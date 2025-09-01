Fira toteuttaa asuinkerrostalon Eden Asunnoille Kivenlahteen
Rakentamisen palveluyhtiö Fira toteuttaa kehittämänsä asuinkerrostalokohteen Taaleri Kiinteistöjen ja Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan perustamalle yhteisyritys Eden Asunnot Ky:lle. Espoon Kivenlahdessa sijaitsevan Meriusva 4:n rakentaminen alkaa heti.
Meriusva-hanke toteutetaan Firan hankekehitysmallilla, jossa Fira vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena avaimet käteen -periaatteella. Urakkamuotona on KVR. Hanketta on kehitetty Firalla tontin hankinnasta alkaen.
Kohteissa hyödynnetään Firan asuntokirjastoa sekä muita teollisen rakentamisen menetelmiä, joiden avulla sekä kustannustasoa että rakentamisen läpimenoaikaa on saatu pienettyä. Firan asuntokohteet luovutetaan nollavirheluovutuksena.
- Kivenlahti on vahvasti kasvava ja kehittyvä merellinen asuinalue pääkaupunkiseudulla. Vakiintuneen asuinalueen kylkeen kehitetään uusia ja laadukkaita vuokra-asuntoja vanhemman rakennuskannan viereen. Pääsemme varhaisessa vaiheessa rakennuttamaan uusia vuokra-asuntoja alueelle, jonka vetovoima kasvaa. Kohde sopii erinomaisesti sijoitusstrategiaamme, sanoo Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.
- Kivenlahden Meriusva kertoo Firan osaamisesta sekä hankekehityksen että teollisen rakentamisen osalta. Hyvällä suunnittelulla päästään kustannustehokkuuteen vastuullisuudesta tai laadusta tinkimättä. Kohde on myös fiksu esimerkki täydennysrakentamisesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit tarvitsevat paljon tämän kaltaisia kohteita tulevina vuosina, kertoo Firan asuntorakentamisen johtaja Topi Laine.
Kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo rakentuu metroaseman välittömään läheisyyteen vanhan pysäköintialueen paikalle. Kohteeseen tulee kaikkiaan 42 asuntoa yksiöstä neliöön. Talon energialuokka on A ja kohteelle tavoitellaan BREEAM In Use -sertifikaattia. Lisäksi kohde rakennetaan EU-taksonomian mukaisesti.
Rakentaminen alkaa välittömästi.
Fira lyhyesti
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 248,9 miljoonaa euroa vuonna 2024. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.
