Kahdeksan Nimlaksen yritystä Komu Homesin kumppaniksi – tavoitteena asumisviihtyvyys ja kiinteistöjen arvon turvaaminen
Asuinkiinteistöjohtamisen palveluyhtiö Komu Homes on solminut kumppanuussopimuksen kahdeksan Nimlakseen kuuluvan yhtiön kanssa. Sopimus kattaa Komun hallinnoiman kasvavan kiinteistökannan talotekniset palvelut - LVI:n, sähkön, automaation, jäähdytyksen sekä paloturvapalvelut pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.
Komun manageroiman tuhansista asunnoista koostuvan kokonaisuuden taloteknisistä palveluista vastaavat Nimlaksen yhtiöt Assonant, Cervius Group, FireSec, KT-Paloturvapalvelut, Kylmäkolmonen, LVI-Trio, Optimation Finland ja Quattroservices Tampere.
Nimlas kokoaa talotekniikkalajien erikoisosaajat
Nimlaksen yrittäjävetoiset yhtiöt tuovat yhteen kaikki talotekniikan osa-alueet asiakkaan tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Jokaisella yhtiöllä on kasvollinen johtaja, joka on tiiviisti mukana arjessa ja asiakastyössä. Tämä malli takaa ripeän palvelun ja korkean asiakastyytyväisyyden.
"Halusimme helpon reitin rakentaa Komulle ketterä ja luotettava alihankkijaverkosto. Nimlaksen kumppanuusmalli sopii erinomaisesti Komun tyyliselle nopealiikkeiselle kasvuyritykselle, joka arvostaa joustavuutta ja ketterää toimintaa", sanoo Komun operaatio- ja asiakkuusjohtaja Veera Kampman.
Asumisviihtyvyys keskiössä
Komu Homesin tavoitteena on tarjota asukkailleen miellyttäviä ja moitteettomia asumisolosuhteita. Palvelualttiit ammattilaiset ja hyvin toimiva talotekniikka luovat perustan arjen sujuvuudelle ja viihtyisälle asumiselle.
”Kun kyseessä on asuminen ja kodit, miellyttävät olosuhteet ovat kaiken a ja o. Nimlas tukee Komun missiota tarjota asukkaille hieman parempaa tulevaisuuden asumista”, Kampman kertoo.
Kiinteistöjen arvoa turvaamassa
Komu manageroi kasvavaa asuntokantaa kiinteistönomistajien puolesta. Ennakoiva huolto ovat keskeinen osa kiinteistöjen arvon säilyttämistä.
”Taloteknisten järjestelmien kunnossapidon kannalta hyvä kumppaniverkosto muodostaa perustan kiinteistön pitkäjänteiselle ylläpidolle. Alan ammattilaiset rinnallamme luovat myös lisäarvoa kiinteistönomistajille. Yhteistyö Nimlaksen yhtiöiden kanssa varmistaa sujuvan arjen, ennakoi haasteet ja tukee kiinteistön arvoa pitkällä tähtäimellä, Komun Veera Kampman sanoo.”
Komun asiakkaat arvostavat sitä, että heidän kiinteistöistään huolehtivat alansa sitoutuneimmat tekijät. Komun kanssa solmittu sopimus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka Nimlas pystyy tuomaan yhteen eri talotekniikkalajien erikoisosaajat asiakkaan eduksi, summaa Nimlaksen myyntijohtaja Sakari Rahtu.
Sakari Rahtu
Myyntijohtaja, Palvelut
Nimlas
Puh:040 532 6262
sakari.rahtu@nimlas.fi
Nimlas - Talotekniikan terävin kärki.
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).
Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.
