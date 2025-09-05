Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki

Sähköalan tulevaisuuden ratkaisut luodaan yhdessä

Sähkömessut järjestetään 4.-6.2.2026 Paviljongissa, Jyväskylässä. Jo yli 40 vuoden ajan tapahtuma on koonnut sähköalan ammattilaiset yhteen tutustumaan uusimpaan teknologiaan, jakamaan osaamista ja rakentamaan verkostoja.

Sähköala elää parhaillaan suurta muutosta. Sähköistyminen on tärkeä osa arkea ja keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tulevaisuuden kestävät ratkaisut edellyttävät tiivistä yhteistyötä sähköalan asiantuntijoiden, eri toimialojen ja sukupolvien välillä. Tulevien Sähkömessujen kantava teema muodostuu vahvasti laaja-alaisen yhteistyön ympärille.

”Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä, sillä tulevaisuuden ratkaisut luodaan yhdessä. Alalla tarvitaan sekä nuoremman sukupolven tuoretta otetta että kokeneemman polven vahvaa asiantuntemusta. Rohkeus kokeilla ja löytää uusia kumppanuuksia vie sähköalaa eteenpäin, ja juuri tätä haluamme mahdollistaa Sähkömessuilla 2026”, sanoo Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Uusia mahdollisuuksia ja kohtaamisia

Sähköalan nopea kasvu korostaa yhteistyön merkitystä, sillä uudet teknologiat vaativat monipuolista osaamista. Henkilökohtaiset tapaamiset ovat edelleen ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnalle ja verkostojen kasvattamiselle.

Sähkömessut on alan merkittävin kohtaamispaikka, jonne päättäjät, suunnittelijat, urakoitsijat ja muut sähköalan ammattilaiset ympäri Suomea kokoontuvat tapaamaan tuttuja, luomaan uusia kontakteja ja syventymään sähköalan ajankohtaisiin teemoihin.

Messuilla vallitsee ainutlaatuinen yhteisöllisyys – Jyväskylän henki, joka jatkuu myös messupäivien jälkeen keskusteluissa kaupungin tiiviissä keskuksessa.

”Sähkömessut ei ole vain näyttely, vaan myös kohtaamispaikka. Haluamme luoda ympäristön, jossa alan ammattilaiset voivat löytää uusia kumppanuuksia, vahvistaa verkostojaan ja saada tuoreita näkökulmia omaan työhönsä”, Mennala korostaa.

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

Sähköalan murros tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuden rakentaa entistä kestävämpää huomista. Se edellyttää investointeja, uusia teknologioita ja avointa yhteistyötä. Helmikuussa 2026 Sähkömessut tarjoaa katsauksen alan uusimpiin innovaatioihin ja näyttää, miten yhdessä tekemällä voidaan luoda ratkaisuja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoa julkaisijasta

Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.

