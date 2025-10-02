Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa
Espoon kaupunginhallitus käsittelee 6.10. Mattlidenin asemakaavaa ja siihen liittyvää asemakaavan muutosta. Tavoitteena on mahdollistaa ruotsinkielisen Mattlidenin koulukeskuksen ja sen ympäristöön suunniteltujen kulttuuri- ja liikuntatilojen sekä asuinkerrostalojen toteutuminen.
Mattlidens skola, Mattlidens gymnasium ja Mattbergets daghem och förskola toimivat tällä hetkellä ahtaissa ja osittain siirtokelpoisissa tiloissa. Asemakaava mahdollistaa korvaavien tilojen rakentamisen koulun, lukion ja päiväkodin käyttöön. Alueelle on mahdollista rakentaa asuntoja sekä tilaa kulttuuri- ja liikuntapalveluille. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös pysäköintilaitoksen rakentaminen alueelle. Asemakaavassa alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 38 000 kerrosneliömetriä.
Focus Mattliden -yhdistys on laatinut yhteistyössä kaupungin kanssa ehdotuksen kokonaisuudesta, johon sijoittuisi ison päiväkodin ja Esbo Arbiksen tilojen lisäksi kulttuuritiloja, jotka olisivat päivisin osin päiväkodin ja koulun käytössä ja iltaisin harrastus- ja esityskäytössä.
Uudelleenvalmistelussa on vähennetty asuntorakennusoikeutta
Kaupunginhallitus käsitteli kaava-asiaa huhtikuussa ja päätti palauttaa asian valmisteluun, jotta alueella sijaitseva vanha Stockhuset-niminen talo ja sitä ympäröivä metsikkö voidaan säilyttää mahdollisimman laajana. Stockhuset on hirsirakennus, joka on ollut alun perin Albergan kartanon tilanhoitajan asuinrakennus ja siirretty 1980-luvulla Leppävaarasta Matinkylään. Rakennuksessa toimii nykyään Musikinstitutet Kungsvägen.
Uudelleenvalmistelussa kaavasta on poistettu kaksi asuinrakennusta. Myös korttelirajoja on muutettu ja reittien asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä on tarkistettu. Tehdyt muutokset säästävät Stockhuset-rakennuksen ja sitä ympäröivän metsikön mahdollisimman laajasti.
Alue sijaitsee pääosin Matinkylässä Kehä II:n ja Länsiväylän risteyksen eli Matinsolmun liittymän lounaispuolella. Aluetta rajaavat myös Gräsanlaakso- ja Nelikkotie- nimiset kadut. Pohjoisosastaan alue ulottuu Olariin. Espoon kaupungin omistama alue on pääosin Mattlidenin peruskoulun ja lukion käytössä.
Espoon talousarvion investointiosassa Mattliden Skolcentrumin peruskorjaus ja laajennus on ajoitettu vuosille 2027–2031, Mattlidenin lukio ja liikuntahalli vuosille 2025–2027 sekä Mattlidens daghem ja Esbo Arbis alkaen 2026.
Olli Isotalokaupunkiympäristön toimialajohtajaPuh:+358 50 593 3359olli.isotalo@espoo.fi
