Varma lisää sijoituksiaan kasvuyhtiöihin – neljä uutta sijoitusta lupaaviin kotimaisiin yhtiöihin
Listaamattomat kasvusijoitukset ovat olennainen osa Varman sijoitustoimintaa. Tänä syksynä Varma on ollut mukana sijoittajana mahdollistamassa kasvua jo neljässä kotimaisessa kasvuyhtiössä. Sijoittaminen lupaaviin, kotimaisiin yrityksiin tukee eläkevarojen tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista ja samalla suomalaista osaamista.
Varma on lähtenyt sijoittajana mukaan neljään kotimaiseen kasvuyritykseen osallistumalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin rahoituskierroksiin. Yhtiöt ovat satelliittivalmistaja ReOrbit, pilvipalveluyritys DataCrunch, akkuteknologiayhtiö IONCOR ja kvanttitietokoneyhtiö IQM.
– Pääomasijoitukset listaamattomiin kasvuyrityksiin ovat keskeinen osa nykyaikaista pääomamarkkinaa. Sijoittaminen kasvuyrityksiin tarjoaa myös turvaavuutta, jota eläkeyhtiön sijoitustoiminnalta edellytetään. Meille oman pääoman sijoitukset ovat myös luonnollisin paikka rahoittaa suomalaista kasvua, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.
Sijoitukset kasvuyrityksiin käyvät läpi tiukan seulan
Kotimaasta löytyy tällä hetkellä paljon kiinnostavia kasvuyhtiöitä, jotka pärjäävät hyvin vertailussa kansainvälisten sijoitusmahdollisuuksien kanssa. Hajauttamisen näkökulmasta etuna on myös se, että kasvuyritysten tuotto ei välttämättä heijasta osakemarkkinoiden tai kiinteistö kehitystä. Tämä vähentää sijoitussalkun kokonaisriskiä.
– Teemme sijoituksia kasvuyhtiöihin, joilla näemme yhtiöiden riskiprofiiliin nähden hyviä tuottomahdollisuuksia ja potentiaalia liiketoiminnan kansainväliseen laajentumiseen. Jokainen sijoitus käy läpi tiukan seulan sijoitusperiaatteidemme mukaisesti, Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther sanoo.
– Tuottohakuiset sijoitukset kasvuyhtiöihin ovat luonnollisesti korkeamman riskin sijoituksia laajassa pääomasijoitussalkussamme. Samalla ne kuitenkin toimivat hajauttavana elementtinä, mikä voi parantaa pääomasijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta. Saamme hajautushyötyjä ja samalla mahdollisuuden osallistua innovaatioiden syntymiseen, Walther kertoo.
Pääomasijoitussalkkuun kvanttiteknologiaa ja satelliittiohjelmistoja
Kaikkia Varman tekemiä kasvusijoituksia yhdistää näkemys yritysten mahdollisuudesta nousta isoksi toimijaksi omalla liiketoiminta-alueellaan. Yrityksillä voi olla myös potentiaalia nousta strategisesti tärkeäksi osaajaksi koko Euroopan kilpailukyvyn kannalta.
Näistä neljästä yrityksestä suurimman kokonaisrahoituksen on kerännyt kvanttitietokoneyritys IQM, joka tarjoaa kvanttitietokoneita ja pilvipalvelua suurta tehoa vaativille laskentakeskuksille, tutkimuslaboratorioille, yliopistoille ja yrityksille. Nyt julkistettu rahoitus mahdollistaa kansainvälisen kasvun lisäksi lisäinvestoinnit sirutuotantoon Suomessa sekä tukee yrityksen tutkimus- ja kehitystyötä. Varma oli sijoittajana yhtiössä jo ennen tuoretta rahoituskierrosta.
Satelliittiyhtiö ReOrbit on esimerkki avaruus- ja puolustusteknologian ympärille syntyvästä uudenlaisesta liiketoiminnasta, jolla on tärkeä rooli myös yhteiskunnan vakauden ylläpitämisessä. ReOrbitin valmistamat satelliitit ja kansallisen turvallisuuden tiedonhallintaratkaisut mahdollistavat niiden itsenäisen hallinnan, mikä turvaa kriittisesti tärkeitä tietoliikenneyhteyksiä myös geopoliittisesti muuttuvassa ympäristössä.
Pilvipalveluja uusiutuvalla energialla ja liikenteen sähköistymistä
Pilvipalveluja tarjoavan DataCrunchin kasvupotentiaali perustuu tekoälysovellusten kasvavaan tarpeeseen laskentakapasiteetille, eli tietokoneiden ja palvelinkeskusten kyvylle prosessoida valtavia datamääriä ja ajaa tekoälymalleja. Laskentatehosta on Euroopassa pulaa. DataCrunch hyödyntää datakeskusten sähkösopimuksissaan uusiutuvia energialähteitä, ja näin se sopii periaatteiltaan hyvin myös omiin vastuullisuustavoitteisiimme.
Akkujärjestelmien valmistaja IONCOR eriytyi hiljattain autoteollisuudessa toimivasta Valmet Automotivesta. Yrityksen kasvun mahdollisuudet nähdään erityisesti raskaan liikenteen, hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden sähköistämisessä.
Yhteistyö tiivistynyt kotimaisten kasvuyritysten ja sijoittajien kesken
Varma on kasvuyrityksissä mukana vähemmistösijoittajana, jonka sijoitushorisontti on pitkä ja jatkorahoituskyky vahva. Kotimainen rahoitus on edellytys erityisesti aikaisen vaiheen kasvuyhtiöiden mahdollisuuksille.
– On hienoa, että yhteistyö on tiivistynyt suomalaisten kasvuyrittäjien, kotimaisten kasvurahastojen sekä myös muiden sijoittajien kanssa. Saamme aikaan tuloksia tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä, Markus Aho sanoo.
Ulkomaiset sijoittajat voivat tuoda mukanaan kontakteja ja kansainvälistymisen osaamista. Vakaa, paikallinen eläkeyhtiö sijoittajana on ulkomaisille sijoittajille usein merkki luotettavasta ja hyvästä yrityksestä.
Sijoittaminen kasvuyrityksiin linjassa eläkeuudistuksen kanssa
Valmisteilla oleva eläkeuudistus lisää eläkeyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa varoja tuottohakuisesti. Kasvuyrityksiin sijoittaminen vastaa näin tavoitteiltaan myös eläkeuudistuksen tavoitteita. Kykymme kantaa riskiä myös tuottohakuisemmassa sijoitusympäristössä on erinomainen Varman vahvan vakavaraisuuden ansiosta.
Varman kaikista sijoituksista noin 20 prosenttia on sijoitettuna Suomeen. Listaamattomien kasvusijoitusten osuus Varman koko sijoitussalkusta on ollut kasvava.
Yhteyshenkilöt
Tommi WaltherSijoitusjohtajaPuh:040 5019 975tommi.walther@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 993 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2025 lopussa 64,9 miljardia euroa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Varman työkykykyselyt: Lähes 40 prosenttia työntekijöistä kokee merkittävää kognitiivista kuormitusta28.8.2025 08:45:31 EEST | Tiedote
Varman tuore analyysi lähes 32 000 työntekijän vastauksista asiakasorganisaatioidemme työkykykyselyissä tuo esiin havaintoja työn voimavaroista ja kuormitustekijöistä. Vaikka työntekijöiden työkyky on keskimäärin hyvällä tasolla, noin joka neljäs arvioi työkykynsä korkeintaan kohtalaiseksi.
Varmas placeringar avkastade 1,7 procent – finska aktier presterade bäst15.8.2025 09:01:45 EEST | Pressmeddelande
Av Varmas placeringar slutade alla tillgångsslag på plus vid utgången av det första halvåret. Rädslan för höga importtullar ledde till ihållande osäkerhet på placeringsmarknaden, men reaktionerna blev ändå måttliga under årets första hälft. Den största faktorn som påverkade placeringsavkastningen var dollarns försvagade värde.
Varman sijoitukset tuottivat 1,7 prosenttia – Suomalaisosakkeet tuottokärjessä15.8.2025 09:01:45 EEST | Tiedote
Varman sijoituksista kaikki omaisuuslajit päätyivät plussalle ensimmäisen vuosipuoliskon päätteeksi. Pelko korkeista tuontitulleista piti yllä epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla, mutta reaktiot jäivät silti alkuvuonna maltillisiksi. Dollarin arvon heikentyminen oli suurin sijoitustuottoihin vaikuttanut tekijä.
1.7 per cent return on Varma’s investments – Finnish equities yielded the best returns15.8.2025 09:01:45 EEST | Press release
All asset classes in Varma’s investments yielded positive returns in January–June 2025. Fears of high import tariffs upheld uncertainty in the investment markets, but the reactions were nevertheless moderate in the first half of the year. The biggest factor affecting investment returns was the weak US dollar.
Muistutuskutsu medialle: Varman puolivuositulos 2025 ja tuontitullien vaikutukset13.8.2025 12:22:23 EEST | Kutsu
Varma julkistaa vuoden 2025 puolivuosituloksen perjantaina 15.8.2025 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme