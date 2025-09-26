EIR-lainatakaus vauhdittaa yritysten ja kotien vihreää siirtymää

Sopimus hyödyttää yrityksiä, joiden haasteena on löytää rahoitusta energiatehokkaille investoinneilleen sekä kannustaa taloyhtiöitä energiatehokkuusremonttien toteuttamiseen. Esimerkkinä kotitalouksien kestävistä kehityshankkeista on panostukset vähäpäästöisiin energiamuotoihin tai energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Enimmillään takaus kattaa 70 prosenttia lainan määrästä.

Roosa-Maria Syvänniemi työskentelee yritysasiakkuusjohtajana OmaSp Helsingin konttorilla. Hänen mielestään EIR-takaus voi olla ratkaisu taloudellisesti tehokkaille yrityksille, joilla ei ole antaa omaa reaaliomaisuutta lainan vakuudeksi.

"EIR-takauksesta ja sen tarjoamista hyödyistä tiedetään pk-yrityksissä vähän ja kotitalouksissa ei juuri lainkaan. Tässä pankeilla on keskeinen mahdollisuus: lisätä asiakkaiden tietoisuutta EIR-takauksesta ja auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa siitä on aitoa hyötyä", Syvänniemi sanoo.

”Isännöinti- ja kiinteistöalan toimijat ovat koulutettuja ja seuraavat alaa jo työnkin puolesta. Myös energia-alalla toimivat, vakiintuneet yrittäjät ovat jokseenkin tietoisia EIR-takauksesta, mutta näiden ulkopuolelle jää vielä valtava määrä eri toimialoja ja yrityksiä, joita EIR-takaus erityisesti saattaisi hyödyttäisi."

Esimerkkejä vihreistä hankkeista ovat investoinnit uusiutuviin energialähteisiin ja rakennusten energiatehokkuutta parantavat korjaushankkeet sekä erilaiset kiertotalouden ratkaisut.

"Sen sijaan, että yrittäjä panttaisi oman kotinsa lainan vakuudeksi, voi hän kehittää, tehostaa tai uudistaa liiketoimintaansa EIR-lainatakauksella pienemmillä riskeillä ja välttyä sitomasta koko reaaliomaisuuttaan hankkeeseen."

Investointihankkeen rahoituksessa voi EIR-takauksen lisäksi olla mukana Finnvera, jolloin laina voidaan turvata 80 prosenttiin asti ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää reaaliomaisuutta.

Kotitalouksien energiaratkaisuissa piilee mahdollisuus

OmaSp:n asiakasliiketoiminnan tuen johtaja, Matti Uutela kannustaa olemaan yhteydessä asiantuntijaan. "Kun kotitalouksissa suunnitellaan vaikkapa uuden energiamuodon käyttöönottoa tai ajoneuvojen latauspistettä, EIR-lainatakauksen kriteerit saattavat täyttyä. Kriteerit ovat pääpiirteittäin selkeät ja asiantuntijalta saa apua niiden tulkinnassa."

Useat korvausinvestoinnitkin saattavat olla EIR:n takaukseen sopivia, mikäli investoinnin myötä energiaa kuluu vähemmän. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi vanhojen koneiden ja laitteiden vaihtaminen uusiin energiatehokkaampiin.

”Joitain vuosia sitten ESG-innostus oli huipussaan. Tuolloin esimerkiksi kiinteistö- ja isännöintialan messuilla taloyhtiöille markkinoitiin näkyvästi vastaavantyyppistä vihreää rahoitusta."

Vaikka ESG-aiheiden saama huomio on hetkellisesti hiipunut, tarve ei ole kadonnut mihinkään. Yrityksille kertyy jatkuvasti kehitysvelkaa, kun aika ja resurssit kuluvat yrityksen operatiiviseen toimintaan. Ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksen jäävät helposti taka-alalle, ellei sääntely pakota niitä esiin.

"Ihannetilanne tietenkin olisi, että asiat hoidettaisiin ajallaan ja suunnitelmallisesti kuntoon. Tämä koskee ihan kaikkia: yrityksiä, taloyhtiöitä ja kotitalouksia", päättää Syvänniemi.

