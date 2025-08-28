Varma lisää sijoituksiaan kasvuyhtiöihin – neljä uutta sijoitusta lupaaviin kotimaisiin yhtiöihin

Varma on lähtenyt sijoittajana mukaan neljään kotimaiseen kasvuyritykseen osallistumalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin rahoituskierroksiin. Yhtiöt ovat satelliittivalmistaja ReOrbit, pilvipalveluyritys DataCrunch, akkuteknologiayhtiö IONCOR ja kvanttitietokoneyhtiö IQM.

– Pääomasijoitukset listaamattomiin kasvuyrityksiin ovat keskeinen osa nykyaikaista pääomamarkkinaa. Sijoittaminen kasvuyrityksiin tarjoaa myös turvaavuutta, jota eläkeyhtiön sijoitustoiminnalta edellytetään. Meille oman pääoman sijoitukset ovat myös luonnollisin paikka rahoittaa suomalaista kasvua, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.

Sijoitukset kasvuyrityksiin käyvät läpi tiukan seulan

Kotimaasta löytyy tällä hetkellä paljon kiinnostavia kasvuyhtiöitä, jotka pärjäävät hyvin vertailussa kansainvälisten sijoitusmahdollisuuksien kanssa. Hajauttamisen näkökulmasta etuna on myös se, että kasvuyritysten tuotto ei välttämättä heijasta osakemarkkinoiden tai kiinteistö kehitystä. Tämä vähentää sijoitussalkun kokonaisriskiä.

– Teemme sijoituksia kasvuyhtiöihin, joilla näemme yhtiöiden riskiprofiiliin nähden hyviä tuottomahdollisuuksia ja potentiaalia liiketoiminnan kansainväliseen laajentumiseen. Jokainen sijoitus käy läpi tiukan seulan sijoitusperiaatteidemme mukaisesti, Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther sanoo.

– Tuottohakuiset sijoitukset kasvuyhtiöihin ovat luonnollisesti korkeamman riskin sijoituksia laajassa pääomasijoitussalkussamme. Samalla ne kuitenkin toimivat hajauttavana elementtinä, mikä voi parantaa pääomasijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta. Saamme hajautushyötyjä ja samalla mahdollisuuden osallistua innovaatioiden syntymiseen, Walther kertoo.

Pääomasijoitussalkkuun kvanttiteknologiaa ja satelliittiohjelmistoja

Kaikkia Varman tekemiä kasvusijoituksia yhdistää näkemys yritysten mahdollisuudesta nousta isoksi toimijaksi omalla liiketoiminta-alueellaan. Yrityksillä voi olla myös potentiaalia nousta strategisesti tärkeäksi osaajaksi koko Euroopan kilpailukyvyn kannalta.

Näistä neljästä yrityksestä suurimman kokonaisrahoituksen on kerännyt kvanttitietokoneyritys IQM, joka tarjoaa kvanttitietokoneita ja pilvipalvelua suurta tehoa vaativille laskentakeskuksille, tutkimuslaboratorioille, yliopistoille ja yrityksille. Nyt julkistettu rahoitus mahdollistaa kansainvälisen kasvun lisäksi lisäinvestoinnit sirutuotantoon Suomessa sekä tukee yrityksen tutkimus- ja kehitystyötä. Varma oli sijoittajana yhtiössä jo ennen tuoretta rahoituskierrosta.

Satelliittiyhtiö ReOrbit on esimerkki avaruus- ja puolustusteknologian ympärille syntyvästä uudenlaisesta liiketoiminnasta, jolla on tärkeä rooli myös yhteiskunnan vakauden ylläpitämisessä. ReOrbitin valmistamat satelliitit ja kansallisen turvallisuuden tiedonhallintaratkaisut mahdollistavat niiden itsenäisen hallinnan, mikä turvaa kriittisesti tärkeitä tietoliikenneyhteyksiä myös geopoliittisesti muuttuvassa ympäristössä.

Pilvipalveluja uusiutuvalla energialla ja liikenteen sähköistymistä

Pilvipalveluja tarjoavan DataCrunchin kasvupotentiaali perustuu tekoälysovellusten kasvavaan tarpeeseen laskentakapasiteetille, eli tietokoneiden ja palvelinkeskusten kyvylle prosessoida valtavia datamääriä ja ajaa tekoälymalleja. Laskentatehosta on Euroopassa pulaa. DataCrunch hyödyntää datakeskusten sähkösopimuksissaan uusiutuvia energialähteitä, ja näin se sopii periaatteiltaan hyvin myös omiin vastuullisuustavoitteisiimme.

Akkujärjestelmien valmistaja IONCOR eriytyi hiljattain autoteollisuudessa toimivasta Valmet Automotivesta. Yrityksen kasvun mahdollisuudet nähdään erityisesti raskaan liikenteen, hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden sähköistämisessä.

Yhteistyö tiivistynyt kotimaisten kasvuyritysten ja sijoittajien kesken

Varma on kasvuyrityksissä mukana vähemmistösijoittajana, jonka sijoitushorisontti on pitkä ja jatkorahoituskyky vahva. Kotimainen rahoitus on edellytys erityisesti aikaisen vaiheen kasvuyhtiöiden mahdollisuuksille.

– On hienoa, että yhteistyö on tiivistynyt suomalaisten kasvuyrittäjien, kotimaisten kasvurahastojen sekä myös muiden sijoittajien kanssa. Saamme aikaan tuloksia tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä, Markus Aho sanoo.

Ulkomaiset sijoittajat voivat tuoda mukanaan kontakteja ja kansainvälistymisen osaamista. Vakaa, paikallinen eläkeyhtiö sijoittajana on ulkomaisille sijoittajille usein merkki luotettavasta ja hyvästä yrityksestä.

Sijoittaminen kasvuyrityksiin linjassa eläkeuudistuksen kanssa

Valmisteilla oleva eläkeuudistus lisää eläkeyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa varoja tuottohakuisesti. Kasvuyrityksiin sijoittaminen vastaa näin tavoitteiltaan myös eläkeuudistuksen tavoitteita. Kykymme kantaa riskiä myös tuottohakuisemmassa sijoitusympäristössä on erinomainen Varman vahvan vakavaraisuuden ansiosta.

Varman kaikista sijoituksista noin 20 prosenttia on sijoitettuna Suomeen. Listaamattomien kasvusijoitusten osuus Varman koko sijoitussalkusta on ollut kasvava.