Hyvinvointialueelle uusi nuorisovaltuusto
Aluehallitus nimitti tänään 30.9. kokouksessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen osalta Keski-Suomen nuorisovaltuustoon jäsenet. Nuorisovaltuusto on yhteinen Keski-Suomen liiton kanssa. Jäsenet nimettiin kuntien ehdotusten perusteella.
Nuorisovaltuusto nimetään vuosittain. Sen tehtävänä on vahvistaa nuorten äänen kuulumista hyvinvointialueen päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus, se antaa lausuntoja valmisteltaviin päätöksiin ja sen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus aluevaltuustossa.
Nuorisovaltuustossa on kuntien esittämien jäsenten lisäksi kuusi paikkaa, joita ei ole sidottu kuntien ehdotuksiin. Näille niin sanotuille vapaapaikoille tullaan etsimään jäseniä marraskuussa järjestöjen ja seurakuntien kautta.
Nykyisin nuorisovaltuustossa on yksi paikka kuntaa kohden kun aiemmin paikkoja oli kaksi. Paikkamäärä muuttui toimielinuudistuksessa, jossa tiivistetiin kauttaaltaan hyvinvointialueen toimielirakennetta.
Nuorisovaltuuston jäsenet kunnittain (suluissa henkilökohtainen varajäsen)
- Hankasalmi Fernanda Souza de Andrade (Kielo Rokka)
- Joutsa Helinä Viro (Urho Soilu)
- Jyväskylä Urho Vihriälä
- Jämsä Linnea Savolainen
- Kannonkoski Milja Kotilainen (Lumia Nikki)
- Karstula Kamilla Leppänen (Vilma Savola)
- Keuruu Oona Ruotsalainen (Lyydia Hetekorpi)
- Kivijärvi Iida Manninen (Oona Manninen)
- Konnevesi Kaisla Puttonen (Mona Honkonen)
- Kyyjärvi Bertta Humalajoki (Elsa Nissinen)
- Laukaa Jakob Wallenberg (Veeti Tuomaala)
- Muurame Tinja Reponen (Iida-Maija Bucht)
- Petäjävesi Ada Pirnes (Iitu Laukkarinen)
- Pihtipudas Alisa Pasanen (Seelapella Paananen)
- Saarijärvi Joel Mikkonen (Taisto Rutanen)
- Toivakka Tilda Hämäläinen (Maija Kuustie)
- Uurainen Julia Virtanen (Kerttu Tuomanen)
- Viitasaari Martta Hiltunen (Wilma Niskanen)
- Äänekoski Santtu Rossi (Saimi Riikonen)
Kinnulasta, Luhangasta ja Multialta ei ole tullut esityksiä nuorisovaltuuston jäseniksi.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025273 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073
Avainsanat
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Jyväskylän selviämisasema on suljettuna 19.–24.10. ja 9.–14.11.30.9.2025 15:37:04 EEST | Tiedote
Jyväskylässä sijaitseva selviämisasema (Keskussairaalantie 20 B) on suljettuna Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilökunnan lomautusten vuoksi seuraavina ajankohtina: sunnuntaista 19.10. kello 20.30 perjantaihin 24.10. kello 7.30 sunnuntaista 9.11. kello 20.30 perjantaihin 14.11. klo 7.30.
Hanke nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi käynnistyy Keski-Suomen hyvinvointialueella30.9.2025 14:57:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut nuorten huumekuolemien ehkäisemisen hankkeeseen valtionavustusta 225 000 euroa vuosille 2025–2027 Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM). Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti ilman omarahoitusosuutta. Hanke käynnistyy lokakuun 2025 alussa.
Pelastuslaitokset kouluttivat yhteistyöllä uusia vesisukeltajia – alueellinen kurssi toi uusia osaajia neljään maakuntaan30.9.2025 09:25:29 EEST | Tiedote
Itä-Suomen yhteistyöalueen eli Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset järjestivät yhdessä vaativan vesisukelluskurssin elo–syyskuun 2025 aikana. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdolla toteutetusta koulutuksesta valmistui yhdeksän uutta vesisukeltajaa.
Suojaa vauvat RSV-infektiolta syksyllä ja talvella 2025–202629.9.2025 14:35:09 EEST | Tiedote
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston ja Kansallisen lääkeneuvottelukunnan päätöksen mukaisesti nirsevimabia tarjotaan RSV-epidemiakauden aikana kaikille vastasyntyneille ja alle 3 kuukauden ikäisille lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville alle yhden vuoden ikäisille lapsille RSV-infektion ehkäisyyn. RSV voi aiheuttaa pienillä vauvoilla hengitysvaikeuksia ja johtaa sairaalahoitoon. Yhdellä pistoksella saatava suoja vähentää vakavan taudin riskiä koko epidemian ajan.
Ikääntyneiden lyhytaikaisessa palveluasumisessa vahvistetaan laatua29.9.2025 09:56:20 EEST | Tiedote
Ikääntyneiden lyhytaikaisen palveluasumisen tarve on kasvanut Keski-Suomen hyvinvointialueella. Taustalla on ikääntyneiden määrän ja asiakkaiden toimintakyvyn tukemisen tarpeen kasvu. Tarpeeseen vastataan tarjoamalla lyhytaikaishoitoa tietyissä palveluasumisen toimipisteissä eri puolilla hyvinvointialuetta ja palveluun keskittyvän henkilökunnan voimin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme