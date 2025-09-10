Jenni Homer Erikoiskaupan liitto ETU ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n hallitus on nimittänyt Jenni Homerin liiton uudeksi toimitusjohtajaksi. Homer aloittaa tehtävässä 17.11.2025.

Homerilla on laaja-alainen näkemys suomalaisesta vähittäis- ja erikoiskaupasta ja sen toimintaympäristön muutoksista sekä vahva kokemus strategialähtöisestä liiketoiminnasta ja muutosjohtamisesta. Hän siirtyy tehtävään Nanso Groupin vähittäiskaupan johtajan paikalta.

"Erikoiskaupan liitto tekee tärkeää työtä koko toimialan puolestapuhujana ja uudistajana. On hienoa päästä johtamaan liittoa aikana, jolloin erikoiskauppa kohtaa merkittäviä muutoksia, mutta myös suuria mahdollisuuksia. Odotan innolla yhteistyötä jäsenistön, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa erikoiskaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi", kertoo Homer.

Erikoiskaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Petri Salon mukaan Homer tuo liittoon osaamista ja näkemystä, joita erikoiskaupan murroksessa tässä ajassa erityisesti tarvitaan.

"Erikoiskaupan ala joutuu jatkuvasti sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Myös liiton strategian toteuttaminen edellyttää vahvaa muutosjohtamista. Homerilla on näyttöjä kyvystä edistää innovaatioita ja johtaa organisaatiota muutostilanteissa, mikä on arvokas voimavara liiton tulevaisuudelle", Salo toteaa.

Liiton nykyinen toimitusjohtaja Ulla Pöllänen on siirtymässä eläkkeelle. Pöllänen jatkaa Erikoiskaupan liitossa ylimenokauden ajan, varmistaen sujuvan siirtymän.

”Jatkamme täysillä töitä strategian toimeenpanon eteen, jotta hyvä vauhti ei hiljene. On hienoa, että Homer tuo pian oman osaamisensa ja näkemyksensä liiton käyttöön”, Pöllänen sanoo.