Sinilevätilanne ajankohtaan nähden poikkeuksellisen huono
Leväkukintaa kymmenellä vakioseurantapaikalla.
Syyskuun toisella viikolla tehdyissä vakioseurantapaikkojen tarkastuksissa havaittiin sinilevää kymmenessä kohteessa. Vähäistä kukintaa esiintyi Varkaudessa Haukiveden Kangaslammin kirkonkylän uimarannalla, Joroisten Valvatuksella, Siilinjärven Iso-Jälällä sekä Leppävirran Unnukkalla. Runsaista leväesiintymistä raportoitiin Siilinjärven Siilinlahdelta, Lapinlahden Onkivedeltä, Kiuruveden Toiviaisjärveltä sekä Kallavedeltä Simpan uimarannalta ja Puutossalmelta. Joroisilla Haukiveden Joroisselällä havaittiin erittäin runsasta leväkukintaa.
Kuluvalla viikolla kansalaiset ilmoittivat sinileväesiintymistä Iisalmelta Koljonvirralta, jossa levää oli erittäin runsaasti, sekä Kallaveden Ollinselältä, jossa kukinta oli vähäistä.
Levätilanne on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen huono. Tilanteen paheneminen voi liittyä pintavesien viiletessä tapahtuvaan lämpökerrostuneisuuden purkautumiseen, jolloin ravinteita sekoittuu alemmista vesikerroksista pintaveteen levien käyttöön. Tämä yhdistettynä poikkeuksellisen lämpimään ja tyyneen säähän luo suotuisat olosuhteet sinilevien lisääntymiselle ja pintakukinnan muodostumiselle.
Pintavedet selvästi keskiarvoa lämpimämpiä
Kallaveden mittausasemalla pintaveden lämpötila oli tänään 16,7 °C, mikä on 2,7 °C ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa korkeampi. Myös Pielaveden Säviällä vesi oli vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämmintä: 16,1 °C, mikä ylittää keskiarvon 2,9 °C:lla.
Pohjois-Savon ELY-keskus julkaisee oman leväkatsauksensa verkkosivullaan Levätilanne - ely - ELY-keskus >Pohjois-Savo) viikoittain sekä X-someviestinä. Poikkeuksellisista levätilanteista tiedotetaan lisäksi erikseen.
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Savon ELY-keskus:
Pauliina Jokinen, vesistöharjoittelija (5.6.-30.9.)
puh. 0295 026 021
Antti Kanninen, johtava asiantuntija
puh. 0295 026 801
Petri Nieminen, limnologi
puh. 0295 024 211
