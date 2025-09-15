Susijengin historiallinen EM-saavutus kansien väliin

KUTSU: Langennut legenda – Mika Myllylä -kirjan tiedotustilaisuus 12.8.2025 12:01:34 EEST | Kutsu

Tervetuloa Marko Lempisen kirjoittaman Langennut legenda – Mika Myllylä -kirjan tiedotustilaisuuteen perjantaina 12.9. klo 14 alkaen Urheilumuseo Tahtoon (Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki). Läsnä tilaisuudessa ovat kirjan kirjoittaja Marko Lempinen, Mika Myllylän ex-vaimo Suvi Paavola sekä Myllylän ja Paavolan lapset Benjami Myllylä, Olivia Myllylä ja Wiljami Myllylä. Kesällä 2011 vain 41 vuoden iässä edesmennyt Mika Myllylä jäi historiaan yhtenä Suomen kaikkien aikojen suurimmista hiihtäjistä sekä myyttisenä kansallissankarina, jonka tragedia kosketti laajasti kansalaisia. Langennut legenda -teos paljastaa paljon uutta Myllylän elämän erilaisista kipupisteistä ja valinnoista. Se auttaa esimerkiksi ymmärtämään, miksi häpeä ja riittämättömyyden tunne kalvoivat herkkää persoonaa jo ennen menestysvuosia – ja miksi hän turvautui dopingin käyttöön 1990-luvulla. ”Teos on paitsi suuri kunnianosoitus Mika Myllylälle myös tärkeä yhteiskunnallinen puheenvuoro urheilun, terveyde