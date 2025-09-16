Hautakiviyrittäjälle tuomio nosturin tarkastusten laiminlyönnistä
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään 17.9.2025 tuominnut Pohjois-Karjalassa toimivan, hautakiviä valmistavan ja hautausmaille asentavan yhtiön omistajajohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen, koska hän oli laiminlyönyt velvollisuuttaan teettää yhtiön kuorma-autossa olevalle nosturille vuosittaiset määräaikaistarkastukset.
Työsuojelutarkastaja oli toukokuussa 2021 tehnyt yhtiöön tarkastuksen, jolla oli tullut ilmi, että yhtiö ei ollut teettänyt sen kuorma-autossa olevalle nosturille vuosittaisia määräaikaistarkastuksia useaan vuoteen. Tarkastaja antoi yhtiölle kehotuksen, mutta yhtiön omistaja ei teettänyt tarkastusta tarkastajan antamassa määräajassa, vaan vasta kun työsuojeluviranomainen lähetti yhtiölle kuulemiskirjeen, jossa se ilmoitti harkitsevansa uhkasakon asettamista. Työsuojelutarkastaja teki yhtiöön uuden tarkastuksen heinäkuussa 2023, jolloin tuli ilmi, että yhtiö ei ollut teettänyt nosturille vuoden 2022 tarkastusta. Yhtiö teetti nosturiin tarkastuksen vasta kun tarkastaja oli antanut siitä kehotuksen tarkastuksellaan vuonna 2023. Tämän jälkeen työsuojeluviranomainen teki asiasta poliisille rikosilmoituksen.
Yhtiön omistaja vetosi käräjäoikeudessa muun muassa siihen, että kyseinen nosturi ei kuulu työturvallisuusmääräysten mukaisen tarkastusvelvollisuuden piiriin, koska yhtiöllä ei ole ollut yhtään työntekijää, joka olisi käyttänyt nosturia. Yhtiön johtaja kertoi, että hän on käyttänyt nosturia yrittäjänä vain itse. Hän kertoi, että hänellä on ollut yhtiössään vain yksi kesätyöntekijä, joka ei ole käyttänyt nosturia, vaan ollut vain kiinnittämässä liinoja nosturille nostettaville hautakiville hänen käyttäessään nosturia.
Käräjäoikeus totesi, että sillä, onko työntekijä käyttänyt nosturia, ei ole merkitystä, koska työntekijä on kuitenkin ollut nosturin lähellä, jolloin nosturista oli voinut aiheutua vaaraa yhtä lailla hänelle. Nosturia oli lisäksi käytetty hautausmaalla, minkä vuoksi sen vaikutuspiirissä oli voinut olla myös muita kuin kyseisen yhtiön työntekijöitä. Näin ollen nosturia oli käytetty työpaikalla, ja yhtiön edustajalla oli ollut velvollisuus teettää siihen työturvallisuusmääräyksissä säädetyt tarkastukset.
Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön johtajan työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakkoon ja rikosuhrimaksun sekä vuonna 2022 tekemättä jääneen tarkastuksen hinnan, joista hänelle tulee maksettavaa yhteensä 1250 euroa.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R 713/2025/1261
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen
029 501 6995, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto
