Vallila ja Erika Vikman julkistavat yhteistyömalliston – rohkeutta, värejä ja oman äänen vahvistamista

15.9.2025 10:00:14 EEST | Bucket Agency | Tiedote

Vallila ja artisti Erika Vikman yhdistävät voimansa ja lanseeraavat 15.10. yhteistyömalliston, jossa korostuvat rohkea itseilmaisu, värikkyys ja oman polun seuraaminen.

Mallisto kantaa nimeä Vallila X Erika Vikman ja koostuu kolmesta näyttävästä kuosista. Viivi Huuska

Yhteistyön ytimessä on Vallilan 90-vuotinen perinne haastaa ahtaita muotteja sekä Erika Vikmanin tinkimätön artistius, joka rohkaisee elämään vapaasti, värikkäästi ja häpeilemättä. Näistä lähtökohdista on syntynyt mallisto, joka on omintakeinen ja tunnistettava yhdistelmä Vallilan ja Erikan tyyliä. Kolmesta kuosista koostuva mallisto jatkaa Vallilan arvolähtöistä linjaa ja tuo Erikan tunnistettavan estetiikan osaksi kodin sisustusta.

“Erika tuntui heti täydelliseltä matchilta meille. Hänen rohkeutensa, värien käyttö ja arvomaailmansa resonoivat vahvasti Vallilan kanssa. Yhteistyö on ollut inspiroivaa ja antoisaa, ja olemme innoissamme päästessämme esittelemään malliston, jossa jokainen voi rohkeasti olla oma itsensä”, Vallilan pääsuunnittelija Riina Kuikka sanoo.

Kolme kuosia – kolme tarinaa rohkeudesta

Mallisto kantaa nimeä Vallila X Erika Vikman ja koostuu kolmesta näyttävästä kuosista. Erika-kuosi on kunnianosoitus artistin rohkealle estetiikalle: violetin ja punaisen sävyissä hehkuvat huulipunanjäljet on taltioitu suoraan Erikan omista huulista ja siirretty tekstiileihin ja kodin käyttöesineisiin. Kuosia voi tuoda kotiin verhoina, lakanoina, pyyhkeenä, tyynynpäällisenä ja mattona. Lisäksi sama kuosi näkyy kodin esineissä, kuten kahvimukissa, tarjottimessa ja kangaskassissa, tehden Erikan tunnistettavasta ilmaisusta osan arkea.

Kielletty puutarha vie Eedenin tarinan nykypäivään ja puolustaa vapautta elää omaa elämää rohkeasti. Kuosi elää etenkin makuuhuoneessa kahden värisinä satiinipuuvillalakanoina, joita täydentävät verhot ja tyynynpäälliset. Näin kodin intiimeimmät tilat muuttuvat rohkeuden näyttämöksi.

Kuuma puuma tuo kotiin tiikerinraitojen voiman ja muodonmuutoksen symboliikan. Kuosia löytyy lakanoista, viltistä ja verhoista, jotka luovat tilaan intensiivistä energiaa. Tyynynpäällisissä ja matoissa kuosi pääsee oikeuksiinsa vahvana yksityiskohtana, joka haastaa arkea yhtä aikaa leikittelevästi ja voimakkaasti.

“On ihanaa päästä vihdoin esittelemään Vallilan kanssa luotu mallisto, joka kantaa mun nimeä ja visuaalista maailmaa. Olen todella ylpeä lopputuloksesta, jossa tuon esiin omaa rohkeaa ja värikästä estetiikkaani. Toivon, että mallisto inspiroi tekemään kodista juuri oman näköisen – sellaisen kuin kukin itse haluaa”, kertoo Erika Vikman.

Malliston tuotteet saapuvat myyntiin 15.10. Vallilan verkkokauppaan ja myymälöihin.

Malliston hinnat; 8,95 €-189,95 €. Pussilakanat; 64,95 €-84,95 €. Matot; 12,95€-189,95€ ja piensisustustuotteet; 8,95€-29,95€ (ovh-hinta).

Vallila

Vallila on suomalainen tekstiilibrändi, joka on tuonut väriä ja tarinoita koteihin jo vuodesta 1935. Yli 90 vuoden aikana Vallila on kasvanut pienestä kutomosta designin edelläkävijäksi, jonka kuosit tunnetaan rohkeudesta, omaleimaisuudesta ja ajattomasta kauneudesta. Vallilan suunnittelufilosofia yhdistää taiteellisen ilmaisun ja käytännöllisyyden, luoden tuotteita, jotka sykähdyttävät sukupolvia ja tuovat kodikkuutta arkeen.

