Susijengin historiallinen EM-saavutus kansien väliin
Tammi julkaisee 13. marraskuuta 2025 Hippo Taatilan ja Mika Wickströmin teoksen Susijengi – Pohjolan ylpeys.
Susijengi teki historiaa vuoden 2025 EM-kisoissa yltämällä supertähtensä Lauri Markkasen johdolla mitalipeleihin asti kaatamalla matkan varrella mm. maailman parhaan pelaajan Nikola Jokićin johtaman Serbian. Vaan mikä kansaa villitsevä Susijengi oikein on, mistä joukkueen tarina alkoi ja ketkä ovat olleet sen arkkitehtejä ja voimahahmoja?
Kirja vie lukijansa yli kaksikymmenvuotiselle urheilumatkalle, jonka aikana suomalainen koripallo kohoaa Euroopan mutasarjoista EM-mitalipeleihin ja salamavalojen välkkeeseen. Ääneen pääsevät kaikki joukkueen tarinassa merkittäviä rooleja näytelleet hahmot aina Henrik Dettmannista Hanno Möttölään, Teemu Rannikosta Petteri Koposeen ja Sasu Salinista Lauri Markkaseen.
Susijengi – Pohjolan ylpeys on täydennetty laitos Susijengi 2023 -kirjasta ja sisältää neljä kokonaan uutta lukua, jotka käsittelevät mm. vuoden 2025 Tampereen ja Riian EM-kisoja.
"Susijengin kasvua ja ilmiön kehittymistä on ollut etuoikeus seurata kulisseissa viimeisen 20 vuoden aikana. EM-mitalipelien myötä Susijengi pelasi itsensä lopullisesti koko kansan tietoisuuteen ja suurten suomalaisten urheilutarinoiden aarteistoon. Näitä käänteitä on ilo tallentaa jälkipolvien muisteltavaksi", toteaa Hippo Taatila.
"Susijengin kulttuuri on rakentunut pitkän aikavälin kasvutarinana. Yhteiset päämäärät ja koko joukkueen toimiminen samaan suuntaan on poikkeuksellisen vahvaa. Erityisyys huomattiin maailmallakin viimeistään nyt, kun Susijengi taisteli itsensä mitalipeleihin", hehkuttaa Tammen toimitusjohtaja Timo Julkunen.
Hippo Taatila on Susijengin pitkäaikainen tiedottaja, tietokirjailija ja freelance-kirjoittaja.
Mika Wickström on kirjailija, jolta on aiemmin julkaistu niin proosaa kuin tietokirjallisuutta.
Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.
