Picadeli saavuttaa 300 salaattibaarin rajapyykin – on nyt yksi Suomen suurimmista pikaruokaketjuista

Salaattibaarista koko maan ilmiö

Ensimmäisistä pääkaupunkiseudun kokeiluista on vuosikymmenessä kasvanut koko maan kattava ilmiö. Tänään Picadelin vihreät kulhot ovat tuttu näky niin metropolien ruokakaupoissa kuin pohjoisen hiihtokeskuksissa. Kehitys kertoo suomalaisten muuttuneista ruokailutottumuksista: terveellisemmästä ja joustavammasta lounaasta on tullut osa valtavirtaa. Saavutus on poikkeuksellinen: harvoin pikaruokaketju nousee näin suureksi tarjoamalla pääroolissa salaattia.

“Kasvu osoittaa, että konsepti toimii kaikkialla. Olemme olleet pitkään vahvoja pääkaupunkiseudulla, mutta viime vuosina laajeneminen on ollut erityisen nopeaa muualla Suomessa. Jo puolet salaattibaareistamme sijaitsee Helsingin ulkopuolella, mikä kertoo, että kysyntää löytyy niin isoissa kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa. Syksyn aikana tulemme avaamaan uusia lokaatioita ympäri Suomen”, sanoo Kaisa Väistö-Nurminen, Picadeli Finland Oy:n toimitusjohtaja.

Suomalaiset syövät yhä liian vähän kasviksia

Picadelin salaattibaari tarjoaa ratkaisun haasteeseen, joka näkyy myös tilastoissa. Luonnonvarakeskuksen mukaan tuoreiden vihannesten kulutus on Suomessa pitkällä aikavälillä hienoisessa laskussa: vuonna 2019 suomalaiset söivät keskimäärin noin 66 kiloa tuoreita vihanneksia vuodessa, kun vuonna 2024 määrä oli noin 64 kiloa. Viime vuodesta kulutus kuitenkin kääntyi lievään nousuun. Lisäksi Picadelin Ipsoksella teettämä tutkimus osoittaa, että jopa 87 prosenttia suomalaisista söisi enemmän kasviksia, jos ne olisivat halvempia.

Kasvu ei pysähdy tähän

Vaikka 300 toimipistettä on merkittävä saavutus, Picadelilla on katse vahvasti eteenpäin. Yritys aikoo jatkaa kasvuaan usealla rintamalla: laajentumalla uusille alueille, kehittämällä salaattibaareja entistäkin älykkäämmiksi ja monipuolistamalla valikoimaa.

”Picadelin 300 pistettä on meille tärkeä virstanpylväs, mutta tiedämme, että potentiaalia on vielä paljon. Konsepti on todistetusti toimiva ja skaalautuva. Haluamme jatkossakin tehdä terveellisestä ruoasta entistä helpommin saavutettavaa ja tuoda salaattibaarit sinne, missä suomalaiset liikkuvat – tämä matka on vasta alussa”, Väistö-Nurminen sanoo.