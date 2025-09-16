Linja-autoaseman poistuminen käytöstä muuttaa linja-autoreittejä Kalajoella lokakuussa

Kalajoen linja-autoasemalla tähän asti pysähtyneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimat vuorot Kalajoelta Kokkolaan, Oulaisiin, Raaheen ja Ylivieskaan siirtyvät käyttämään valtatien 8 uusia linja-autopysäkkejä. Uusien pysäkkien nimi on Kalajoki E/P. Linja-autoasema jää kokonaan pois linja-autoliikenteen käytöstä.

Kalajoki E/P -pysäkkejä kehitetään jatkossa Kalajoen keskuspysäkkeinä, eli kaikki Kalajoen kautta kulkeva linja-autoliikenne pyritään kokoamaan näille pysäkeille. Markkinaehtoisen kaukoliikenteen pysähdyspaikoista päättää kukin liikenteenharjoittaja itsenäisesti. Linja-autovuorojen pysähdyspaikat voi etsiä liikenteenharjoittajien käyttämistä reittioppaista. Esimerkiksi OnniBus ottaa uudet keskuspysäkit käyttöön 3.11.2025.

Iltapäiväyhteys Kokkolan ja Kalajoen välillä käynnistyy uudelleen vaihdollisena

ELY-keskus on hankkinut kaksi uutta vuoroa, jotka täydentävät Kokkolan ja Kalajoen välistä vuorotarjontaa. ELY-keskuksen vuoro Kalajoelta Lohtajalle lähtee klo 15.15, ja Lohtajalla on vaihtoyhteys Kokkolaan klo 16.10 lähtevään kaupunkiliikenteen vuoroon. Kokkolasta klo 15.15 lähtevältä kaupunkiliikenteen vuorolta on vaihtoyhteys Lohtajalta Kalajoelle klo 16.05 lähtevään ELY-keskuksen vuoroon. Vuorot ovat avoimia kaikille matkustajille.

Toisen asteen opiskelijoiden kulkeminen Kokkolan ja Kalajoen välillä vaikeutui elokuussa 2025 markkinaehtoisten vuorojen lakattua. Opiskelijoille on järjestetty korvaava kuljetus Lohtajalta Kokkolaan, mutta kuljetus ei ole ollut muille matkustajille avoin. Nyt käynnistyvät uudet vuorot mahdollistavat myös muiden matkustajien kulkemisen iltapäivisin Kokkolan ja Kalajoen välillä.

Vuorot käynnistyvät maanantaina 6.10.2025 ja ne liikennöidään arkipäivisin 31.5.2026 saakka. Vuoroja liikennöi Wiimax Oy. ELY-keskus selvittää parhaillaan, miten Kokkolan ja Kalajoen välinen liikenne järjestetään elokuusta 2026 alkaen.

Iltapäivien vuorotarjonta Oulun ja Kalajoen välillä paranee

Nykyisten vuorojen aikatauluja muutetaan siten, että Oulusta Kalajoelle syntyy uusi yhteys arkipäivisin. Yhteys on vaihdollinen, ja autoa vaihdetaan Raahessa. Vuoro Oulusta Raaheen lähtee klo 15.15, ja vuoro Raahesta Kalajoelle saapuu klo 17.25. Vaihdollinen yhteys ajetaan ensimmäistä kertaa maanantaina 6.10.2025. Vuoroja liikennöi Wiimax Oy.

Samalla lakkaavat kouluvuoden aikaisina lomapäivinä kulkeneet vuorot Kalajoelta Raaheen klo 6.40 ja 13.00 sekä Raahesta Kalajoelle klo 7.45 ja 14.05. Vuorot ajetaan jatkossa vain koulujen kesäloman aikana. Aamuvuoroja ei enää tarvita, koska ne on korvattu muulla liikenteellä. Pelkkien iltapäivävuorojen hankinta taas ei ole enää perusteltua.

Aikataulut ja lipputuotteet

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta kausi- tai sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Kausilippuja on saatavilla Oulun ja Raahen välisiin linja-autovuoroihin. Kausilipulla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti Wiimax Oy:n linja-autovuoroissa.