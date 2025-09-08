Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla

Rahoituksen on saanut 11 hanketta Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmasta (JÄSMY). Hankkeiden vaikutukset kohdistuvat Etelä-Savoon, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan.

Hankerahoitusta myönnettiin yhdistyksille, järjestöille, oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Rahoitetut hankkeet edistävät luomua, kulttuuriympäristön hoitoa sekä vesienhoitoa, tehostavat vieraslajien torjuntaa ja vahvistavat Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta muilla tavoin.

Lisäksi koko Järvi-Suomen alueella toimiva hanke kokoaa ja jakaa tietoa siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut voivat tuoda lisäarvoa maa- ja puutarhatiloille.

Lahottajasienellä kyytiä viitapihlaja-angervolle?

Monimuotoisuus ja idearikkaus näkyy myös rahoitettujen hankkeiden sisällöissä, jotka ovat keskenään varsin erilaisia.

Esimerkiksi ”Kohti tehokkaampaa vieraslajien hallintaa” -hanke selvittää keinoja, joilla vieraslajikasvien leviämistä voidaan tehostaa perinnebiotoopeilla sekä alueilla, joilla vieraslajit uhkaavat paikallista monimuotoisuutta. Hankkeessa testataan mm. kuumavesikäsittelyä komealupiinin torjuntaan ja Suomessa yleistä lahottajasientä viitapihlaja-angervon torjuntaan.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri.

Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Pro Luomun yhteinen ”LuMoTu eli Luonnon monimuotoisuustuuppaukset ruokaketjuun Järvi-Suomessa” -hanke kehittää ja toteuttaa luonnon monimuotoisuutta edistäviä tiedonvälityksellisiä tuuppauksia ruokaketjun eri osiin. Maatalousyrittäjille ja ruokapalveluille kohdistettavien tuuppausten tavoitteena on tehdä monimuotoisuutta edistävistä valinnoista ja luomutuotantoon siirtymisestä helpompaa ja houkuttelevampaa.

”Saaristoluonto ja maisema Järvi-Suomessa” -hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti saaristoasetuksen mukaisille alueille, joita Järvi-Suomessa ovat kolme saaristo- ja 12 saaristo-osakuntaa. Kohderyhmänä ovat saaristoalueiden maanomistajat, maatalous-, matkailu- ja maisemanhoitoyrittäjät, kyläyhdistykset ym. järjestöt, asukkaat sekä suuri yleisö. Hankkeen tavoitteena on edistää saaristoluonnon maisemanhoitoa, kulttuuriympäristöä sekä yritystoimintaa niin, että luontoarvot, maisema ja kulttuuriperintö säilyvät sukupolvelta toiselle.

Kaikki rahoitetut hankkeet löytyvät verkosta

Luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin voi tutustua maaseutuverkosto.fi-sivuston hankerekisterissä, johon alla olevat linkit vievät:

1. Vieraslajit veks! Leader Länsi-Saimaa ry, 250 020,92 euroa, Kaakkois-Suomi/Etelä-Karjala

2. Vehkataipaleen monimuotoisuushanke Saimaan vesiensuojeluyhdistys r.y., 70 838,49 euroa, Kaakkois-Suomi/Taipalsaari

3. lähiLUMO Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 137 528,01 euroa, Keski-Suomi

4.Monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista lisäarvoa Järvi-Suomen maa- ja puutarhatiloille,Luonnonvarakeskus, 350 571,75 euroa, Etelä-Savo/Keski-Suomi/Kaakkois-Suomi/Pohjois-Savo/Pohjois-Karjala

5. Eväitä luomun esilletuontiin ja lisää liiketoimintaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ry, 82 983,95 euroa, Etelä-Savo

6. Saaristoluonto ja maisema Järvi-Suomessa ProAgria Etelä-Savo ry, 314 125,63 euroa, Etelä-Savo/Pohjois-Karjala/Keski-Suomi

7. Kuriin kutsumattomat - Yhdessä vieraslajeja vastaan Kehittämisyhdistys Mansikka ry, 40 352,26 euroa, Pohjois-Savo/Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto

8. Kohti tehokkaampaa vieraslajien hallintaa Luonnonvarakeskus, 169 984,39 euroa, Kaakkois-Suomi/Pohjois-Savo/Etelä-Savo

9. LuMoTu - Luonnon monimuotoisuustuuppaukset ruokaketjuun Järvi-Suomessa Pellervon taloustutkimus PTT ry, 337 121,15 euroa, Pohjois-Savo/Etelä-Savo/Keski-Suomi/Kaakkois-Suomi

10. Kirkkaasti monimuotoista (KiMo) Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys r.y., 185 718,67 euroa, Pohjois-Savo/Pohjois-Karjala

11. Uutta virtaa Järvi-Suomen Luomuun ProAgria Itä-Suomi ry, 354 322,31 euroa, Pohjois-Savo/Pohjois-Karjala/Etelä-Savo