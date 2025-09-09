Sinilevätilanne ajankohtaan nähden poikkeuksellisen huono

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Kuopion ja Tervon Junnunmäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta 8.9.2025 09:30:30 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (252/2017, YVA-lain) mukaisen perustellun päätelmän wpd Suomi Oy:n Junnunmäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankealue sijoittuu Kuopion kaupungin länsiosaan ja Tervon kunnan itäosaan, noin 28 kilometriä Kuopion keskustasta luoteeseen ja noin 18 kilometriä Tervon keskustasta koilliseen. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 2380 hehtaaria, josta Kuopion puolelle sijoittuu noin 1900 hehtaaria ja Tervon puolelle noin 480 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään 33 tuulivoimalan rakentamista. Lisäksi alueelle suunnitellaan noin 90 hehtaarin aurinkovoima-alueen rakentamista. Hankkeen suunnitellut sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien sekä Kuopion kaupungin alueelle. Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävy