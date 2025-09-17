Uudenmaan ELY-keskus

Helsingissä Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 24.–26.9.

17.9.2025 11:16:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Helsingissä Vuosaaren satamatiellä (Mt 103) sijaitseva Vuosaaren tunneli suljetaan tunnelin pesun ja huoltotöiden vuoksi öisin 24.–26.9. klo 22.00–05.00.

Kartta.
Vuosaaren tunnelin kiertotie.

Vuosaaren tunnelin A-putki (suuntaan satama) suljetaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä (24.–25.9.). Torstain ja perjantain (25.–25.9.) välisenä yönä tunneli on suljettu molempiin suuntiin. Tunneli avataan liikenteelle heti kun huoltotyöt saadaan päätökseen.  

Tunnelin sulun aikana liikenne ohjataan Itäväylän, Kallvikintien, Niinisaarentien ja Satamankaaren kautta.  

Avainsanat

tunnelin sulkuvuosaaren tunnelihelsinki

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

