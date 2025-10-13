Suomalaiset terveysalan yritykset eivät pelkää USA:n poukkoilevaa tilannetta
Yhdysvallat on suurin ja suosituin vientikohde terveysteknologia-alan yrityksille, sanoo Tarja Enala Business Finlandista. Vaikka Yhdysvaltain poliittinen linja vaihtelee nyt nopeasti, yhteistyö isojen toimijoiden kuten maailman parhaaksi sairaalaksi valitun Mayo Clinicin kanssa nähdään tavoittelemisen arvoiseksi.
Tullin mukaan terveysteknologian viennin arvo Yhdysvaltoihin vuonna 2024 oli 856 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurin alue oli Saksa 265 miljoonalla ja kolmantena Kiina 157 miljoonalla.
– Asiakkaamme suuntaavat epävarmasta tilanteesta huolimatta ennen kaikkea Yhdysvaltain markkinoille. Epävarmuutta on lääkinnällisiin laitteisiin tai muuhun terveysalan tuotteisiin mahdollisesti kohdistuvien tullimaksujen vuoksi, sanoo Health 360 Finland –ohjelman johtaja Tarja Enala Business Finlandista. Enalan mukaan vaikutukset voivat olla merkittäviä ja luovat painetta yritysten toimitusketjujen uudelleenjärjestämiseksi.
Toisaalta asiantuntija Titta Houni Business Finlandin New Yorkin toimistosta sanoo, että Trumpin hallinto tavoittelee terveysteknologian sääntelyn keventämistä innovaatioiden ja tehokkuuden edistämiseksi.
– Keskeisiä toimia ovat tarpeettomiksi katsottujen sääntöjen kumoaminen, hyväksymisprosessien nopeuttaminen, etäterveydenhuollon ja tekoälyn käytön edistäminen sekä valvontarakenteiden keventäminen. Tämä linja tukee markkinoillepääsyä, mutta toki herättää myös huolta potilasturvallisuudesta ja tietosuojasta, Houni kommentoi.
Maailman paras sairaala on kiinnostunut suomalaisosaamisesta
Yhdysvalloissa toimiva AMPlify on suomalaisille, etenkin nuorille kasvuhakuisille suomalaisyrityksille suunnattu ohjelma, joka tukee pääsyä Yhdysvaltain terveysalan markkinoille. AMPlifyn kautta yritys saa apua esimerkiksi sääntelyyn, testaamiseen tai rekisteröintiin liittyviin haasteisiin – tai voi tähdätä pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Yhteistyössä tässä on maailman parhaaksi sairaalaksi kahdeksan kertaa peräkkäin valittu Mayo Clinic.
– Yhdysvallat on tärkein markkina-alueemme, jossa nykyinen asiakaskuntamme koostuu ennen muuta lääkeyhtiöistä ja tutkimusorganisaatioista. Seuraava tavoitteemme on kliinisen laboratoriomarkkinan avaaminen jo CE-merkitylle kitillemme, jonka valmistus Kaliforniassa on juuri aloitettu. Tässä mm. Mayo Clinicin kanssa tehtävä yhteistyö, näkyvyys ja kontaktit tapahtumissa ovat keskeisessä roolissa, sanoo NADMED Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Jari Närhi.
Keväällä päättyneeseen hakuun osallistui 25 yritystä, joista 11 valittiin mukaan: Algorithmiq, Arivin Therapeutics, Biohit, Genomill Health, MultivisionDx, NADMED, Orbican, Orcason Medical, Otos Health, SoihtuDTx ja Vitalsigns.
Toinen esimerkki Business Finlandin Health 360 Finland -ohjelman palvelusta koskien Yhdysvaltain terveysalaa on mahdollisuus osallistua Suomi-paviljonkiin yhdessä maailman merkittävimmistä terveysalan konferensseista. HLTH USA kokoaa yhteen yli 12 000 asiantuntijaa, sijoittajaa ja päättäjää eri puolilta maailmaa.
Tähän Las Vegasissa 20.-22.10.2025 järjestettävään terveysalan HLTH USA 2025 -tapahtumaan osallistuvat Suomesta seuraavat yritykset: Buddy Healthcare, Business Oulu, CleverHealth Network, Curify Labs, Kiwecare / Smart PD Solutions, Koite Health, Moncyte Health, NADMED, Otos Health, Peilivision, Klinik AI, Soundless ja Solid IO.
Kiwecaren toimitusjohtaja Juha Remahl uskoo USA;n säilyvän tärkeimpänä kasvualueena poliittisen ilmapiirin elämisestä huolimatta:
– Kehitämme reaaliaikaista, tekoälyyn perustuvaa vatsakalvodialyysin etäseurantaa ja vatsakalvontulehduksen varhaista tunnistusta. Yhdysvalloissa panostamme kansallisten vaatimusten ymmärtämiseen sekä yhteistyöhön paikallisen merkittävän toimijan kanssa. Datavetoinen potilasturvallisuus ja mahdollinen sääntelyn keveneminen tukevat markkinoillepääsyämme.
Tiesitkö: Business Finland rahoitti terveysteemaan kuuluvia hankkeita viime vuonna yli 65 miljoonalla eurolla, vuonna 2023 rahoitus oli 58 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tavoite on myöntää yli 65 miljoonaa euroa rahoitusta terveysalan innovaatioille ja uusille ratkaisuille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja Enala, Health 360 Finlandin ohjelmajohtaja
Business Finland
tarja.enala@businessfinland.fi
+358 50 436 1287
Jari Närhi, toimitusjohtaja ja perustaja
NADMED Oy
jari.narhi@nadmed.com
+358 40 560 3165
Juha Remahl, toimitusjohtaja
Kiwecare / Smart PD Solutions
juha.remahl@kiwecare.com+358 505522161
Maria ArrudaHead of Communications, Thought leadershipBusiness FinlandPuh:+358400933913maria.arruda@businessfinland.fi
