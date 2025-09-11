Naapurin pihalta rönsyävää puuta tai pensasta ei pidä lähteä suin päin saksimaan

”Jos naapuritontilla kasvavasta puusta tai pensaasta on taloyhtiölle haittaa, taloyhtiön kannattaa ensin ottaa yhteyttä naapuritontin omistajaan ja esittää toive oksien karsimisesta tai muusta toimenpiteestä. Vasta sen jälkeen taloyhtiöllä on lupa ryhtyä toimiin itse”, sanoo Kiinteistöliiton juristi Katja Lauronen.

Kun puuta tai pensasta ryhdytään karsimaan, työ täytyy ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, ettei karsiminen aiheuta kasvin kuolemaa. Myös tekotapa täytyy valita niin, ettei se vahingoita kasvia. Huolimaton toiminta voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen.

Joskus tilanne saattaa vaatia puun kaatamista. Silloin on syytä selvittää, vaatiiko kaataminen viranomaisen luvan. Naapuritontilla kasvavaa puuta ei luonnollisestikaan voi lähteä kaatamaan neuvottelematta asiasta ensin tontin omistajan kanssa.

Hallitus voi päättää hallitsemallaan piha-alueella sijaitsevan huonokuntoisen puun kaatamisesta

Myös taloyhtiön hallitsemalla piha-alueella sijaitsevien puiden kaatamisessa kannattaa edetä maltilla. Koska taloyhtiön hallitus vastaa kiinteistön turvallisuudesta, se voi tehdä päätöksen huonokuntoisen puun kaatamisesta. Jos puun kunnosta ei ole varmuutta, paikalle voi pyytää ammattilaisen arvioimaan tilannetta.

”Jos kaadettava puu ei ole huonokuntoinen, kaatamisesta kannattaa päättää aina yhtiökokouksen enemmistöpäätöksenä. Asukkailla voi olla puihin liittyviä näkemyksiä ja tunteitakin”, Katja Lauronen muistuttaa.

Jos huonokuntoinen ja mahdollisesti vaaraa aiheuttava puu sijaitsee osakkaan hallinnassa olevalla pihalla, taloyhtiö voi turvallisuussyistä velvoittaa osakkaan kaatamaan puun.