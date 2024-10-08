Työeläkemaksut vuonna 2026
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 6.10.2025 käsitelleet ja hyväksyneet ehdotuksen vuoden 2026 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi.
Siirtymäajalla vuosina 2017 - 2025 voimassa olleet ikäryhmittäin eriävät työntekijämaksut ja karttumat poistuvat vuonna 2026. Näiden poistumisesta vuoden 2025 jälkeen päätettiin osana vuoden 2017 työeläkeuudistusta.
Yksityisen sektorin työnantajilta on vuosina 2022 - 2025 peritty vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen takaisinmaksua koskeva erä. Työnantajien maksama takaisinmaksuerä huomioiden TyEL-kokonaismaksutaso on vuonna 2025 ollut 24,85 %. Määräajan voimassa olleen lain mukaisesti takaisinmaksu päättyy vuoteen 2025. Eläketurvakeskuksen arviolaskelman mukaan alennus tulee maksetuksi takaisin.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet myöhemmin lokakuussa työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.
Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen käsittelemän ehdotuksen mukaan vuonna 2026:
- TyEL-maksu on 24,4 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.
- Työnantajan maksu on keskimäärin 17,10 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.
- Työntekijän maksu on 7,30 prosenttia kaikille ikäryhmille. Työntekijämaksun yhtenäistyminen vaikuttaa 53 – 62 -vuotiailla maksua pienentävästi ja alle 53-vuotiailla sekä 63 vuotta täyttäneillä maksua korottavasti verrattuna vuoden 2025 maksuihin.
- Yrittäjien YEL-eläkemaksu säilyy keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2025. Ikäsidonnaisten vakuutusmaksujen poistuminen vaikuttaa 53 – 62 -vuotiailla YEL-vakuutetuilla YEL-maksua pienentävästi ja alle 53-vuotiailla sekä 63 vuotta täyttäneillä YEL-maksua korottavasti.
Lisätietoja:
Mikko Kautto, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja,
s-posti: mikko.kautto (at) etk.fi, puh. 029 411 2185
Taustaa vuoden 2026 maksuille ja työntekijämaksun yhtenäistymiselle
Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa päätettiin poistaa silloiset ikääntyvien korkeammat karttumat ja samalla lopettaa palkansaajan työeläkemaksun vähentäminen eläkekarttumasta. Muutoksen yhteydessä säädettiin, että 53–62-vuotiaat saavat siirtymäaikana 2017–2025 korotettua 1,7 % karttumaa. Siirtymä-ajan järjestelyn tavoite oli estää eläkkeiden tason heikkeneminen niillä, jotka eivät ehdi kunnolla hyötyä palkansaajamaksun vähentämisen lopettamisesta, mutta menettivät ennen uudistusta käytössä olleet korkeammat karttumat.
Siirtymäkauden korotettua karttumaa saava on myös maksanut 1,5 prosenttiyksikköä korkeampaa työntekijän työeläkevakuutusmaksua. Siirtymäkauden päätyttyä vuodesta 2026 lähtien eläkekarttuma on kaikilla ikäryhmillä 1,5 %.
Siirtymäajan järjestelyn päättyessä työntekijän työeläkemaksu lasketaan TyEL 153 §:n mukaisesti ja on 7,3 %. Vähentämällä keskimääräisestä TyEL-maksusta 24,4 % työntekijän työeläkevakuutusmaksu 7,3 %, saadaan työnantajan keskimääräiseksi työeläkevakuutusmaksuksi 17,1 % vuodelle 2026.
Siirtymäajan päätyttyä myös YEL-maksu ja karttumat ovat kaikilla ikäryhmillä samat.
Taulukko: TyEL- ja YEL-työeläkevakuutusmaksut vuosina 2020 - 2026
|
Vuosi
|
TyEL-maksu %
|
Työnantajat keskimäärin %
|
Työntekijät keskimäärin %
|
Työntekijä %, alle 53 ja väh. 63 vuotta
|
Työntekijä %, 53 - 62 vuotta
|
2026
|
24,40
|
17,10
|
7,30
|
7,30
|
7,30
|
2025
|
24,85
|
17,38
|
7,47
|
7,15
|
8,65
|
2024
|
24,81
|
17,34
|
7,47
|
7,15
|
8,65
|
2023
|
24,84
|
17,37
|
7,47
|
7,15
|
8,65
|
2022
|
24,85
|
17,38
|
7,47
|
7,15
|
8,65
|
2021
|
24,4
|
16,93
|
7,47
|
7,15
|
8,65
|
2020
|
24,4 / 21,8
|
16,93 / 14,33
|
7,47
|
7,15
|
8,65
|
Vuosi
|
YEL-maksu %, keskimäärin ml. alennus
|
YEL-maksu %, alle 53 ja väh. 63 vuotta
|
YEL-maksu %, 53 - 62 vuotta
|
2026
|
23,0
|
24,4
|
24,4
|
2025
|
23,1
|
24,1
|
25,6
|
2024
|
23,2
|
24,1
|
25,6
|
2023
|
23,2
|
24,1
|
25,6
|
2022
|
23,2
|
24,1
|
25,6
|
2021
|
23,1
|
24,1
|
25,6
|
2020
|
23,1
|
24,1
|
25,6
Taulukoissa on vuosien 2020 – 2026 TyEL- ja YEL-maksut suhteessa palkkoihin/työtuloihin. Työnantajien maksua alennettiin 1.5.2020 alkaen tilapäisesti. Ikäkohtaiset YEL-maksut on esitetty ilman aloittavan yrittäjän alennusta. Aloittavan yrittäjän alennus on 22 prosenttia maksusta neljä vuotta.
Vuonna 2026 eläkekarttuma on kaikille ikäryhmille 1,5 prosenttiyksikköä.
Palkansaajien ja yrittäjien eläkekarttumat vuosina ovat siirtymäaikana olleet:
- alle 53- ja vähintään 63 -vuotiaille 1,5 prosenttia
- 53 – 62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkoista/työtuloista.
