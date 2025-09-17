Helsingissä Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 24.–26.9.
Helsingissä Vuosaaren satamatiellä (Mt 103) sijaitseva Vuosaaren tunneli suljetaan tunnelin pesun ja huoltotöiden vuoksi öisin 24.–26.9. klo 22.00–05.00.
Vuosaaren tunnelin A-putki (suuntaan satama) suljetaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä (24.–25.9.). Torstain ja perjantain (25.–25.9.) välisenä yönä tunneli on suljettu molempiin suuntiin. Tunneli avataan liikenteelle heti kun huoltotyöt saadaan päätökseen.
Tunnelin sulun aikana liikenne ohjataan Itäväylän, Kallvikintien, Niinisaarentien ja Satamankaaren kautta.
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
