideoita mahdollisimman erilaisilta organisaatioilta ja mahdollisimman laajalla skaalalla", kuvailee hankkeen projektipäällikkö Saara Karkulahti.
Muuttuva ilmasto vaatii toimenpiteitä ja uusia avauksia
Pohjois-Savon ilmastoasiantuntija Anna Peltosaaren mukaan ilmastomme muuttuu ja tuo eteen uudenlaisia olosuhteita:
"Viime vuosi 2024 oli mittaushistorian lämpimin, ja 1,5 asteen keskilämpötilannousun raja meni jo rikki. Enää kyse ei ole satunnaisista leudoista talvista tai kuumista kesistä, vaan myös meillä Pohjois-Savossa tullaan kokemaan enenevissä määrin kesäisin kuivuutta ja kuumia hellejaksoja, rankkasateet yleistyvät, myrskytuulet koettelevat ja talvista tulee vähälumisempia. Haluamme näillä kokeiluilla herätellä toimijoita aktiiviseen sopeutumis- ja varautumistyöhön."
Pohjois-Savossa työstetään nyt maakunnallista ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaa sekä laaditaan alueellista toimintamallia sopeutumiseen. Vuonna 2023 laadittu riskianalyysi Pohjois-Savon merkittävimmistä ilmastoriskeistä toimii työn pohjana.
Rahaa kokeiluihin on yhteensä 60 000 euroa (alv. 0 %) ja tavoitteena on päästä valitsemaan 4-6 ideaa toteutukseen vuosien 2025-2026 aikana. Kukin kokeilu hankitaan 10 000 euron hankintahinnalla (alv 0). Kokeilut hankitaan Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeelle, jota koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus.
Tarjouksia kokeiluista otetaan vastaan 26.9.2025 klo 16.00 saakka. Kokeilujen toteuttajat valitaan lokakuussa ja kokeilut voivat käynnistyä heti kun mahdollista. Kokeilujen toteuttajat raportoivat edistymisestä www.hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivuilla sekä Pohjois-Savon ilmastoverkoston tapahtumissa. Toteuttajat laativat myös loppuraportit ja esittelevät kokeiluaan videoilla, jotka ovat kaikkien nähtävissä viimeistään lokakuussa 2026.
Tarjouspyynnön tarkemmat tiedot löytyvät hankintailmoituksesta: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/sopeudu-kympilla-tarjoa-ilmastokokeiluasi-hankimme-parhaat-ideat-10-000-euron-kokeilurahalla/
Sopeutumisen kokeiluista lisää: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastotyo/sopeutumisen-kokeilut/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Saara Karkulahti
puh. 050 390 2765, saara.karkulahti@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti -hanke
Ilmastoasiantuntija Anna Peltosaari
puh. 050 3961 052, anna.peltosaari@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti -hanke
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus
Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla9.9.2025 10:16:34 EEST | Tiedote
Järvi-Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on myönnetty 2,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna ns. JÄSMY-teemahaun kautta.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Kuopion ja Tervon Junnunmäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta8.9.2025 09:30:30 EEST | Tiedote
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (252/2017, YVA-lain) mukaisen perustellun päätelmän wpd Suomi Oy:n Junnunmäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankealue sijoittuu Kuopion kaupungin länsiosaan ja Tervon kunnan itäosaan, noin 28 kilometriä Kuopion keskustasta luoteeseen ja noin 18 kilometriä Tervon keskustasta koilliseen. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 2380 hehtaaria, josta Kuopion puolelle sijoittuu noin 1900 hehtaaria ja Tervon puolelle noin 480 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään 33 tuulivoimalan rakentamista. Lisäksi alueelle suunnitellaan noin 90 hehtaarin aurinkovoima-alueen rakentamista. Hankkeen suunnitellut sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien sekä Kuopion kaupungin alueelle. Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävy
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.8.2025: Kallaveden vedenpinta poikkeuksellisen alhaalla27.8.2025 13:07:02 EEST | Tiedote
Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,72. Taso on 26 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja kevään tulvahuipusta laskua on 64 cm. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat rajoittuneet hieman, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu tason 81,75 mukaan. Tavalliset huviveneilijät saavat olla tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä. Tilastollisesti tarkastellen vedenpinta on varsin alhainen, sillä tämänpäiväistä alempi pinnankorkeus 27.8. on havaittu viimeksi vuonna 2009. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä. Tasot ovat vain 5-10 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason. Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 10 cm keskimääräistä alemmat, Juojärvi on vain 4 cm alle ajankohdan keskiarvon. Näissä järvissä on s
ELY-keskuksen elinkeinokatsaus: Rahoituksen kysynnässä selkeä positiivinen kasvukäänne Pohjois-Savossa26.8.2025 09:12:26 EEST | Tiedote
Kesäkuun loppuun mennessä Pohjois-Savon elinkeinojen kehittämistä on rahoitettu yhteensä yli 42 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinokatsauksesta ajalta 1.1.-30.6.2025. Yritys- ja kehittämisrahoituksen katsauksessa tarkastellaan ELY-keskuksen myöntämiä kansallisia ja EU-rahoituksia maakunnan elinkeinojen kehittämiseen, yritystoimintaan ja maaseudun kehittämiseen.
Pohjois-Savossa heinäkuussa 14 111 työtöntä työnhakijaa26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Savossa oli heinäkuun lopussa 14 111 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 483 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten (11,7 %). Näistä lomautettuja oli 951, mikä on 103 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (-9,8 %).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme