EIR-lainatakaus vauhdittaa yritysten ja kotien vihreää siirtymää
Euroopan investointirahaston (EIR) ja OmaSp:n sopimus tarjoaa yrityksille, taloyhtiöille ja kotitalouksille mahdollisuuden saada rahoitusta paremmilla ehdoilla. Lainatakauksen edellytyksenä on, että hanke edistää ympäristökestävyyttä ja vihreää siirtymää. Takauksen ansiosta hankkeelle voi saada rahoitusta pidemmillä laina-ajoilla ja pienemmillä vakuusvaatimuksilla.
Sopimus hyödyttää yrityksiä, joiden haasteena on löytää rahoitusta energiatehokkaille investoinneilleen sekä kannustaa taloyhtiöitä energiatehokkuusremonttien toteuttamiseen. Esimerkkinä kotitalouksien kestävistä kehityshankkeista on panostukset vähäpäästöisiin energiamuotoihin tai energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Enimmillään takaus kattaa 70 prosenttia lainan määrästä.
Roosa-Maria Syvänniemi työskentelee yritysasiakkuusjohtajana OmaSp Helsingin konttorilla. Hänen mielestään EIR-takaus voi olla ratkaisu taloudellisesti tehokkaille yrityksille, joilla ei ole antaa omaa reaaliomaisuutta lainan vakuudeksi.
"EIR-takauksesta ja sen tarjoamista hyödyistä tiedetään pk-yrityksissä vähän ja kotitalouksissa ei juuri lainkaan. Tässä pankeilla on keskeinen mahdollisuus: lisätä asiakkaiden tietoisuutta EIR-takauksesta ja auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa siitä on aitoa hyötyä", Syvänniemi sanoo.
”Isännöinti- ja kiinteistöalan toimijat ovat koulutettuja ja seuraavat alaa jo työnkin puolesta. Myös energia-alalla toimivat, vakiintuneet yrittäjät ovat jokseenkin tietoisia EIR-takauksesta, mutta näiden ulkopuolelle jää vielä valtava määrä eri toimialoja ja yrityksiä, joita EIR-takaus erityisesti saattaisi hyödyttäisi."
Esimerkkejä vihreistä hankkeista ovat investoinnit uusiutuviin energialähteisiin ja rakennusten energiatehokkuutta parantavat korjaushankkeet sekä erilaiset kiertotalouden ratkaisut.
"Sen sijaan, että yrittäjä panttaisi oman kotinsa lainan vakuudeksi, voi hän kehittää, tehostaa tai uudistaa liiketoimintaansa EIR-lainatakauksella pienemmillä riskeillä ja välttyä sitomasta koko reaaliomaisuuttaan hankkeeseen."
Investointihankkeen rahoituksessa voi EIR-takauksen lisäksi olla mukana Finnvera, jolloin laina voidaan turvata 80 prosenttiin asti ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää reaaliomaisuutta.
Kotitalouksien energiaratkaisuissa piilee mahdollisuus
OmaSp:n asiakasliiketoiminnan tuen johtaja, Matti Uutela kannustaa olemaan yhteydessä asiantuntijaan. "Kun kotitalouksissa suunnitellaan vaikkapa uuden energiamuodon käyttöönottoa tai ajoneuvojen latauspistettä, EIR-lainatakauksen kriteerit saattavat täyttyä. Kriteerit ovat pääpiirteittäin selkeät ja asiantuntijalta saa apua niiden tulkinnassa."
Useat korvausinvestoinnitkin saattavat olla EIR:n takaukseen sopivia, mikäli investoinnin myötä energiaa kuluu vähemmän. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi vanhojen koneiden ja laitteiden vaihtaminen uusiin energiatehokkaampiin.
”Joitain vuosia sitten ESG-innostus oli huipussaan. Tuolloin esimerkiksi kiinteistö- ja isännöintialan messuilla taloyhtiöille markkinoitiin näkyvästi vastaavantyyppistä vihreää rahoitusta."
Vaikka ESG-aiheiden saama huomio on hetkellisesti hiipunut, tarve ei ole kadonnut mihinkään. Yrityksille kertyy jatkuvasti kehitysvelkaa, kun aika ja resurssit kuluvat yrityksen operatiiviseen toimintaan. Ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksen jäävät helposti taka-alalle, ellei sääntely pakota niitä esiin.
"Ihannetilanne tietenkin olisi, että asiat hoidettaisiin ajallaan ja suunnitelmallisesti kuntoon. Tämä koskee ihan kaikkia: yrityksiä, taloyhtiöitä ja kotitalouksia", päättää Syvänniemi.
Lisätietoja:
- Yritysasiakkuusjohtaja Roosa-Maria Syvänniemi, p. 020 758 2951, roosa-maria.syvanniemi@omasp.fi
- Asiakasliiketoiminnan tuen johtaja Matti Uutela, matti.uutela@omasp.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula KumpulaViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 434 3478paula.kumpula@omasp.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.
OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita. omasp.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Säästöpankki Oyj
OmaSp Joensuun tiloja laajennetaan asiakasmäärän kasvaessa26.9.2025 08:42:25 EEST | Tiedote
OmaSp Joensuun konttori Kauppakeskus Iso Myyssä uudistuu ja laajenee lokakuun aikana 240 lisäneliöllä. Uudistuksen suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyys sekä tilojen toimivuus. Avarat tilat taipuvat lisäksi paremmin erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin. Konttoriin on suora, esteetön kulku Iso Myyn lämmitetystä pysäköintihallista. Konttori itsessään on myös esteetön.
OmaSp paransi sijoitustaan EPSI Ratingin henkilöasiakastutkimuksessa15.9.2025 08:42:47 EEST | Tiedote
OmaSp sijoittui henkilöasiakkaiden tyytyväisyydessä kolmannelle sijalle EPSI Ratingin tänään julkaisemassa tutkimuksessa. OmaSp:n tulos on selkeästi yli toimialan keskiarvon, ja lasku oli viime vuoteen verrattuna pienempi kuin toimialalla keskimäärin. Tuloksien mukaan OmaSp:n henkilöasiakkaat kokevat, että heitä arvostetaan, he saavat tarvitsemansa avun ja rahalleen vastinetta.
Nopeus ratkaisee asunto- ja yrityskaupoissa1.9.2025 07:55:39 EEST | Tiedote
Moni asunnon ostaja saattaa menettää tilaisuuden unelmakohteen hankintaan pankilta puuttuvan lainalupauksen vuoksi. Yrityksille oikea-aikaisen rahoituksen puute voi ratkaista yrityksen kehittämisen tai jopa yrityksen tulevaisuuden. Pankeilta toivotaan pelisilmää ja tilannetajua, jotta kaupat eivät tyssäisi väärin kohdennettujen resurssien tai aikailun takia. Riittävän ajoissa käynnistetty keskustelun avaus pankin asiantuntijan ja asiakkaan välillä hyödyttää molempia osapuolia ja sujuvoittaa lainaprosessia.
OmaSp:s officiella invigning firas under ledningen av den nya kontorsdirektören5.6.2025 14:21:59 EEST | Tiedote
Den officiella invigningen av OmaSp Vasa firas den 9–13 juni 2025. Banken öppnade ett kontor med heltäckande service vid Vasa torg på adressen Vasaesplanaden 18 i slutet av 2024. Som en följd av affären mellan Handelsbanken Finland och OmaSp i september övergick även Handelsbankens SME-kunder till OmaSp i slutet av året. I början av 2025 färdigställdes kontorslokalerna, tjänsterna kompletterades och ytterligare personal rekryterades, och den nya kontorsdirektören tillträdde sin tjänst i början av maj.
OmaSp:s officiella invigning firas under ledningen av den nya kontorsdirektören5.6.2025 14:13:54 EEST | Pressmeddelande
Den officiella invigningen av OmaSp Vasa firas den 9–13 juni 2025. Banken öppnade ett kontor med heltäckande service vid Vasa torg på adressen Vasaesplanaden 18 i slutet av 2024. Som en följd av affären mellan Handelsbanken Finland och OmaSp i september övergick även Handelsbankens SME-kunder till OmaSp i slutet av året. I början av 2025 färdigställdes kontorslokalerna, tjänsterna kompletterades och ytterligare personal rekryterades, och den nya kontorsdirektören tillträdde sin tjänst i början av maj.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme