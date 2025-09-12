185 kilometriä uutta päällystettä - panostusta erityisesti keskivilkkaiden maanteiden kuntoon
Maanteiden päällystystyöt kääntyvät Keski-Suomessa loppusuoralle vilkkaan kesän jälkeen. Kauden 2025 aikana tullaan päällystämään yhteensä noin 175 kilometriä maanteitä sekä 10 kilometriä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Syksyn aikana työstetään vielä useita kohteita muun muassa Jyväskylässä, Laukaassa ja Jämsässä.
Päällystyskaudelle 2025 kilpailutettiin kaikkiaan viisi päällystysurakkaa. Urakoitsijoina toimivat Asfalttikallio Oy, GRK Suomi Oy sekä Peab Industri Oy. Työt alkoivat toukokuun alussa valtatie 4:ltä Leivonmäellä, ja viimeiset kohteet saadaan valmiiksi Jyväskylässä lokakuun puoliväliin mennessä. Lisäksi Keski-Suomen maanteille on saatu uutta päällystettä Väyläviraston hankkeissa. Lämmin ja kuiva loppukesä ja alkusyksy auttoivat töiden etenemisessä aikataulujen mukaan.
Teiden kuntotilanteessa valonpilkahduksia
Toista vuotta jatkunut merkittävä lisärahoitus korjausvelan poistamiseksi näkyy erityisesti keskivilkkaan maantieverkon kuntotilanteessa. Ilman lisärahoitusta pääosa rahoista olisi kulunut vilkkaan valtatieverkon päällysteiden korjaukseen. Kahden vuoden aikana keskivilkasta tieverkkoa on saatu kunnostettua laajasti osuuksilla, jotka olivat odottaneet korjausta jo useita vuosia. Keskivilkkaan tieverkon kohtuullinen kunto on antanut mahdollisuuden kohdistaa korjauksia myös vähäliikenteiselle tieverkolle, kuten maantie 6304:lle välille Uurainen-Saarijärvi.
Mittavasta lisärahoituksesta huolimatta päällystystoimenpiteet eivät ulotu aivan vähäliikenteisimmälle maantieverkolle. Kun tien keskimääräinen liikennemäärä on vain muutama sataa ajoneuvoa vuorokaudessa, voidaan tielle kohdistaa vain kaikkein pahimpien kohtien paikkauksia. Joissain tapauksissa tien kunto on jo niin huono, että ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto on parantaa vähäliikenteinen, huonokuntoinen päällystetty tie soratieksi.
”Keskivilkkaiden maanteiden päällysteiden korjausvelan kasvu on saatu pidettyä lisärahoituksella aisoissa. Pysyvämpi lisäpanostus päällysteiden korjaukseen auttaisi meitä pitämään paremmin huolta koko päällystetystä tieverkosta”, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylläpitovastaava Markus Simonen toteaa.
Malttia syysliikenteeseen
Syksyn edetessä tienkäyttäjiltä toivotaan edelleen malttia liikenteessä erityisesti työmaiden kohdalla. Päällystyskausi jatkuu lokakuun puoliväliin saakka, ja sääolosuhteet ja pimeys tuovat haastetta työmaille. Ennen tiemerkintöjen valmistumista vastapäällystetyt tiet vaativat tienkäyttäjiltä erityistä valppautta. Tähän mennessä päällystyskausi on sujunut turvallisuuden osalta mainiosti, mistä kuuluu kiitos myös tienkäyttäjille.
Markus SimonenYlläpitovastaavaKeski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusPuh:0295 026 536markus.simonen@ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
