Espoon kaupunki - Esbo stad

Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa

2.10.2025 14:46:19 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon kaupunginhallitus käsittelee 6.10. Mattlidenin asemakaavaa ja siihen liittyvää asemakaavan muutosta. Tavoitteena on mahdollistaa ruotsinkielisen Mattlidenin koulukeskuksen ja sen ympäristöön suunniteltujen kulttuuri- ja liikuntatilojen sekä asuinkerrostalojen toteutuminen.

Havainnekuva, jossa on vaaleita matalia rakennuksia ja niiden ympärillä puita.
Havainnekuva Mattlidenin koulukeskuksen korttelisuunnitelmasta. POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Mattlidens skola, Mattlidens gymnasium ja Mattbergets daghem och förskola toimivat tällä hetkellä ahtaissa ja osittain siirtokelpoisissa tiloissa. Asemakaava mahdollistaa korvaavien tilojen rakentamisen koulun, lukion ja päiväkodin käyttöön.  Alueelle on mahdollista rakentaa asuntoja sekä tilaa kulttuuri- ja liikuntapalveluille. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös pysäköintilaitoksen rakentaminen alueelle. Asemakaavassa alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 38 000 kerrosneliömetriä. 

Focus Mattliden -yhdistys on laatinut yhteistyössä kaupungin kanssa ehdotuksen kokonaisuudesta, johon sijoittuisi ison päiväkodin ja Esbo Arbiksen tilojen lisäksi kulttuuritiloja, jotka olisivat päivisin osin päiväkodin ja koulun käytössä ja iltaisin harrastus- ja esityskäytössä. 

Uudelleenvalmistelussa on vähennetty asuntorakennusoikeutta 

Kaupunginhallitus käsitteli kaava-asiaa huhtikuussa ja päätti palauttaa asian valmisteluun, jotta alueella sijaitseva vanha Stockhuset-niminen talo ja sitä ympäröivä metsikkö voidaan säilyttää mahdollisimman laajana. Stockhuset on hirsirakennus, joka on ollut alun perin Albergan kartanon tilanhoitajan asuinrakennus ja siirretty 1980-luvulla Leppävaarasta Matinkylään. Rakennuksessa toimii nykyään Musikinstitutet Kungsvägen. 

Uudelleenvalmistelussa kaavasta on poistettu kaksi asuinrakennusta. Myös korttelirajoja on muutettu ja reittien asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä on tarkistettu. Tehdyt muutokset säästävät Stockhuset-rakennuksen ja sitä ympäröivän metsikön mahdollisimman laajasti. 

Alue sijaitsee pääosin Matinkylässä Kehä II:n ja Länsiväylän risteyksen eli Matinsolmun liittymän lounaispuolella. Aluetta rajaavat myös Gräsanlaakso- ja Nelikkotie- nimiset kadut. Pohjoisosastaan alue ulottuu Olariin.  Espoon kaupungin omistama alue on pääosin Mattlidenin peruskoulun ja lukion käytössä.  

Espoon talousarvion investointiosassa Mattliden Skolcentrumin peruskorjaus ja laajennus on ajoitettu vuosille 2027–2031, Mattlidenin lukio ja liikuntahalli vuosille 2025–2027 sekä Mattlidens daghem ja Esbo Arbis alkaen 2026. 

Avainsanat

espoomatinkylämattlidenmattlidenin koulukeskusasemakaavaasemakaavan muutos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Havainnekuva, jossa on vaaleita matalia rakennuksia ja niiden ympärillä puita.
Havainnekuva Mattlidenin koulukeskuksen korttelisuunnitelmasta.
POOK Arkkitehtitoimisto Oy
Lataa

Linkit

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye