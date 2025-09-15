Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 16.9.2025

IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ JYVÄSKYLÄ

Pelastuslaitos sai tehtävän klo 22.13 Jyväskylään. Kaksi ihmistä oli kaatunut kajakeillä Päijänteellä Nenäinniemen ja Lehtisaaren välisessä salmessa. Pelastuslaitos löysi kummatkin ihmiset vedestä, ja heidät nostettiin veneen kyytiin ja Nenäinniemessä rantaan. Kummatkin melojat olivat hvyäkuntoisia ja ensihoito tarkasti heidät. Myös kajakit saatiin tuotua rantaan.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112