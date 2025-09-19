Posiolle rakentuu 25 MW:n sähkövarasto

Sähkövarastot yleistyvät nopeasti ja Carunan jakeluverkkoon liitetään yhä enemmän teollisen kokoluokan akkuja, joiden kapasiteetti on usein yli megawatin. Toistaiseksi teholtaan suurin sähkövarasto Carunan alueella on Posiolle rakentuva 25 MW ja kapasiteetiltaan 50 MWh sähkövarasto.

Posion sähkövarasto on ensimmäinen suoraan 110 kV Carunan jakeluverkkoon liitettävä sähkövarastohanke. Sähkövarasto sijaitsee tuulivoimapainotteisella alueella, jolloin se palvelee joustavasti energiajärjestelmän osana.

– Sähkövarastojen rooli kasvaa energiajärjestelmässä, etenkin kun uusiutuvaa ja säästä riippuvaista sähköntuotantoa lisätään verkossa. Posiolle tuleva sähkövarasto mahdollistaa sähkön varastoinnin edullisina tunteina ja purkamisen verkkoon kalliina tunteina. Tämän lisäksi akku pystyy osallistumaan useille reservimarkkinapaikoille, jossa sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainotetaan reaaliajassa kantaverkkoyhtiön hallinnoimana, sanoo Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Lauri Virtanen.

Sähkönjakeluverkkojen näkökulmasta sähkövarastot lisäävät paikallisten verkkojen kuormitusta, sillä jakeluverkoissa on varauduttava sähkövarastojen merkittäviin purku- ja lataustehoihin. Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa verkon vahvistusinvestointeja, joilla nostetaan jakeluverkkojen kapasiteettia.

Sähkövarastoissa, jotka liitetään 110 kV verkkoon, hyödynnetään toimintoa, joka mahdollistaa jännitteen älykkään ohjauksen.

– Tämä on erityisen tärkeää Koillismaalla, missä pitkät siirtoyhteydet altistavat verkon jänniteheilahteluille. Myös pienempiä sähkövarastoja voidaan hyödyntää paikallisen jännitteen hallinnassa, sanoo Virtanen.