Naapurin pihalta rönsyävää puuta tai pensasta ei pidä lähteä suin päin saksimaan
Syksyllä taloyhtiön pihatalkoissa saattaa olla työlistalla puiden ja pensaiden karsimista. Toisinaan rönsyävä ja lehtiään pudotteleva puu saattaa sijaita naapuritontin puolella, jolloin talkoolaisten on hyvä huomioida muutamia seikkoja ennen karsimispuuhiin ryhtymistä.
”Jos naapuritontilla kasvavasta puusta tai pensaasta on taloyhtiölle haittaa, taloyhtiön kannattaa ensin ottaa yhteyttä naapuritontin omistajaan ja esittää toive oksien karsimisesta tai muusta toimenpiteestä. Vasta sen jälkeen taloyhtiöllä on lupa ryhtyä toimiin itse”, sanoo Kiinteistöliiton juristi Katja Lauronen.
Kun puuta tai pensasta ryhdytään karsimaan, työ täytyy ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, ettei karsiminen aiheuta kasvin kuolemaa. Myös tekotapa täytyy valita niin, ettei se vahingoita kasvia. Huolimaton toiminta voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen.
Joskus tilanne saattaa vaatia puun kaatamista. Silloin on syytä selvittää, vaatiiko kaataminen viranomaisen luvan. Naapuritontilla kasvavaa puuta ei luonnollisestikaan voi lähteä kaatamaan neuvottelematta asiasta ensin tontin omistajan kanssa.
Hallitus voi päättää hallitsemallaan piha-alueella sijaitsevan huonokuntoisen puun kaatamisesta
Myös taloyhtiön hallitsemalla piha-alueella sijaitsevien puiden kaatamisessa kannattaa edetä maltilla. Koska taloyhtiön hallitus vastaa kiinteistön turvallisuudesta, se voi tehdä päätöksen huonokuntoisen puun kaatamisesta. Jos puun kunnosta ei ole varmuutta, paikalle voi pyytää ammattilaisen arvioimaan tilannetta.
”Jos kaadettava puu ei ole huonokuntoinen, kaatamisesta kannattaa päättää aina yhtiökokouksen enemmistöpäätöksenä. Asukkailla voi olla puihin liittyviä näkemyksiä ja tunteitakin”, Katja Lauronen muistuttaa.
Jos huonokuntoinen ja mahdollisesti vaaraa aiheuttava puu sijaitsee osakkaan hallinnassa olevalla pihalla, taloyhtiö voi turvallisuussyistä velvoittaa osakkaan kaatamaan puun.
Yhteyshenkilöt
Katja LauronenjuristiPuh:09 1667 6361katja.lauronen@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
