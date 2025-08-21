Itä-Suomen suurin tuulipuisto valmistui – OX2 luovutti Niinimäen tuulipuiston Helenille ja Ålandsbankenille

OX2, Helen ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto sopivat Niinimäen tuulipuiston rakentamisesta Pieksämäelle marraskuussa 2022. Niinimäen rakennustyöt käynnistyivät heti, ja tuulipuisto luovutettiin omistajille syyskuussa 2025.

Niinimäen tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 400 gigawattituntia. Tämä vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

“Ensimmäisen merkittävän kokoisen tuulipuiston rakentaminen itäiseen Suomeen on ollut monin tavoin palkitsevaa. Hankkeen vastaanotto Pieksämäellä on ollut todella positiivinen. Erityisesti alueen yrittäjät ottivat hankkeen rakentamisen tuomat mahdollisuudet innostuneena vastaan heti alusta alkaen. Sijaintinsa myötä Niinimäen tuulipuisto tuo myös tervetullutta hajautusta kotimaisen tuulisähkön tuotantoon”, kertoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.

“Niinimäen tuulipuisto vahvistaa Helenin sähköntuotannon portfoliota ja asemaa energiamarkkinoilla. Puhtaan sähköntuotantomme osuus on yli 90 prosenttia sijaiten eri puolella Suomea, ja Niinimäki hajauttaa tuulivoimatuotantomme Itä-Suomeen. Hyvä yhteistyö OX2:n ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa on mahdollistanut projektin onnistuneen toteutuksen”, toteaa Helenin sähköntuotannosta ja energiajärjestelmän optimoinnista vastaava johtaja Harri Mattila.

“Rahastossamme on nyt viisi tuulivoimahanketta, jotka ovat toiminnassa ja tuottavat vihreää energiaa. Niinimäki tuo meille tärkeää maantieteellistä hajautushyötyä. Tämä projekti on edennyt erinomaisessa yhteistyössä OX2:n ja omistajakumppanimme Helenin kanssa. On hienoa saada projekti päätökseen ja myös jatkaa yhteistyötä tuulipuiston tuotantovaiheessa”, sanoo Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston salkunhoitaja Jimmy Forsman.

“Niinimäen tuulipuisto on Pieksämäen kaupungin historiassa merkittävä alueellinen investointi ja suurin yksittäinen hanke viimeiseen sataan vuoteen. Se vahvistaa elinvoimaa, turvaa verotuloilla hyviä peruspalveluitamme ja edistää puhdasta siirtymää. Haluamme, että Pieksämäki profiloituu alueena, jonne syntyy myös lisää vastuullisia investointeja”, sanoo Pieksämäen kaupunginjohtaja Emilia Savolainen.

Niinimäen valmistuttua OX2:lla on Suomessa rakenteilla kolme tuulipuistoa mukaan lukien Suomen suurin tuulipuisto Lestijärvellä. Yhtiöllä on kehitteillä Suomessa yli 4 000 megawattia maatuulivoimaa ja 1 000 megawattia aurinkovoimaa. Lisäksi yhtiön hallinnoimien tuulipuistojen kokonaiskapasiteetti on yhteensä noin 2 100 megawattia, kun mukaan lasketaan loppuvuodesta valmistuva Lestijärven tuulipuisto (455 MW) ja aikaisemmin tänä vuonna tehty kahden tuulivoimahankkeen (yhteensä 472 MW) investointipäätös.

Niinimäen tuulipuisto lyhyesti: