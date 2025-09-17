Mikko Kiiskilän kirja paljastaa vanginvartijan työn todellisuuden ja Rikosseuraamuslaitoksen vaietut ongelmat
Pitkän uran Suomen suurimmassa vankilassa tehnyt Mikko Kiiskilä kuvaa tänään julkaistussa kirjassaan Vanginvartija (Bazar) vastuun ja väkivallan täyteistä työtään ja traagisia ihmiskohtaloita vankilan muurien takana. Myös luottamusmiehenä toiminut Kiiskilä käy kirjassaan läpi monia tilanteita, joihin työnantaja eli Rikosseuraamuslaitos ei ole puuttunut toivotulla tavalla.
Mikko Kiiskilä kouluttautui vanginvartijaksi, koska hän halusi itselleen pitkän ja kapean valtion leivän. Ne hän saikin, mutta sen lisäksi pakettiin kuuluivat liian pienet resurssit, jähmeä hallintokoneisto, puuttumattomuuden kulttuuri ja väkivallan uhka, joka ei rajoittunut vain työpaikalle.
Kirjassaan Vanginvartija Kiiskilä kertoo uransa alusta ja sen monista vaiheista Helsingin vankilassa, tuttavallisemmin Sörkassa. Hänen tarinassaan tulevat esiin niin vanginvartijan työn valo- kuin varjopuoletkin: työ on merkityksellistä, mutta toisaalta vartijoihin kohdistuu kiusaamista, uhkailua, väkivaltaa, maalittamista ja perättömiä rikossyytteitä.
”Sörkan työkaverit olivat kirjava joukko erilaisia ihmisiä, joista osa on ollut minulle hienoja roolimalleja ja esikuvia sekä työelämässä että siviilissä. Suurin osa oli rautaisia ammattilaisia”, Mikko Kiiskilä kertoo kirjassaan ja jatkaa: ”Muutama kollega vaikutti omistaneen virkauransa toisten elämän hankaloittamiseen ja työkavereiden kiusaamiseen. Vuodesta toiseen samat nimet nousivat esille, kun kahvipöydissä virisi keskustelu työpaikkakiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä tai vasikoinnista. Työnantajan haluttomuus ja kyvyttömyys puuttua asioihin oli hämmentävää.”
Omakohtaisesti Kiiskilä koki tämän ensimmäisen kerran tultuaan perättömästi syytetyksi vanki Juha Valjakkalan pahoinpitelystä vuonna 2014. Tapaus eteni oikeuskäsittelyyn, jossa syytteet kaatuivat näytön puutteessa ja Kiiskilän virantoimituksesta pidättäminen peruttiin.
Mikko Kiiskilän rajujen kokemusten lisäksi kirjasta välittyy myös kuva vankiaineksen muuttumisesta, nuorten rikollisuudesta, ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja vankeinhoidon muutoksista.
Mikko Kiiskilä (s. 1976) on koulutukseltaan sosionomi ja työskenteli ravintola-alalla ennen hakeutumistaan vanginvartijaksi. Hän ehti työskennellä Helsingin vankilassa lähes pari vuosikymmentä ennen irtisanoutumistaan. Nykyisin hän työskentelee sosiaalialalla lasten, nuorten ja perheiden parissa.
Mikko Kiiskilä: Vanginvartija
Ilmestymispäivä 24.9.2025
Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana (lukija Tuukka Haapaniemi)
