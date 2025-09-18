Ulkomaisten investointien määrä kasvoi Suomessa – FDI-varanto nousi 83,5 miljardiin euroon
Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2024, jolloin ulkomaisten suorien sijoitusten (FDI) varanto kasvoi 2,4 miljardilla eurolla ja oli vuoden lopussa 83,5 miljardia euroa.
FDI-varanto (Foreign Direct Investment stock) tarkoittaa kaikkien Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten kokonaisarvoa tiettynä ajankohtana. Se sisältää sekä uudet että jatkoinvestoinnit, yritysostot ja muut pääomavirrat, jotka ulkomaiset yritykset ovat sijoittaneet näiden Suomen yksiköihin. Vaikka suunta on positiivinen, Suomen talous kaipaa kipeästi lisää ulkomaisia investointeja. Suomessa ulkomaisten investointien osuus BKT:sta on vain noin 30 % kun se esimerkiksi Ruotsissa on 74 %.
– Julkisuudessa on ollut esillä monia isoja hankkeita, joista on jo saatettu tehdä investointipäätös, kuten datakeskuksia ja vihreän siirtymän projekteja. Ne eivät kuitenkaan vielä näy virallisissa luvuissa, koska virallisiin lukuihin kirjataan vain toteutuneet pääomavirrat. Investointiprosessit ovat pitkiä ja vievät usein vuosia toteutuakseen. Invest in Finland verkostoineen tekee tätä pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä ulkomaisten investointien edistämiseksi. Investointiprojektien realisoitumiselle on tärkeää, että Suomi säilyttää toimintaympäristön vakauden ja ennustettavuuden yli hallituskausien, sanoo Invest in Finlandin asiantuntija Kaija Laitinen.
Ulkomaisten investointien varantoon vaikuttavat monet konsernien sisäiset järjestelyt ja yrityskaupat. Ehkä vieläkin tärkeämpää kuin seurata investointien varannon kehitystä, on katsoa mitä tapahtuu ulkomaalaisomisteisten yritysten ja työpaikkojen määrässä.
Uusia investointeja etenkin palveluihin, terveyteen ja puhtaaseen teknologiaan
Vuoden 2025 tammi–elokuussa ulkomaisten investointiprojektien kasvusuunta on jatkunut vahvana: uusia ulkomaisia yrityksiä ja täällä jo olevien ulkomaisten yritysten jatkoinvestointeja, on Invest in Finlandissa kirjattu 62 enemmän (300 kpl) kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024 (238 kpl).
– Tänä vuonna ulkomaisia investointeja on tehty eniten liike-elämän palveluihin, terveys ja -hoiva-alalle, vähittäiskauppaan, digitalisaatioon sekä puhtaaseen teknologiaan, Laitinen kertoo.
Ruotsi on ollut jo pitkään Suomen tärkein suorien sijoitusten lähtömaa: vuoden 2024 lopussa neljännes Suomeen suuntautuneista ulkomaisista suorista sijoituksista, yhteensä 20,7 miljardia euroa, tuli Ruotsista. Eniten investointiprojekteja on tänäkin vuonna tullut Ruotsista (90). Ruotsin jälkeen suurimpia lähtömaita ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Tanska ja Norja.
Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat merkittäviä Suomen työllisyydelle: niihin syntyi 2010–2023 yhteensä 109 000 uutta työpaikkaa, ja vuonna 2023 ne kattoivat 21 % yksityisen sektorin työpaikoista (yhteensä 321 000).
Avainsanat
