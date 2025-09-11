SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt se on varmaa: Perussuomalaiset hylkäsivät lopullisesti työntekijät

“Kyse ei ole mistään pienestä viilauksesta, vaan merkittävästä muutoksesta. Kun painava syy poistuu laista, työntekijän asema heikkenee olennaisesti. Kynnys irtisanoa madaltuu, ja hallitus lähettää viestin, että työntekijän turva on toissijaista,” SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo.

Malm huomauttaa, että hallituksen linja rapauttaa suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen.

“Kotimainen kysyntä olisi saatava liikkeelle, mutta hallitus tekee päinvastoin. Ihmiset pelkäävät ja säästävät pahan päivän varalle – eivätkä syyttä, sillä hallitus näyttää tekevän kaikkensa epävarmuuden lisäämiseksi. Tämä ei luo yhtään uutta työpaikkaa, vaan sen sijaan se ennemminkin syö pohjaa kulutukselta ja kotimaiselta yrittäjyydeltä,” Malm toteaa.

Perussuomalaiset on esityksen ympärillä yrittänyt profiloitua duunarien puolustajaksi, mutta Malmin mukaan kosmeettiset muutokset eivät muuta kokonaisuutta.

“Lakiesityksessä kokoomus sai jälleen läpi hartaasti ajamansa työntekijöiden aseman heikennykset. Perussuomalaiset taas pääsevät esittämään olevansa duunarien puolella tekemällä alkuperäiseen lakiesitykseen minimaalisilla muutoksilla. Tosiasia on, että työntekijöiden asema heikkenee kokoomuksen tahdosta ja perussuomalaisten siunauksella. Viimeistään nyt pitäisi olla selvää kaikille, että perussuomalaiset ovat vaihtaneet työntekijöiden turvan työnantajan etuun. Tämä on mestaruustason suoritus takinkäännössä” Malm sanoo.

“Perussuomalaiset pyrkivät hallitsemaan julkista keskustelua koventamalla rasistisia puheitaan entisestään. Tällä he toivovat, että merkittävät heikennykset työntekijöiden asemaan jäisivät ihmisiltä huomaamatta. Onneksi suomalaiset ovat viisaita, eivätkä suostu ummistamaan silmiään perussuomalaisten ja kokoomuksen työntekijän asemaa romuttavilta päätöksiltä”, Malm sanoo.

“Tämä lakiesitys on tarpeeton ja palvelee vain suuryritysten etua – aivan kuten kaikki muukin, mitä hallitus ajaa. Mikä pahinta, irtisanomisen helpottaminen ei luo ensimmäistäkään oikeaa ja todellista työpaikkaa Suomeen,” Malm kiteyttää.