Snellman näyttää suuntaa eläinten hyvinvoinnissa yhdessä tuottajien kanssa – tavoitteena 100 % vapaaporsitus vuonna 2028

Tänä vuonna Snellman maksaa tuottajilleen yli 2 milj. € lisähintaa vapaaporsituksesta. Snellman on maksanut vapaaporsituslisää vuodesta 2019 lähtien tukeakseen siirtymää ja muutokseen vaadittavia investointeja. Tämä on konkreettinen panostus tuottajille, jotka tekevät tiloillaan merkittäviä muutoksia eläinten hyvinvoinnin eteen.

– Muutos on vaatinut siirtymäaikaa ja lisähinnalla olemme halunneet edistää siirtymistä. Tilan elinkaari ja aiemmin tehdyt investoinnit vaikuttavat siihen, milloin tilalle on sopivin aika toteuttaa vapaaporsitukseen tarvittavat muutokset ja rakennustyöt. Eläinten hyvinvointi on kuluttajalle yksi tärkeimmistä vastuullisuusasioista ja siksi haluamme viedä tämän muutoksen maaliin. Tavoitteenamme on paras eläinten hyvinvointi tuotantoketjussa, toteaa Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs.

Vapaaporsitus muutti tilan arjen

Emolandian tila Lapinlahdella on hyvä esimerkki siitä, miten siirtymä vapaaporsitukseen voi onnistua, kun muutostyö tehdään huolella. Tilalla vanhat porsituskarsinat muutettiin uusiin karsinaratkaisuihin, joissa emakot voivat liikkua vapaammin. Tämä on vähentänyt eläinten stressiä ja lisännyt sekä emakoiden että porsaiden hyvinvointia.

– Hoitotyö on erilaista; eläinten havainnointi helpottuu, kun emakot huolehtivat porsaistaan aktiivisesti karsinoissa, joissa on enemmän tilaa. Emakot ottavat mielellään kontaktia hoitajaankin. Kun eläin voi hyvin, myös hoitaja voi paremmin. Muutos vaati rohkeutta mutta se oli ehdottomasti oikea ratkaisu Emolandian toimitusjohtaja Hanna Savolainen kertoo.

Tiivistä yhteistyötä

Snellman jatkaa tiivistä yhteistyötä tuottajien kanssa varmistaakseen, että siirtymä onnistuu. Tilat, joilla on edelleen muutos edessä, tarvitsevat ensivaiheessa aikataulusuunnitelman toteutukselle. Yritys tarjoaa tarvittavaa konsultointia sekä tukea muutokseen.

– On hienoa, jos vastuullisuustoimet eivät jää paperille, vaan näkyvät eläinten parempana hyvinvointina ja tuottajien arjen helpottumisena. Toki haasteitakin on kohdattu. Tuottajamme ovat tehneet valtavan hyvää työtä tämän mahdollistamiseksi ja olemme nähneet, että vapaaporsitus nostaa koko ketjun uudelle tasolle, sanoo kenttäpäällikkö Martti Hassila Snellmanilta.