Solita ja UpCloud yhteistyöhön vastaamaan suvereenin eurooppalaisen pilven kysyntään

Digitaalinen suvereniteetti on noussut keskeiseksi teemaksi monissa Euroopan maissa geopoliittisen epävarmuuden ja kehittyvän sääntelyn myötä. Nyt Solita ja UpCloud ovat solmineet kumppanuuden vastatakseen kasvavaan EU-vaatimusten mukaiseen suvereenien pilvialustojen kysyntään. Kilpailukykyisen hinnoittelun sekä Euroopassa omistetun ja hallinnoidun infrastruktuurinsa ansiosta UpCloud tarjoaa organisaatioille erinomaisen vaihtoehdon digitaalisten järjestelmien ja ratkaisujen ajamiseen suvereenissa pilvessä EU:n alueella.



Merkittäväksi eurooppalaiseksi data- ja tekoälytaloksi kasvanut Solita täydentää UpCloudin palveluvalikoimaa asiantuntijapalveluillaan, kuten strategisella konsultointiosaamisella, sovellusten modernisointipalveluillaan sekä pilven migraatio-, operointi- ja tietoturvapalveluilla.

Geopoliittisten jännitteiden kiristyessä, eurooppalaisten tietosuojavaatimusten tiukentuessa ja kyberturvallisuusriskien kasvaessa EU:n alueella toimivat yritykset ja organisaatiot ovat yhä kiinnostuneempia kriittisen digitaalisen infrastruktuurinsa suvereniteetista ja hallinnasta.

“Monimutkaisten teknologiaekosysteemien hallinta sekä kustannustehokkaiden, tulevaisuuskestävien pilvi-, data- ja tekoälyratkaisujen rakentaminen ei ole helppoa muuttuvassa sääntely- ja geopoliittisessa ympäristössä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden parasta asiantuntemusta ja toimivimmat pilvialustavaihtoehdot. On hienoa, että voimme yhteistyössä UpCloudin kanssa tuoda nyt valikoimaamme uuden, täysin eurooppalaisen pilvivaihtoehdon, täydentäen vahvaa tarjontaamme globaalien pilvialustatoimittajien kanssa”, kommentoi Solitan pilviliiketoimintaa Suomessa johtava Karri Lehtinen.

Solita tekee yhteistyötä myös globaalien markkinajohtajien AWS:n, Microsoft Azuren ja Google Cloud:in kanssa.

Uusia datakeskuksia Pohjoismaihin

Vastatakseen nopeasti kasvavaan kysyntään UpCloud laajentaa eurooppalaista palveluinfrastruktuuriaan avaamalla lähikuukausina uudet datakeskukset Tanskaan ja Norjaan.

“Pidän erityisen merkityksellisenä strategista kumppanuuttamme Solitan kanssa. Uskomme vahvasti ‘your data, your rules’ -periaatteeseen ja tarjoamme asiakkaille kustannustehokkaita vaihtoehtoja, jotka takaavat täyden hallinnan datasta ja sen fyysisestä sijainnista. Laajenevan eurooppalaisen datakeskusverkostomme ansiosta voimme varmistaa suvereniteetin ja turvallisuuden korkeimmalla tasolla,” sanoo UpCloudin perustaja ja CTO Joel Pihlajamaa.

UpCloudin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiö tarjoaa maailman nopeimmat pilvipalvelimet 99,999 % käytettävyystakuulla. Yhtiöllä on kolmetoista datakeskusta ympäri maailmaa, mukaan lukien Amsterdam, Chicago, Frankfurt, New York City, Lontoo, Madrid, San Jose, Singapore, Tukholma, Sydney, Varsova sekä kaksi datakeskusta Helsingissä.

Hinnoittelun osalta UpCloud tarjoaa eurooppalaisille asiakkaille kilpailukykyiset vaihtoehdot. Lisäksi se tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja erityisen säänneltyihin toimintaympäristöihin, kuten puolustus- ja turvallisuus-, finanssi- sekä energiatoimialat.

