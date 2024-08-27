Snellman näyttää suuntaa eläinten hyvinvoinnissa yhdessä tuottajien kanssa – tavoitteena 100 % vapaaporsitus vuonna 2028
Snellmanin tavoitteena on, että kaikki Maatiaispossut syntyvät vapaaporsituksessa perhetiloilla vuoteen 2028 mennessä. Jo nyt yli 70 % porsaista syntyy vapaaporsituksessa.
Tänä vuonna Snellman maksaa tuottajilleen yli 2 milj. € lisähintaa vapaaporsituksesta. Snellman on maksanut vapaaporsituslisää vuodesta 2019 lähtien tukeakseen siirtymää ja muutokseen vaadittavia investointeja. Tämä on konkreettinen panostus tuottajille, jotka tekevät tiloillaan merkittäviä muutoksia eläinten hyvinvoinnin eteen.
– Muutos on vaatinut siirtymäaikaa ja lisähinnalla olemme halunneet edistää siirtymistä. Tilan elinkaari ja aiemmin tehdyt investoinnit vaikuttavat siihen, milloin tilalle on sopivin aika toteuttaa vapaaporsitukseen tarvittavat muutokset ja rakennustyöt. Eläinten hyvinvointi on kuluttajalle yksi tärkeimmistä vastuullisuusasioista ja siksi haluamme viedä tämän muutoksen maaliin. Tavoitteenamme on paras eläinten hyvinvointi tuotantoketjussa, toteaa Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs.
Vapaaporsitus muutti tilan arjen
Emolandian tila Lapinlahdella on hyvä esimerkki siitä, miten siirtymä vapaaporsitukseen voi onnistua, kun muutostyö tehdään huolella. Tilalla vanhat porsituskarsinat muutettiin uusiin karsinaratkaisuihin, joissa emakot voivat liikkua vapaammin. Tämä on vähentänyt eläinten stressiä ja lisännyt sekä emakoiden että porsaiden hyvinvointia.
– Hoitotyö on erilaista; eläinten havainnointi helpottuu, kun emakot huolehtivat porsaistaan aktiivisesti karsinoissa, joissa on enemmän tilaa. Emakot ottavat mielellään kontaktia hoitajaankin. Kun eläin voi hyvin, myös hoitaja voi paremmin. Muutos vaati rohkeutta mutta se oli ehdottomasti oikea ratkaisu Emolandian toimitusjohtaja Hanna Savolainen kertoo.
Tiivistä yhteistyötä
Snellman jatkaa tiivistä yhteistyötä tuottajien kanssa varmistaakseen, että siirtymä onnistuu. Tilat, joilla on edelleen muutos edessä, tarvitsevat ensivaiheessa aikataulusuunnitelman toteutukselle. Yritys tarjoaa tarvittavaa konsultointia sekä tukea muutokseen.
– On hienoa, jos vastuullisuustoimet eivät jää paperille, vaan näkyvät eläinten parempana hyvinvointina ja tuottajien arjen helpottumisena. Toki haasteitakin on kohdattu. Tuottajamme ovat tehneet valtavan hyvää työtä tämän mahdollistamiseksi ja olemme nähneet, että vapaaporsitus nostaa koko ketjun uudelle tasolle, sanoo kenttäpäällikkö Martti Hassila Snellmanilta.
Yhteyshenkilöt
Tomas Gäddnäsalkutuotannon johtajaSnellmanin Lihanjalostus OyPuh:+358 44 796 6342tomas.gaddnas@snellman.fi
Tommi Forsmarkkinointi- ja viestintäjohtajaSnellmanin Lihanjalostus OyPuh:+358 44 796 6513tommi.fors@snellman.fi
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Snellmanin Lihanjalostus Ab
Drömmen blev verklighet – Snellman lanserar finsk lufttorkad skinka27.8.2024 09:34:14 EEST | Nyheter
Finländarna har länge kunnat njuta av lufttorkade skinkor, men utbudet i butiken har främst utgjorts av importerade produkter. Fast vem har sagt att lufttorkad skinka måste komma från Parma? Nu kommer den från Jakobstad.
Unelmasta totta – Snellman lanseeraa suomalaisen ilmakuivatun kinkun27.8.2024 09:34:14 EEST | Uutinen
Suomessa ilmakuivattuja kinkkuja on löytynyt kaupan hyllystä jo pitkään, mutta laadukkaimman tarjonnan ovat muodostaneet tuontituotteet. Vaan kuka sanoi, että ilmakuivattujen kinkkujen pitää tulla Parmasta? Nyt ne tulevat Pietarsaaresta.
Utfodringen av Snellmans Lantgris fri från soja4.7.2024 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Utfodringskonceptet för gödsvinen i Snellmans lantgriskedja blir sojafritt inkommande höst. Arbetet för att minska användningen av soja har pågått i närmare tio år. Målet är allt bättre köttkvalitet och ett minskat behov av importerad soja. Den sojafria utfodringen av gödsvin är följande steg på vägen mot en fullständigt sojafri griskedja.
Snellmanin Maatiaispossun ruokinta soijattomaksi4.7.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Snellmanin Maatiaispossu-ketjussa lihasikojen ruokintamalli muuttuu soijattomaksi syksystä lähtien. Soijan käytön vähentämiseksi on työskennelty jo kymmenisen vuotta. Tavoitteena on parempi lihan laatu ja ulkomailta tuodusta soijasta luopuminen kokonaan. Soijaton lihasian kasvatus on seuraava askel kohti Snellmanin tavoitetta, soijasta riippumatonta sianlihan tuotantoa.
Undersökning bekräftar: Snellmans medvurst är ren11.4.2024 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
På grund av hepatit E-virusdebatten som har dykt upp de senaste veckorna har Snellmans Köttförädling Ab ännu på eget initiativ låtit undersöka köttet som används som råvara för produktionen av medvurst. Prover som undersökts vid det oberoende Eurofins Scientific Finland Oy-laboratoriet har visat sig vara fullständigt rena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme